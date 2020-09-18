Бывшие Зеленского: чем занимаются отставные министры «Зе!Команды»

Немного больше, чем за год правительство в Украине успело дважды обновиться. Но если уход команды Владимира Гройсмана был вполне предсказуем, то мартовские перестановки в Кабинете министров для многих оказались неожиданностью. Впрочем, списывать со счетов самого экс-премьера Гончарука и членов его команды рано. Большинство из них не исчезло из информационного пространства, а для некоторых нашлось место и в новом формате власти.



Богдан, гудбай!

Первой знаковой отставкой в "Зе!Команде" стало увольнение главы Офиса президента Андрея Богдана в начале февраля этого года. Что послужило главной причиной ухода неотрывного президентского "наушника", с которым художественный руководитель "95 квартала" с момента старта своей предвыборной гонки практически не расставался, доподлинно неизвестно, но охлаждение отношений началось еще за пару месяцев до этого. Сначала глава ОП неожиданно исчез из медийной повестки, а затем и вовсе перестал сопровождать Зеленского во время заграничных командировок в Давос и в гости к Папе Римскому, занявшись вместо этого написанием постов о "скукотище" на своей странице в Facebook.

В экспертной среде звучали точки зрения о Богдане-скандалисте, перессорившемся с половиной правительства (эту версию чуть позже отстаивал и сам президент, говоря о возникшей проблеме с "человеческими отношениями"); Богдане, уставшем от бремени государственных дел и страдающем от депрессии после расставания с девушкой, либо просто о смене групп влияния в президентской команде.

Как бы там ни было, но сразу же после отставки экс-чиновник отправился поправлять здоровье на Сейшельские острова, а ближе к концу февраля решил вернуться к своему прежнему занятию – адвокатской деятельности, попутно отметив, что работал на правительственной должности безвозмездно и все полученные деньги перечислял на счета благотворительных фондов. К слову, возможности отдохнуть бывший глава президентского офиса никогда не теряет – в начале лета он был замечен журналистами в одесской Аркадии, а совсем недавно – на пляже пятизвездочного турецкого отеля Lujo в Бодруме.

С момента своей отставки Богдан стал героем множества слухов. Говорили о его возможном заболевании коронавирусом, участии в промежуточных выборах по округу №208 в Черниговской области, оказании помощи в местных выборах Виталию Кличко и даже о теоретическом личном участии в выборах мэра Киева, которое сам экс-глава ОП назвал неплохой идеей. Кроме этого, Богдан успел побывать фигурантом заведенного уголовного дела о жестоком обращении с животным в Киевском зоопарке, где он схватил за ухо козла, выхватившего у ребенка стакан с овощами, а также стал жертвой неизвестных, дотла спаливших его личный электроавтомобиль Tesla на одной из столичных стоянок. К счастью, это не единственное авто компании Илона Маска в гараже экс-чиновника – его Tesla Model X, в которой записывал свои видеообращения к украинцам президент, остается нетронутой.

В июне Владимир Зеленский дал развернутое интервью "Украинской правде", в котором рассказал о том, как собирался назначить Богдана на должность генпрокурора, но поменял свои планы, увидев, как "власть съедает" главу ОП. Реакция не заставила себя ждать – уже на следующий день экс-чиновник опубликовал в Facebook резкий ответ, где он поблагодарил президента за отставку и возможность не иметь ничего общего с творящимся в стране хаосом.

Алексей Гончарук: отдых отставного премьера в компании ярого "порошенковца"

Приписываемое СМИ покровительство и близкие отношения главы Офиса президента с премьер-министром Алексеем Гончаруком получило подтверждение – после ухода Богдана отставка премьера не заставила себя ждать. Вечером третьего марта он написал уже второе по счету после январского скандала с прослушкой заявление об отставке. На следующей день решением ВРУ Гончарука освободили от обязанностей, а спустя еще несколько дней он отправился на лоукостере (излюбленный вид перелетов) в Лиссабон в компании бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Последний, как известно, имеет непосредственное отношение к команде Петра Порошенко, что вызвало в соцсетях немалый резонанс. Пользователи бросились обсуждать предвыборный лозунг президентской команды "Сделаем их вместе" и то, какими он красками начал играть в свете этих событий.

