Сергей Тарута: долгий путь от Донбасса до Киева

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"



Народный депутат Украины IX созыва, а до того – один из крупнейших украинских бизнесменов Сергей Тарута, является для Украины довольно уникальным человеком. Выходец из Донбасса, политик, он оказался фактически единственным представителем деловой элиты региона, который еще в начале 2000-х годов поддержал сторонников евроинтеграции Украины в лице тогдашней "оранжевой" команды.



Народный депутат Украины Сергей Тарута Фото: facebook.com/Сергей Тарута

Сергей Тарута: из металлургов в бизнесмены

Родился будущий бизнесмен и политик в 1955 году в селе Виноградное под Мариуполем Донецкой области. После занятий в школе помогал родителям в огороде, как и всякий сельский мальчишка. Правда, в отличие от большинства своих товарищей, у Сергея Таруты было одно преимущество – он точно знал кем станет, ведь его отец был металлургом – начальником цеха.

В 24 года Сергей Тарута закончил Ждановский металлургический институт (сейчас это Приазовский технический университет) и начал работать на металлургическом заводе "Азовсталь".

Следующие 16 лет будущий нардеп посвятил работе на предприятии, где построил хорошую карьеру, в частности, руководя отделом внешнеэкономических связей. Скорее всего, именно эта должность помогла Таруте, когда в 1995-м году он занялся бизнесом. Сначала он выступил соучредителем ООО "Азовимпекс", а в конце того же года, посредством этой фирмы, одним из соучредителей и акционеров "Индустриального союза Донбасса" (ИСД).

Более важную роль, на тот момент, исполнял еще один соучредитель ИСД – тогдашний заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Виталий Гайдук. Стоит отметить, что Донецкая ОГА своим распоряжением сделала ИСД главным газоснабжающим предприятием области, у которого "голубое топливо" покупали основные промышленные предприятия.

Времена тогда были непростыми, и большинство предприятий просто не смогли заплатить за купленный газ. Впрочем, как утверждали злые языки, ряд долгов имели искусственный характер. Как бы то ни было, схема быстрого роста активов ИСД была однозначно связана с долгами – в обмен на задолженность под контроль корпорации попали десятки промышленных предприятий региона.

В период расцвета, который пришелся на первую половину 2000-х, "Индустриальный союз Донбасса" включал в себя около 100 предприятий, работавших в разных сферах: металлургии, АПК, телекоммуникациях, СМИ, спорта, кинопрокате и т.д.

Предприятие не жалело средств на модернизацию своего основного производства – металлургических заводов, вложив с 2000 по 2007 годы 1 млрд долл., и пообещав вложить 1 млрд евро до 2009 года в Днепровский металлургический завод. В итоге в 2008 году компания попала в топ-30 мировых производителей стали с показателем более 10 млн тонн в год. Но чуть ранее, в том же году, разразился мировой финансовый кризис, и ИСД, осуществлявший модернизацию за счет банковских кредитов, оказался в тяжелом положении – корпорация задолжала 3,3 млрд дол., из которых 400 млн долл. должна была отдать в 2009-м году.

Выходом для Сергея Таруты стала продажа в 2009 году контрольного пакета акций ИСД, которой он владел совместно с уже другим партнером – россиянином Олегом Мрктчяном. Акции тогда продали российским инвесторам во главе с основателем компании "Евраз" Александром Катуниным. С того времени сложно определить степень влиятельность и долю собственности бизнесмена в ИСД. Кроме того, что официально изменилась структура собственности предприятия, после ухода в 2014 году в политику Тарута и сам не торопится раскрывать информацию о своих бизнес-активах.

В политику через коллекционирование

Стоит отметить, что в политику Сергей Тарута пришел довольно давно, еще в 1998 году, будучи избранным депутатом Донецкого областного совета. Правда, на тот момент, это была, скорее, некая "дань моде". В "большую" политику бизнесмен влился лишь в 2014-м году. Однако был в его жизни период, когда он бы очень близок ко власти, чему способствовало увлечение Таруты коллекционированием.

Еще в 90-х Сергей Тарута увлекся коллекционированием, в частности – предметов скифского и доскифского периодов, что было близко сердцу третьего президента Украины Виктора Ющенко, который коллекционировал предметы трипольской культуры.

Проводником к президенту, как считается, послужил другой украинский бизнесмен и коллекционер – Сергей Платонов, который был знаком с Виктором Ющенко еще когда последний занимал пост главы Национального банка Украины (НБУ). Помогал Платонов и супруге главы государства. В частности, выбирал ювелирные изделия "под старину" для ее костюмов. Совместным творением тезок – Платонова и Таруты – стал музей исторического и культурного наследия "ПЛАТАР" (название сложено из первых 3 букв фамилий создателей), который работает и сейчас, а также насчитывает около 10 тыс. экспонатов.

Правда, другим проводником, тем более, что Сергей Платонов скончался в 2005 году, был партнер Таруты по ИСД Виталий Гайдук, который в 2000-2001 годах успел поработать в Кабмине Виктора Ющенко первым замминистра топлива и энергетики. О близости к главе государства говорила и его работа секретарем СНБО при Ющенко, правда, недолгая – с октября 2006 по май 2007 гг.

