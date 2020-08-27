Новая рабочая группа по Минскому процессу: не затягивает ли Рада вопрос Донбасса

Участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти 26 августа приняли решение создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие "непосредственно мирному процессу и Минскому процессу, что предусмотрено Минскими договоренностями". "Комментарии" поинтересовались у экспертов, каковы перспективы данной работы и не станет ли это очередной точкой раскола в Украине.

"Выглядит как бюрократическое затягивание процесса"

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань считает, что возможны два сценария развития событий. И всё зависит от того, какое стратегическое решение принимается на Банковой. Ведь представляющий украинскую сторону в ТКГ Леонид Кравчук имеет, по словам эксперта, определенное пространство для маневра, которое очерчено именно на Банковой.

"Первый вариант – такой переброс в Раду "запроса" России и боевиков может быть просто затягиванием времени. Кравчук говорит: я не могу решить, мы перенаправили в ВР, там создадут группу. Выглядит как бюрократическое затягивание процесса. Мне сложно представить, что ВР изменит свое постановление. Ведь понятно, что никаких выборов в ОРДЛО 25 октября быть не может, тем более что все сроки уже прошли. Кравчук может сказать – мы хотели решить вопрос, но у нас же реальная демократия, у нас парламент. И наши западные партнеры это поймут", – подчеркивает Алексей Гарань.

Он также отмечает, что в свое время Порошенко тоже пользовался такой возможностью.

"В Минских соглашениях тот же особый статус ОРДЛО и выборы не являются выгодными для Украины, – поясняет эксперт. – И Порошенко говорил: мы будем выполнять Минские соглашения, но вот парламент же не хочет принимать те или иные законы. Приезжали западные представители, удостоверились, что нет голосов в ВР. И такой сценарий, как по мне, достаточно приемлемый".

Но, по словам Алексия Гараня, есть и второй – более опасный – сценарий. Его суть в том, что власть может пойти на уступки. И в попытке дипломатических маневров – ухудшить украинские позиции.

"Такое уже происходило, – напоминает профессор политологии. – Ту же формулу Штайнмайера приняли в худшем варианте, чем она была изначально. В первом варианте – выборы лишь после соблюдения условий безопасности. А мы подписали – выборы, потом особый статус".

Алексей Гарань считает странным, когда РФ и боевики говорят "вы должны изменить постановление", а Кравчук говорит "мы не против, но надо с Радой посоветоваться".

"С какой стати мы должны в очередной раз идти на уступки? – вопрошает эксперт. – Тогда как Россия не идет, разве что касательно перемирия. Хорошо, конечно, что оно действует. Правда, не в полной мере. Происходит укрепление позиций оккупантов, с дрона сбрасывается граната... Кстати, текста договоренности о перемирии мы так и не видели. До сих пор. Кто подписал? Как там были названы боевики? Кто входит в СЦКК?"

Есть, по словам Алексея Гараня, и другие – не менее важные вопросы.

"Нардеп Качура сказал, что эта рабочая группа будет разрабатывать законы, которые могут принести мир, – отмечает он. – Но что это за законы? Об особом статусе, о выборах в ОРДЛО, об амнистии? Вопрос - как они будут выглядеть?"

К тому же, подчеркивает эксперт, есть и общественное мнение. Когда проходят акции "Рух опору капитуляции", Зеленский считает, что это делают порохоботы. Он не придает особого значения ветеранскому маршу в День независимости. Между тем, власти следовало бы обратить внимание, в том числе, на то, что думают избиратели касательно закона об особом статусе ОРДЛО.

"И большинство украинцев говорят, что такой закон может быть лишь при условии, что там будут действовать законы Украины. Согласно нашему недавнему исследованию, из электората "Слуги народа" только 29% согласны с тем, что особый статус может быть без выполнения украинских условий. А 56% либо не согласны с особым статусом, либо – на определенных условиях. И если власть будет продавливать уступку РФ без учета общественного мнения, это будет приводить к дестабилизации", – резюмирует Алексей Гарань.

