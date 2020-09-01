Парламентская осень-2020: чего украинцам ожидать от нового "сезона" Верховной Рады

В первый день осени стартует очередная сессия Верховной Рады (ВР) девятого созыва. Какие основные законы может (должен) принять парламент этой осенью, а также какие проблемы могут возникнуть, разбиралось издание "Комментарии".





Бюджетный вопрос

И спикер ВР Дмитрий Разумков, и глава фракции "Слуга народа" (СН) Давид Арахамия уверяли, что приоритетной на грядущей сессии будет подготовка госбюджета-2021.

Политтехнолог Александр Кондратенко отмечает: "Для того, чтобы четко понимать, как будут продвигать закон о бюджете, хотелось бы, наконец-то, увидеть национальную стратегию развития, аграрную и промышленную стратегии, стратегию внешней и внутренней политики, антикоррупционные решения. Всё то, что позволило бы понять, куда ведут страну "новые" реформаторы".

Если премьер-министр Денис Шмыгаль не видит поводов для беспокойства (дефицит в 300 млрд грн!) и считает, что всё идет по плану, а никакой дыры в бюджете нет, то возникает вопрос: "Если всё так "хорошо", то почему страдают расходные статьи бюджета?"

По мнению Александра Кондратенко, госбюджет точно не будет приниматься в турборежиме.

"Хотелось бы, чтобы при формировании финансового плана на 2021 год правительство учло причины бюджетного провала в 2020-м. Дабы "крепкая/слабая" гривня опять не стала проблемой бюджета, когда обеспечила больше половины всей суммы недопоступлений. Разумеется, не только курс подкосил бюджет, потому должны обратить внимание, в первую очередь, на провал импорта, газовую зависимость, акцизы, возмещение НДС", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что четвертая сессия ВР обещает быть "жаркой". И поддержка закона о бюджете во многом будет зависеть от того, насколько там учтут интересы регионов, какие именно министерства будут профинансированы в большей степени. В частности, что выделят на охрану здоровья, культуру, образование, науку, сколько дадут на суды, силовым структурам и т.д.





Экономические планы

Также в СН уверяли, что будут продвигать пакет законопроектов об экономическом росте. Арахамия акцентировал внимание на законе об индустриальных парках, а также законе о локализации, в котором предпочтение отдается украинским производителям в машиностроении. А глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в сентябре могут рассмотреть законопроект о защите инвесторов.

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко не уверен, что законопроект о локализации примут до бюджета. Скорее – после. Он также напоминает, что этими предложениями уже возмутились наши "западные партнеры".

Важнейшим является и принятие на новой парламентской сессии системных проектов, направленных на институциональные реформы проверяющих и контролирующих органов, на упрощение администрирования.

"В частности экспертная среда и бизнес с нетерпением ждут принятия закона о создании Бюро экономической безопасности, которое заменит Налоговую милицию и все другие органы/подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, – отмечает представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман. – Вторым важным проектом является замена коррупционного налога на прибыль на инновационный налог на выведенный капитал. Решение по этому поводу уже принял этим летом Нацсовет реформ. Теперь все ожидают регистрации и принятия соответствующего закона. Третьим ожидаемым проектом являются изменения в налоговый кодекс. Следует исправить ряд рисковых норм закона №466, в частности откорректировать "деловую цель", обеспечить перенос Контролируемых иностранных компаний и так далее".

Важными задачами, которые еще не воплощены в законопроекты, Олег Гетман называет также:

– снижение нагрузки на фонд оплаты труда;

– пенсионную реформу с трансформацией солидарной системы на многоуровневую;

– либерализацию трудового законодательства;

– замену тотальной фискализации 2 и 3 групп упрощенной системы налогообложения - на фискализацию исключительно рисковых категорий плательщиков.

"Все эти проекты крайне необходимы для минимизации последствий кризиса и улучшения инвестклимата. Надеемся, что до конца 2020 года они будут приняты как законы", - говорит представитель Экономической экспертной платформы.

Впрочем, не факт, что надежды оправдаются. Экономические проблемы власть усиленно игнорирует. И либо пиариться под выборы на больных вопросах, либо "выписывает" преференции для "своих".