Виталий Гайдук еще в 2005 году мог стать вице-премьер-министром Украины по вопросам ТЭК, однако этого не случилось, что стало одной из возможных причин публичного выступления Таруты против газовых соглашений между Украиной и РФ в ходе газового конфликта конца 2005 года. Впрочем, Тарута тогда пояснил, что его возмутило отсутствие полномочий на заключение договора у главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Ивченко.

Однако в 2013 году бизнесмен уже прямо обвинил экс-президента во всех проблемах с газом, поскольку Ющенко выбрал "рыночные" отношения, которые на самом деле были далеки от этого понятия.

Впрочем, все это было гораздо позже, а во времена Виктора Ющенко Сергея Таруту вместе с Виталием Гайдуком считали "белыми воронами Донбасса" – единственными представителями его элиты, поддержавшей "оранжевых" в 2004 году. Правда, сам бизнесмен заявил, что помогал он только своим голосом на выборах.

Очевидно, что не только на такую помощь рассчитывали в 2014 году представители новой-старой "оранжевой" команды, назначив в марте бизнесмена и. о. председателя Донецкой ОГА. Правда, в условиях боевых действий, очевидно, гражданская власть оказалась неэффективной. Поэтому в октябре новым губернатором стал бывший военный, генерал армии и командующий Внутренними войсками МВД Украины Александр Кихтенко.

К тому времени Сергей Тарута окончательно ушел в политику, выступив кандидатом в народные депутаты Украины.

Одиночка, воюющий с НБУ

Свой первый срок в Верховной Раде Сергей Тарута получил, уверенно победив в голосовании по мажоритарному округу №58 в Донецкой области. За экс-губренатора 26 октября 2014 года проголосовали 60% избирателей.

В составе VIII созыва ВР нардеп Тарута не затерялся, прежде всего "отметившись" противостоянием с тогдашним главой НБУ Валерией Гонтаревой.

Так, в октябре 2016 года парламентарий представил доклад, касающийся деятельности Гонтаревой на посту главы НБУ, в котором приходил к выводу, что она представляет собой угрозу экономической безопасности страны и призывал на помощь европейских журналистов.

В Нацбанке обвинение опровергли, и даже пригрозили нардепу уголовной ответственностью за обнародование провокационных материалов, дискредитирующих руководителя регулятора Валерию Гонтареву, благо они уже обратились в НБУ. А сама Гонтарева напомнила оппоненту, что его корпорация ИСД должна украинским банкам более 2,5 млрд грн, выплата которых была просрочена. https://kp.ua/politics/555906-hontareva-zaiavyla-chto-kompanyia-taruty-zadolzhala-bolee-25-myllyarda

Впрочем, Сергей Тарута в соцсетях до сих пор борется с "наследниками Гонтаревой". В частности, таким он посчитал экс-главу НБУ Якова Смолия, "продолжившего преступную политику бывшей главы НБУ".

В своей законодательной деятельности нардеп также выступал автором и соавтором ряда законопроектов, в частности, касающихся поддержки фермерских хозяйств, и куда более неоднозначных. Например, пытался "подоить" государственные лотереи, обязав их выплачивать часть доходов в специальные фонды, которые шли бы на финансирование социальных и культурных статей.

Особенно "пикантным" стал законопроект, предлагавший отчислять часть прибылей государственных лотерей на развитие украинского кино. Дело в том, что дочь бизнесмена Екатерина является владелицей целого ряда компаний, занимающихся кинопрокатом: ООО "Линия кино", ООО "Кинопремьера", ООО "Синергия", ООО "Синема лайн", ООО "Киномания" и ООО "Киномания индепендент".

Впрочем, все предложения нардепа и его коллег так и остались нереализованными.

Также за время своей каденции в 2014-2019 годах Тарута так и не присоединился ни к одной из парламентских фракций, оставаясь учредителем собственной политической партии "Основа". От последней политик баллотировался в президенты в 2019 году. Впрочем, уже в марте нардеп заявил что поддерживает на выборах другого кандидата – Юлию Тимошенко, что было неудивительным, учитывая близкие отношения между ними. Собственно, обвиняя в 2013 году Ющенко в проблемах с "Газпромом", Тарута обелял Тимошенко, отмечая, что ее соглашение от 2009 года было следствием ошибок третьего президента Украины.

Результатом всего этого стало второе попадание Сергея Таруты в Верховную Раду, на этот раз уже как №2 в предвыборном списке "Батькивщины".

На законодательном уровне Тарута снова был замечен в лоббировании странных законопроектов: № 3704-1, который касается акцизного сбора на авто. Согласно ему, предлагается установить единую ставку акцизного налога на уровне 0,1 евро и ставку пошлины 0,75 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя для легковых автомобилей товарной позиции 8703.

По мнению главы общественной организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, тем самым нардеп отстаивает интересы отечественных автопроизводителей, в частности, Тариэла Васадзе. Впрочем, рассмотреть автозаконы нардепы так и не успели.

