Антикоррупционный президент: есть ли у Зеленского иммунитет к коррупции

Реальная борьба с коррупцией остается в топ-запросах украинского общества. Это демонстрируют все опросы. Одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" были посадки коррупционеров – не зависимо от рангов. Но посадок как не было, так и нет. А коррупция как была – так и есть. Вот только вина ли Зеленского в том, что всё именно так, а не иначе?

Президент Украины Владимир Зеленский

Ведь нельзя победить коррупцию, как и принести мир на Донбасс, по щелчку пальцев. Суровая реальность – это вам не перчатка Таноса с камнями бесконечности… А реальность такова, что Зеленскому в наследство досталась страна, в которой коррупция пронизала всё общество. От родительских "презентов" в детсады и школы – до миллионных "откатов" за нужное решение чиновников и нардепов.

Зеленский и коррупция: тяжелое наследство

В 90-е основная часть материальных ценностей нашего государства была "прихватизирована" различными кланами. Из мафиозно-олигархических они вскоре стали политико-олигархическими. Но суть осталась прежней – "разделяй и властвуй!". И они делили (и продолжают делить) государственные активы и предприятия. При этом активно сопротивляются попыткам разрушить выстроенную ими реальность, где Украина – дойная корова для их личной выгоды, а не ненька, которую нужно развивать-поддерживать. Причем сопротивляются руками политиков всевозможного толка, так или иначе "завязанных" в играх финансово-промышленных групп. Глава ОП Андрей Ермак отмечает: "Наша принципиальная позиция вызывает масштабное сопротивление со стороны коррумпированных чиновников на всех уровнях".

Добавьте к этому войну на Востоке, постоянное давление со стороны России, интриги Запада, который за счет Украины решает те или иные свои вопросы (и политические, и экономические, и геополитические). Приправьте корона-кризисом, перевернувшим весь мир с ног на голову. И получите то самое коррупционное блюдо, которое невозможно ударными темпами расхлебать Зеленскому и части его команды, действительно этого желающей. Потому что есть и другая часть "слуг", которую нынешнее положение вещей вполне устраивает. И тут дело не в новых или старых лицах, а – в сущности человека. "Привет" попавшемуся недавно на взятке нардепу от СН Александру Юрченко и Ко.

"Борьбе с коррупцией мешает сопротивление всех, кто хочет сохранить коррупционные порядки и возможности для незаконного обогащения. А это политики от ОПЗЖ до "Европейской солидарности", включая и часть депутатов от "Слуги народа", прежде всего, связанных с Коломойским", – отмечает политический консультант Владимир Фесенко.

Зеленский и коррупция: критические выпады

Понимают ли весь этот "букет" обстоятельств те, кто критикует Зеленского за "слабую борьбу с коррупцией"? Скорее да, чем нет. Но у нас ведь как – "если кого-то ругают, значит, это кому-то нужно".

Вот и слышим мы печальные истории от Андрея Богдана, в недавнем прошлом правой руки Зеленского. Лишившись должность главы Офиса президента, Богдан переживает, что его недавний соратник променял их "совместные мечты о стране счастливых людей без коррупции на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей". Которые якобы манипулируют главой государства.

Но даже он не решился назвать Зеленского коррупционером. Правда, уверял, что информацию о "схематозах" в ближайшем окружении тот предпочитает переводить в шутку. И делает вид, будто не понимает, что происходит.

"Прилетает" Зеленскому и от еще одного недавнего соратника, а теперь соперника – предпринимателя, телеведущего, политического деятеля Андрея Пальчевского. Он уверяет, что "уже только ленивый не носит" ближайшим помощникам президента.

Советник по Европе в министерстве иностранных дел Великобритании в 1990-х, политический аналитик Дэвид Кларк в колонке для Atlantic Council также высказал мнение, что основным тормозом для победы над коррупцией становятся друзья Зеленского. При этом, по словам эксперта, бытует мнение, что сам Зеленский не подвержен коррупции.