На этом эпопея с самым молодым главой Кабмина не закончилась. В конце марта его деятельностью на посту премьера заинтересовалась Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). В частности, детективов САП привлек активный экспорт Украиной медицинских масок, защитных костюмов и перчаток накануне эпидемии коронавируса, который Гончарук в силу выполняемых им функций должен был перекрыть. Тем более, о надвигающейся угрозе его дважды – 31 января и 8 февраля – предупреждал письмами с повесткой "срочно" Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Благодаря умышленной или неумышленной нерасторопности премьера из страны было вывезено почти 1000 тонн масок, которые не без участия "Слуг народа" продавали Китаю и в Евросоюз .

Запрет на вывоз средств эпидзащиты ввели, только сделал это 11 марта уже преемник Гончарука – Денис Шмыгаль. В отношении экс-чиновника и еще нескольких должностных лиц из Кабмина было возбуждено уголовное дело по статье ст.367 УК Украины (служебная халатность). В свою защиту главный фигурант заявил, что с первых дней пандемии вместе с Минздравом держал руку на пульсе и занимался расчетом различных сценариев болезни, а так как по состоянию на 3 марта случаев с COVID-19 в стране зафиксировано не было, то и обвинять в чем то его и других членов Кабинета министров бессмысленно.

Судя по тому, что бывший глава Кабмина по прежнему не привлечен к ответственности, к такому же выводу пришли и правоохранители. Сегодня Гончарук – частый гость на украинском телевидении и радио, где выступает с анализом и критикой действий правительства. При этом недавний "профан в экономике", не тушуясь, уверенно затрагивает и экономические темы, а также пророчит скорые досрочные президентские выборы. Все это, вкупе с частыми перелетами в эконом-классе, которые случайно (или неслучайно) удается задокументировать соседям экс-премьера по самолету, может говорить о том, что уходить из большой политики он не собирается.

1 сентября экс-премьер устроился на работу в Eurasia Center – структурное ответвление Атлантического совета Соединенных Штатов Америки. Эта организация специализируется на международных отношениях и аналитике.

Чем занята отставная команда Гончарука: реализация IT-проектов, общественная деятельность и "теплые" места в ОП

4 марта следом за премьером в отставку отправились и его подопечные из Кабинета министров. Их дальнейшая карьера сложилась по-разному.

Тимофей Милованов

Министру развития экономики,торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову предлагали остаться на той же должности в новом правительстве. Об этом он написал на своей странице в Facebook небольшую заметку с описанием своих достижений на посту, подчеркнув, что благодаря личному опыту и профессионализму своей команды ему удалось удержать курс гривны, инфляцию и обеспечить рост зарплат. Такой порыв оценили не все. В комментариях экономист Алексей Кущ справедливо отметил, что курс и инфляция – сфера ответственности НБУ, да и зарплату обеспечивали работодатели, а нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский поблагодарил Бога за отказ Милованова остаться в Кабмине.

Уже 6 марта экс-глава Минэкономики вернулся на свою прежнюю должность президента Киевской школы экономики.

Дмитрий Дубилет

В отличие от Милованова, по поводу ухода которого Александр Дубинский не скрывал своей радости, приятелю ведущего "Грошей" и министру Кабинета министров Дмитрию Дубилету в начале марта пришлось уступить свое место яростному "хейтеру" президента Олегу Немчинову. Сохранить министерский портфель Дубилету не удалось даже несмотря на то, что Дубинский поднимал этот вопрос на заседании фракции "Слуги народа". Впрочем, бывший министр заявил, что намерен завершить некоторые начатые во время работы в правительстве проекты на волонтерских началах, а позднее анонсировал свое возвращение в бизнес. Занятий у Дубилета действительно немало – он является сооснователем нескольких бизнесов, включая проект по реализации IT-услуг FinTech Band и первый в Украине банк без отделений – Monobank. В начале июня ходили слухи о его возможном назначении главой НБУ на место Якова Смолия, но звучали они отчасти в ироническом тоне.