Политтехнолог Александр Кондратенко уверен, что заявления президента Владимира Зеленского о том, что повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. вполне возможно осуществить к середине 2021 года, не имеет ничего общего с реальным положением дел в стране.

"Отсутствие экономических реформ – путь в никуда. Имитация заботы о гражданах в преддверии местных выборов поднятием минималки с сентября до 5 тысяч гривен – инструмент предвыборной гонки для улучшения рейтинга провластной политической силы, и не более того, – поясняет эксперт. – Учитывая, что предпосылок для улучшения и восстановления экономического роста во второй половине этого года не намечается, и кроме популистских обещаний анонсировать существенно нечего, партия власти будет смещать вектор внимания в сторону "хлеба и зрелищ", где "зрелищ" всё больше".

При этом, подчеркивает Александр Кондратенко, если раньше новое правительство могло сетовать на ошибки предшественников, то сейчас такой фокус уже не пройдет.

"Манипулировать инструментом "во всем виноваты попередники" уже не получится, - считает он. – В ситуации, когда сохраняется существенная неопределенность в экономике, популизм от Зеленского с ростом минималки может оказать еще более пагубное влияние на экономику. И из-за ускорения инфляции, и из-за усиления давления на малый и средний бизнес. Но кого интересуют реальные проблемы, если на носу местные выборы и жизненно необходимо зарабатывать политические баллы?!"

Ну и, конечно, никуда не делся корона-кризис. Пандемия, отмечает Александр Кондратенко, все также остается одной из серьезнейших угроз для украинской экономики.

Экономический эксперт Александр Гаврутенко обращает внимание, что экономические законы, как и физические, существуют вне зависимости от решений Рады. Их не нужно ни принимать, ни корректировать. Их нужно изучать, понимать и действовать в соответствии с ними.

"И основной объективный экономический закон заключается в согласованности и важности абсолютно всех сфер жизнедеятельности общества для его эффективного и гармоничного экономического развития, – подчеркивает Александр Гаврутенко. – Критически важно всё: от культуры и образования, от здравоохранения и экологии, от налоговой, монетарной, бюджетной, международной, правовой политики, от системы административного и политического устройства, – и до регулирования каждой отдельной отрасли хозяйствования. И всё у нас, к сожалению, требует корректировки, а часто и полной деинсталляции и переустройства".

Говоря о предстоящем политическом сезоне, эксперт признался, что не питает иллюзий, будто парламент станет системно заниматься приведением национального законодательства в соответствие с требованиями законов продуктивной экономики. Разве что под давлением международных кредиторов.

"Скорее, наоборот: под воздействием укрепляющих позиции популистов, откровенных вредителей и открытых агентов агрессора, или просто полезных идиотов (как в самом парламенте так и в так называемой экспертной среде) - будут выноситься, рассматриваться вопросы и приниматься решения ровно противоположного характера. Тем более в разгар избирательной кампании", – прогнозирует Александр Гаврутенко.

Он предполагает, что:

– выхолостят до неадекватного новый трудовой кодекс;

– будет саботироваться большая приватизация;

– начнется интенсивное сворачивание внедрения эффективного корпоративного управления госпредприятиями и антикоррупционной инфраструктуры, независимых регуляторов;

– земельное законодательство "усовершенствуют" до степени полной невозможности существования рынка земли;

– протекционизм и защита национального бизнеса окончательно утвердят экономическую власть олигархов, подорвут и так слабые международное торговые и инвестиционные взаимодействия.

"Уверен, вместе с этим будут и инициативы и либерального характера: о легализации и регулированию различных нетрадиционных бизнесов, о детенизации экономики, амнистии капиталов, упрощения разрешительной системы и налогового законодательства, реформа судебной системы и прочее. Но это самые раздражительные для общества темы и корм для политического вскармливания популистов. Поэтому, к сожалению, их рассмотрение будет приносить сейчас стране больше вреда, нежели пользы, – отмечает эксперт. – А позитив здесь только в том, что иногда, чтобы познать физические законы, как и экономические, необходимо их нарушить. Чем мы, похоже, будем в ближайшее время заниматься".