Острые выпады делает и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. По его словам, при Зеленском Конституционный суд по требованию коррупционеров бьет прямо по НАБУ, депутатов СН, которые потеряли неприкосновенность, невозможно привлечь к ответственности, на таможню возвращаются крепкие кадры времен Януковича и т.д.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко отмечает: "Триумф и одновременно бремя для Владимира Зеленского в том, что после победы на президентских выборах в 2019 году и успеха на внеочередной парламентской кампании граждане именно на него возлагают всю полноту политической ответственности за происходящее в стране. Но с оговоркой. Всё же архетип "славного малого" работает и сейчас, благодаря чему видим такое расхождение в рейтинге поддержки лично Зеленского на отметке около 30% и всех остальных институтов власти, которые гораздо ниже. Но этот тренд будет размываться с течением времени".

По мнению Игоря Чаленко, насколько искренен президент в желании победить коррупцию, покажет время.

"Как я неоднократно слышал от собеседников, за его каденцию одни вертикальные схемы поборов прекратили существование, другие же нашли новых "владельцев". Также стоит отметить, что сейчас, к примеру, развивается два диаметрально противоположных трека", – отмечает политолог.

По его словам, с одной стороны, инициируется увеличение финансирование антикоррупционных органов – тех же Госбюро расследований (ГБР) и Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ). А с другой стороны, имеем проблемы с НАБУ и САП, в связи с чем нам не двузначно намекают на прекращение безвиза з Евросоюзом.

Красноречивым считает Игорь Чаленко и долгое взвешивание на чаше весов касательно выбора позиции Зеленского в недавней ситуации с нардепом Юрченко.

Зеленский и коррупция: аргументы в пользу президента

Обвинения, звучащие в сторону Зеленского, справедливы лишь отчасти. Да, есть много вопросов касательно безнаказанности коррупционеров всех уровней. Да, окружение президента – не святое. Да, некоторые кадровые решения повергают в ступор даже его самых пылких сторонников. Но…

"Посадки" напрямую завязаны на реформировании антикоррупционных, правоохранительных и судебных органов. Реформы эти предшественниками Зеленского сделаны либо косметически, либо бездумно (за тотальную люстрацию уже приходится расплачиваться всей страной), либо с заложенными в них минами замедленного действия. По НАБУ уже "рванула". Ряд положений законопроекта Конституционный суд счел не соответствующими Основному закону, как и назначение директора. Ко всему прочему, Сытник еще и сам оказался причастен к коррупции. И это – факты, в отличие от конспирологии по поводу желания Офиса президента сделать антикоррупционные органы – ручными, рискуя потерять поддержку ЕС и США.

Что касается дела Юрченко, то никто его, похоже, спускать на тормозах не собирается. Это четко дали понять и сам Зеленский, и его Офис.

"В истории с выдвижением обвинения нардепу Юрченко из фракции "Слуга народа", судя по всему, именно резкая и принципиальная позиция президента Зеленского в итоге повлияла на генпрокурора Венедиктову, которая после двухдневной задержки все-таки выдвинула обвинение против этого народного депутата", – подчеркивает политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Не будем забывать и то, что именно при Зеленском в Украине был принят закон о защите информаторов, снята неприкосновенность с нардепов, начал работу новый антикоррупционный суд, взялись за реформирование ряда насквозь прогнивших структур, включая Госрезерв, Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

И вряд ли только полноты власти ради Зеленский призвал на днях украинцев бороться и менять государство вместе.

Чтобы получить еще одну возможность обнулить старые, коррупционные "серые элиты" – теперь уже на местах. Речь, по его словам, о необходимости перезагрузить традиционные для Украины социальные отношения, отвратительное правило, когда коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству – нищета, несправедливость и обман.

Зеленский и коррупция: выгодное отличие

Эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко отмечает выгодное отличие Зеленского от предшественников-президентов в плане его некоррупционности.

"Владимир Зеленский – это человек, который пришел в систему власти "извне". Причем, с одной стороны, его путь во власть был настолько стремительным, что он не успел осознать существующие в украинской политике "правила игры" и тем более, принять их. С другой – в успех проекта "Зеленский-президент", откровенно говоря, верило очень мало представителей политикума и финансово-политических групп", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, именно поэтому Зеленский не успел попасть в сферу их интересов и обрасти обязательствами перед "дядями за кадром".

