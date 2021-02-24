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Главная Новости Политика кабмин Стало известно, сможет ли Арсен Аваков стать новым премьер-министром Украины
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Стало известно, сможет ли Арсен Аваков стать новым премьер-министром Украины

Известней эксперт оценил шансы Авакова

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Украинский политический эксперт Тарас Загородний рассказал о шансах действующего главы МВД Арсена Авакова занять пост премьер-министра Украины после Дениса Шмыгаля. Об этом он сообщил во время разговора с блогером Юрием Романенко на его YouTube-канале.

Стало известно, сможет ли Арсен Аваков стать новым премьер-министром Украины

Аваков. Фото: Liga

По его словам, Аваков имеет все шансы на то, чтобы стать новым главой Кабмина. Эксперт сказал, что сила Авакова в том, что он является главой МВД, в которое кроме полиции входит ГСЧС, Нацгвардия и пограничники. 

Загородний отметил, что пока Аваков не решит вопрос с тем, как он будет контролировать на силовиков, на должность премьера он не пойдет. Эксперт подчеркнул, что глава МВД имеет достаточно лоббистских возможностей для того, чтобы возглавить Кабмин.

Он отметил, что у Авакова есть свои люди в Раде и внешнеполитическая поддержка со стороны Франции и Канады. Эксперт назвал министр грамотным дипломатом, который умеет наладить отношения со всеми.

По его словам, Аваков был бы неплохим премьером, однако у него нет своей фракции. Также Загородний выразил сомнение в том, что Аваков может захотеть разбираться с газом и тарифами.

Он также сказал, что если Аваков захочет пойти на пост премьера, то ему необходимо будет убедить крупных игроков в том, что он соблюдет все балансы интересов.

Арсен Аваков возглавляет министерство внутренних дел Украины с февраля 2014 года. Он является единственным министром, который беспрерывно занимает должность со времен бегства Януковича. 

За время пребывания Авакова на должности сменилось два президента и три премьер-министра Украины. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США обратились к Байдену по поводу Украины.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0Q7zhqo5j2Q&feature=emb_logo
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