Финансовое состояние и секреты в шкафу

Если верить электронной декларации нардепа за 2019 год, его финансовое состояние не представляется таким уж большим. Так, доходы сложились из зарплаты народного депутата в 633 604 гривны, банковских процентов в 1 млн 22 тыс. 485 гривен, 144 271 гривны пенсии и 106 369 гривен дивидендов и роялти. Супруга получила в качестве пенсии 52 971 гривну и еще 210 тысяч гривен в подарок от дочери Екатерины.

На банковских счетах нардеп держит 1 млн 265 тыс. 140 грн и 949 397 долларов. Также Таруте должны 6 млн 978 тыс. 368 гривен, а в виде наличных он хранит 3 млн 580 тыс. долл., 560 тысяч евро и 20 тыс. британских фунтов.

В свое время деловые СМИ оценивали состояние политика от 2,65 млрд долл. в 2008 году до 600 млн долл. в 2013 году.

Касательно недвижимости, то Сергею Таруте принадлежат права собственности и пользования на 19 объектов недвижимого имущества, в числе которых квартиры, жилые дома, земельные участки и гаражи. Также политику и его супруге принадлежат два далеко не новых (2006 и 2008 гг. выпуска) авто марки "Лексус".

Подлинной жемчужиной состояния нардепа является коллекция антиквариата, внесенная в декларацию, которая состоит из порядка 200 предметов.

Впрочем, раздел, касающийся корпоративных прав Сергея Таруты, однозначно свидетельствует о том, что бизнесмен, а ныне политик, "открыл" далеко не все данные. Так, здесь перечисляются ни много ни мало 75 фирм и компаний, к которым имеет отношение сам нардеп (или члены его семьи), в том числе офшорные, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Кстати, кипрскими "оффшорками" – DARGAMO HOLDINGS LIMITED и ARROWCREST LIMITED Тарута, владеет на 100%, но оба пакета акций переданы в управление ФЛП-ЧП Натальи Башинской, как и акции ПАО "ТРК "Евростудия" и ПАО "Бахмутский аграрный союз".

Сама Наталья Башинская, по данным YouControl, зарегистрирована как предприниматель в неподконтрольном Донецке с основным видом деятельности "розничная торговля одеждой". Вместе с тем она является уполномоченным лицом ООО "Эйджджи бизнес девелопмент" и ООО "Эйджджи ассет менеджмент", в видах деятельности которых указана "деятельность холдинговых компаний" – то есть, общества могут владеть и управлять другими фирмами и пакетами их акций.

Обе фирмы, в свою очередь, принадлежат кипрской компании "Кирфо холдинг лимитед", а та – Татьяне Таруте, еще одной дочери нардепа. Иначе говоря, политик просто передал в управление принадлежащие ему акции собственной дочери, не указав среди фирм, принадлежащих ему или членам его семьи еще одной кипрской оффшорки, как и фирм, записанных на Екатерину Таруту.

Впрочем, Сергею Таруте не впервой хитрить и скрывать что-то в своих сделках – о подробностях главной из них, продаже в 2009 году контрольного пакета акций ИСД, стало известно благодаря тянувшемуся девять лет суду в Лондоне между партнерами по компании – самим Сергеем Тарутой, Виталием Гайдуком и россиянином Олегом Мкртчяном.

Так, в 2016-м году Виталий Гайдук, ранее продавший свою долю партнерам, подал иск, решив, что с учетом будущей продажи ИСД российскому "Евразу" он недополучил от партнеров порядка 1 млрд долл. Тарута, в свою очередь, подал иск на Гайдука. Так или иначе, Высокий суд Лондона 17 июля отказал в удовлетворении всех исков.

Однако в ходе рассмотрения журналистам стало известно, что долю Гайдука будущий нардеп выкупал за счет кредита российского "Внешэкономбанка", финансировавшего и покупку контрольного пакета уже у самого Таруты. Среди акционеров ИСД в 1998 году упоминался некий Ринат, возможно богатейший украинец Ринат Ахметов, хотя официально он в структуре собственности ИСД никогда не значился. За лоббирование своих интересов при продаже ИСД Тарута заплатил бывшему главе Государственного управления делами Игорю Бакаю 825 млн долл. А уже в 2015 году Сергей Тарута и Олег Мкртчян наняли московскую компанию "За справедливость", чтобы урегулировать разногласия с Гайдуком. Интересно, что посоветовал это сделать Мхитар Мадоян, бывший сотрудник ИСД, который в прошлом был соратником влиятельного вора в законе Аслана Усояна по прозвищу "Дед Хасан", убитого в 2016-м году, а "За справедливость" имеет связи с чеченской мафией. Третий совладелец ИСД Олег Мкртчян, арестованный в РФ, был осужден на девять лет за мошенничество в виде невозврата 86-ти млрд руб. кредитов.

Впрочем, к Сергею Таруте отечественные правоохранители никаких претензий не имеют, и он может продолжать строить свою политическую карьеру в рядах "Батькивщины".

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