"Ему опосредственно помогал Коломойский, содействуя доступом на "1+1". Хотя подоплека этой помощи под вопросом, ведь была информация, что Игорь Валериевич должен "95 кварталу" достаточно большую сумму, – отмечает Михаил Дяденко. – Кстати, Коломойский в одном из интервью признался, что не верил в победу Зеленского".

Немного помогали артисту на пути к президентству бизнесмены рангом поменьше. Но никто их них определяющего влияния на Зеленского не приобрел, считает эксперт. Поэтому он стал президентом, имея определенные жизненные принципы и устои. К тому же, до сих пор достаточно большое влияние на него оказывают близкие люди – его жена и отец.

"Судя по всему, Зеленский остался верен своим принципам, несмотря на то, что окружение старается усадить его в "теплую ванну" власти, – продолжает Михаил Дяденко. – И можно с большой долей вероятности утверждать, что Зеленский принял решение расстаться с Андреем Богданом как раз из-за того, что последний, прикрываясь его именем, декларируя, что якобы делает это "под президента", пытался выстроить властную вертикаль под себя (вспомним, историю с "отставкой Кличко"), взять под контроль финансовые потоки".

Эксперт подчеркивает, что только время покажет, насколько Зеленскому удастся оставаться таким "президентом-бессеребренником" в будущем. И сможет ли он и дальше контролировать свое далеко не "белое и пушистое" окружение.

Зеленский и коррупция: и вновь продолжается бой

В феврале, выступая на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Зеленский призвал не называть Украину коррумпированным государством. В данный момент, по его словам, это уже неправда.

"Посмотрите на нашу команду – там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые я имею, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков. Мы платили налоги", – отмечал глава государства.

"Борьба с коррупцией – один из столпов кампании Владимира Александровича, - напоминает Игорь Чаленко. – Также сегодня коррупция входит в ТОП-5 проблем граждан, как показывает социология. "Чем дальше в лес", тем больше мы встречаем резонанса касательно окружения президента, его депутатов в парламенте, в регионах. Но всё, что ему смогли вменить оппоненты – это присуждение пожизненной премии собственному отцу. Также отпал и "фактор Коломойского", которым активно пугали ещё год назад".

Кстати, первый президент Украины Леонид Кучма, представляющий сейчас нашу страну в ТКГ на переговорах по Донбассу, признался, что поддерживает Владимира Зеленского именно потому, что тот не замешан в коррупции. И делает эффективные шаги в борьбе с ней.

"Но президенту мало личной непричастности к коррупции. Он сам об этом говорил, давая характеристику некоторым министрам. Недостаточно быть честным парнем самому, – подчеркивает политический консультант Владимир Фесенко. – Для эффективной борьбы с коррупцией необходимы сильные руководители правоохранительных структур и повышение эффективности самих этих структур, а также изменение законодательства (прежде всего, Криминально-процессуального кодекса, который дает массу защитных инструментов коррупционеров и ограничивает возможности правоохранителей)".

Так, может, стоит поддерживать правильные начинания главы государства? Помогать, а не топить. Если критиковать, то – конструктивно. Если помогать, то – не избирательно (вот тут мне выгодно, а вот тут – не очень), а – постоянно. И тогда, возможно, и мир станет ближе, и коррупции – меньше…

"Если президент и хочет побороть коррупцию, то одного желания мало, – уверен Игорь Чаленко. – Нужно укреплять соответствующие правоохранительные органы, решить вопрос с судебной реформой, в украинских условиях стать реальным арбитром между разными финансово-промышленными группами (ФПГ). В конце концов, нужно показывать, что в стране есть власть. Ведь безвластие – это идеальный грунт для взращивания коррупции на всех уровнях, включая бытовой. В независимости от политических взглядов, нужно отдавать отчет, что успех Зеленского на треке борьбы с коррупцией будет успехом всей Украины".

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