"Есть два неблагоприятных в этом отношении фактора"

Принятие Комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства решения о создании рабочей группы для разработки законопроектов, способствующих восстановлению мира в Украине, – это логичный шаг в рамках преобладающего легалистского, институционалистского мышления. Такое мнение высказал доктор политических наук, профессор Валентин Якушик.

"Раз есть проблема, которая почему-то не решается, – то создай комиссию, рабочую группу и пригласи в неё всё тех же лиц, которые до сих пор не могли найти пути выхода из сложной ситуации. Работай в рамках прежних концептуальных ограничений, – отмечает эксперт. – Но вместе с тем это и разумный шаг в рамках общей логики поиска новых подходов. И создания для этого дополнительных площадок для плюралистического творческого обсуждения того, что же мешало нахождению выхода из тупиковых ситуаций. И того, что может помочь сдвинуть с мёртвой точки благое дело реинтеграции Украины и национального примирения".

При этом Валентин Якушик считает, что не следует возлагать чрезмерные надежды на создание данной "дискуссионной площадки". По его словам, она вряд ли сможет быть в полной мере плюралистичной и творческой. Ведь для этого потребовалась бы высококачественная незаангажированная модерация процесса творческого обсуждения и адекватное, полноценное представительство существующих в стране разнородных культурно-политических и геополитических сил.

"Назову лишь два неблагоприятных в этом отношении фактора, – продолжает эксперт. – Первый – блёклое, аморфное, политиканствующее "большинство остатков монобольшинства" в нынешних условиях неспособно на творческие подходы. Ибо по своей социальной и духовной природе является производным от прежнего постреволюционного режима 2014-2019 годов, либо же запугано "красными линиями", выставляемыми ему активными представителями этого прежнего режима, а также не является субъектным в геополитическом плане. Второе – решение "украинского вопроса" реальными геополитическими субъектами "поставлено на паузу" вплоть до выхода из "точки бифуркации" – консолидации политической (и, соответственно, геополитической) власти в США после предстоящих там 3 ноября 2020 года президентских выборов".

Подводя итог, Валентин Якушик делает вывод: несмотря на все имеющиеся ограничения, деятельность создаваемой рабочей группы одного из комитетов ВР могла бы показать, что и как нужно делать для формирования реальной площадки. Той самой, на которой смогут вырабатываться подходы для начала процесса реального национального примирения в стране и поэтапной реинтеграции всех её частей.

"Возможно, это станет эффективным механизмом в организации процессов переходного правосудия"

"Создание такой рабочей группы, если она планирует работать эффективно, может быть полезной инициативой, – говорит директор общественной организации "Украинская правовая консультативная группа", член комиссии по реинтеграции Донбасса при президенте Украины Надежда Волкова. – Но для этого хотя бы нужно понимать, кто в нее войдет".

Эксперт напоминает, что уже существует рабочая группа в рамках Комиссии по правовой реформы при президенте Украины по реинтеграции оккупированных территорий. Эта группа разработала Концепцию по переходному правосудию - режим правосудия, которое применяется в период перехода государства от военного к мирному существованию. Концепция была передана на утверждение в Офис президента в начале августа.

"Она предполагает наработку законопроектов, которые смогу обеспечить эффективный переход к мирному со-существованию и безопасную реинтеграцию оккупированных территорий, обеспечив людям право на правду и память, привлечение к ответственности всех тех, кто совершали военные преступления и преступления против человечности во время конфликта в Крыму и на Донбассе, амнистию и прочее, – поясняет Надежда Волкова. – Поэтому, если рабочая группа в парламенте будет нарабатывать такие (качественные) законопроекты в рамках Концепции, привлекая экспертов, то, возможно, это станет эффективным механизмом в организации процессов переходного правосудия".

Напомним, Кравчук рассказал детали обмена пленными на Донбассе.

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