Правительство в очередной раз меняет подходы к реформированию таможни

Правительство обновляет стратегию реформирования таможни, которая будет содержать ее интеграцию с ЕС, совместный контроль на западной границе, комплексное строительство пограничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время совещания по реформе таможни, пишут "Комментарии".



В Кабмине заявили об обновлении стратегии реформирования таможни

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"Дальнейшая реформа таможни предусматривает ряд практических шагов. Это установка сканеров. Это общий контроль украинских таможенников и таможенников стран ЕС. Для этого необходимо согласовать законодательство с европейским. Одно из приоритетных направлений реформирования – цифровизация таможни. Речь идет об обмене данными, электронной очередью, упорядочивающей пересечение границы, электронном растаможивании в "Действии", — убежден Премьер-министр.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина уже реализует возможности таможенного безвиза с ЕС в режиме совместного транзита (NCTS), а также получила от Еврокомиссии высокую оценку выполнения ее требований в таможенной сфере. Он подчеркнул, что отдельным направлением станет модернизация приграничной инфраструктуры.

Глава правительства дал задачу создать рабочую группу для обновления стратегии реформирования таможни.

Как писали "Комментарии", народные депутаты сетуют на работу Государственной таможенной службы Украины: из запланированных 528,3 млрд гривен в государственный бюджет-2022 поступило 300,8 млрд гривен платежей. То есть выполнение плана составляет 56,9%.

"Комментарии" также сообщали о том, что в Раде планируют ввести конкурс на руководящую должность Таможни — главу ведомства будут выбирать на открытом конкурсе.

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