Фактор выборов

Юрий Гаврилечко уверен, что местные выборы будут провоцировать агитационную активность депутатов. В том числе – касательно роста не слишком реалистичных законопроектов от всех фракций и групп, а также от внефракционных депутатов. И предложения эти, подчеркивает эксперт, будут необходимы не столько для страны, сколько для обеспечения реализации тех или иных личных политических интересов.

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что новые корректировки в избирательный кодекс уже вносить не будут, хоть и анонсировали.

"Но полагаю, что будет поднимать вопрос о том, насколько резонна отмена выборов в части населенных пунктов на подконтрольном Донбассе. Политические оппоненты власти будут стараться поднять этот вопрос уже не просто флеш-мобами, а на юридическом уровне. Однако я думаю, что свое решение власть не поменяет", – говорит эксперт.

Он также не исключает, что снова всплывет популистский вопрос о сокращении депутатского корпуса.

"В целом осень – политически наиболее активный сезон, – отмечает Дмитрий Воронков. – И его результаты во многом дадут понимание того - ждать ли нам перевыборов в ВР".





Вопрос Донбасса

Тему этого проекта, отмечает аналитик, не так давно затрагивали представители ОПЗЖ, требуя от власти буквально "здесь и сейчас показать стремление к миру".

"Но любые попытки ВРУ согласовать еще более мягкий вариант, т.е. попытаться воплотить идеи Фокина в жизнь, неизбежно столкнутся с резким неприятием таких мер украинским обществом", – предупреждает Мария Кучеренко.

В общем, осень обещает быть чрезвычайно сложной для Верховной Рады. И для всех нас. Слишком много подводных камней, неопределенности, рисков – и слишком мало наши нардепы демонстрируют понимание этого и желание менять ситуацию к лучшему.

Традиционно контраверсийный вопрос законодательства, связанного с ситуацией на Донбассе, может резко обостриться осенью.

26 августа, после заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, стало известно о появлении новой парламентской группы. По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука, эта группа займется наработкой законов, которые имеют отношение к политическому блоку Минских соглашений. Блоку, очень неудобному для Украины.

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин и вовсе заявил, что нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса.

"Насколько можно понять из информации, которая была озвучена, специальная рабочая группа необходима для законодательной работы, направленной на реализацию политических договоренностей и обязательств, взятых Украиной на себя на международном уровне, – отмечает историк, политолог Вячеслав Лихачев. – Из комментариев Кравчука, можно сделать вывод, что в практическом плане речь в первую очередь идет о разработке закона, по которому на Донбассе можно будет провести местные выборы. Созданию группы предшествовали парламентские слушания, прошедшие в закрытом режиме, посвященные вопросу соответствия постановления о проведении местных выборов закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области и Минским соглашениям. Очевидно, первоочередной задачей новой рабочей группы будет сгладить выявленные шероховатости".

При этом эксперт сомневается, что украинская сторона готова уже в этом году на практике, признать проведение имитации выборов нелегитимной пророссийской администрацией ОРДЛО.

"Официально озвучиваемая позиция Офиса президента и представителей партии "Слуга народа" в парламенте однозначна – сначала безопасность, потому политика. Другими словами, любые выборы на Донбассе могут последовать только за обеспечением контроля правительства над российско-украинской границей. Это заведомо неприемлемое для российской стороны условие. Пока ничего не свидетельствует о том, что Киев готов от него отказаться, – поясняет Вячеслав Лихачев. – Заместитель руководителя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Александра Качура в своем комментарии сказал, что задачей группы должна быть наработка специальных законов, касающихся "мира" в Украине. Другими словами, возможно, есть и более широкая перспектива для депутатского творчества".

Эксперт напоминает, что обещания мира были и остаются важным элементом публичной риторики Владимира Зеленского.

"Но без значительных уступок (в одностороннем порядке) малореален выход переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе из глухого угла. Того, в котором они находятся уже пять лет, – подчеркивает Вячеслав Лихачев. – При этом даже незначительные шаги, вроде разведения войск на определенных участках линии соприкосновения, существенный сегмент украинского общества считает сделанными в сторону капитуляции. Если они и не являются сдачей национальных интересов, то, по оценкам серьезных экспертов, ущерб обороноспособности нанесли. В этом контексте, несмотря на контроль над парламентом, ни на какие действительно принципиальные шаги Офис президента не способен. Да и не факт, что у него есть четкое понимание того, что он хочет сделать для достижения мира, даже если б мог".

У эксперта создается впечатление, что законодательная активность в этом направлении носит декоративный характер, призванный продемонстрировать какую-то конструктивную активность международным партнерам - без желания что-либо реально сдвигать с мертвой точки.

"Наверное, слишком цинично было бы утверждать, что Киев, по большому счету, устраивает сложившийся статус-кво. Однако очевидно, что и реалистичного плана по его изменению нет, – считает Вячеслав Лихачев. – Во времена Петра Порошенко де-факто замораживание ситуации прикрывалось риторикой про деоккупацию. А при Владимире Зеленском имитация активности позиционируется как "содействие миру". В реальности же линия соприкосновения остается на месте, и на жизнь по ту ее сторону украинская власть практически никак не влияет".

У руководителя проектов в Центр исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО), аналитика Марии Кучеренко деятельность парламента в аспектах, связанных с урегулированием конфликта на востоке Украины, вызывает немало вопросов. И самым насущным, который перекочует в осень, остается - о постановлении о местных выборах. Корректировать его или не корректировать.

"Основная проблема с обращением Кравчука заключается не в том, что ответственность перекладывается на Верховную Раду (что может быть воспринято и как своеобразный маневр главы украинской делегации в ТКГ). А в том, что Раде предлагается рассмотреть постановление не только на предмет соответствия украинскому законодательству, но и Минским соглашениям", – говорит Мария Кучеренко.

Она напоминает, что Минские соглашения не являются международным договором, они никогда не ратифицировались украинским парламентом. Потому, подчеркивает аналитик, апеллировать к ним, обращаясь к ВРУ – это еще одна попытка придать им дополнительный вес, что категорически невыгодно Украине. И даже если постановление не будет изменено никоим образом, прецедент с отсылкой парламента к тексту Минска-2 и требованием проверить что-либо на соответствие этой договоренности, которая не является юридически обязывающей, остается.

"Другой очень важный вопрос – это продление "закона об особом статусе" или его изменения, – продолжает Мария Кучеренко. – Ведь Россия настаивает на имплементации так называемой "формулы Штайнмайера". И глава ОП Андрей Ермак открыто заявлял о том, что формула будет имплементирована в закон об особом статусе, пусть и без обсуждения с незаконными вооруженными формированиями (НВФ), а лишь с нашими представителями ОРДЛО в составе украинской делегации".

По словам представителя ЦИПГО, изначально предельно далекий от совершенства закон об особом статусе с каждым своим продлением вызывал всё менее эмоциональную реакцию. Ведь было очевидно, что воплощаться в жизнь в обозримом будущем он не будет, так как не удовлетворены базовые требования безопасности.

"Но украинские представители в ТКГ загоняют всех нас в ловушку, пытаясь говорить о том, что прекращение огня достигнуто, – считает Мария Кучеренко. – В действительности лишь уменьшилось количество обстрелов. При этом украинская сторона соглашается на новые политические уступки, вроде пресловутой формулы Штайнмайера. Не исключено, что, желая вписаться в изначально нереалистичный дедлайн для урегулирования в существующих форматах, который выставил Зеленский, Рада примет изменения в закон об особом статусе, которые будут не в наших интересах".

По словам аналитика, недавнее интервью нового заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина позволяет предположить, что будет затронута и тема амнистии НВФ.

"Фокин продвигает линию всеобщей амнистии для боевиков в обмен на отказ России от требования изменений в украинскую Конституцию. Но это "компромисс", в котором для Украины выигрышных вариантов не предусмотрено, – уверена Мария Кучеренко. – Нельзя исключать, что эту идею попробуют реализовать через трансформацию уже существующего принятого в целом законопроекта о недопущении преследования участников событий в ОРДЛО. Хоть он и без того выписан так, будто мы имеем дело с не самым длительным и не самым кровопролитным конфликтом, где был задействован не слишком большой круг лиц, – что на сегодняшний день наверняка не соответствует действительности".

Напомним, в рамках спецпроекта "Путь депутата" журналисты "Комментариев" продолжают рассказывать о наиболее неоднозначных народных избранниках Верховной Рады IX созыва.





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