Алексей Оржель

Глава ведомства, объединившего в новом правительстве под своей крышей сразу два министерства – энергетики и защиты окружающей среды, – Алексей Оржель покинул свой пост одновременно с остальными министрами. Судя по всему, остаться в составе новой команды предлагали, однако Оржель отказался от такой перспективы. Он аргументировал свой отказ субъективным ощущением, что вместо решений проблем он и его подопечные начали эти проблемы "кормить". При этом экс-министр не забыл похвалиться и отметить, что за 6 месяцев работы ему удалось "повалить некоторые коррупционные столбы". После отставки Оржель вернулся к парламентской деятельности в качестве депутата фракции "Слуга народа", успев стать фигурантом уголовного производства по факту госизмены. В начале июня соответствующее решение вынес Печерский районный суд Киева, обвинивший его, главу комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко в возможном причинении вреда экономической безопасности Украины. Все они в составе группы из 11 депутатов поддержали скандальный законопроект №3657-1 об отмене ограничений на импорт электроэнергии из РФ, который, по мнению экспертов, привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.

Анна Новосад и Владимир Бородянский

От возможности сохранить свои министерские портфели отказались так же министр образования и науки Анна Новосад и министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский. Отказ от должности главы Минобразования Анна Новосад объяснила тем, что новый премьер Денис Шмыгаль не нашел времени для совместной беседы, на которой должны были быть обсуждены будущие рабочие моменты. На сегодня кроме освещения работы Минобразования в соцсетях, бывшая глава министерства приняла активнейшее участие в кампании против своего уже третьего по счету преемника на должности – Сергея Шкарлета, которого обвиняют в плагиате, коррупции и бывшем членстве в "Партии регионов". Интересно, что во время пребывания Новосад на должности Шкарлет спокойно возглавлял Экспертный совет по вопросам проведения экспертизы диссертационных работ при Министерстве образования и науки, и его "грехи" особо никого не интересовали.

По словам Бородянского, его категорически не устроило грядущее разделение его ведомства на два разных министерства. Еще в начале текущего года он, будучи министром, стал автором законопроекта о дезинформации, предусматривающего уголовную ответственность для журналистов, блокировку медиа, соцсетей и многих других "ноу-хау", благодаря чему в Международный день свободы СМИ 3 мая стал фаворитом антирейтинга "Враг прессы" по версии Национального союза журналистов Украины. После своей отставки Бородянский ведет активную жизнь в соцсетях, где нередко публикует материалы против Виктора Медведчука. Соглава "Оппозиционной платформы – за жизнь" отвечает тем же, а его супруга – Оксана Марченко – называет Бородянского главной причиной своего ухода с телеканала "СТБ".

Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко надолго без работы не остался. Уже 4 марта он занял пост Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. В вице-премьерах он проходил ровно три месяца, после чего был уволен и назначен чрезвычайным и полномочным послом в Великобританию. Поговаривали, что возможной причиной перевода Пристайко на "туманный альбион" стал его затяжной кулуарный конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком, решившим заняться внешнеполитическими переговорами самостоятельно.

Зоряна Скалецкая

Министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, которая на излете каденции дефилировала в костюме высокой защиты на обсервации в Новых Санжарах (которым не могли похвастать даже работавшие там врачи) и обещала бесплатное лечение для украинцев, заболевших COVID-19, с предложением остаться не обращались. Хотя не факт, что с учетом новых коронавирусных реалий сама она горела желанием брать на себя ответственность за здоровье сорокамиллионной страны. Для бывшей главы МОН нашлось место "потеплее" – ее, как протеже основателя медклиники "Борис" Михаила Радуцкого (о чем он сам заявлял) пристроили на должность внештатного президентского советника.

Юлия Соколовская

В рядах администрации Владимира Зеленского нашлось место и для экс-министра социальной политики Юлии Соколовской – через полторы недели после отставки ее назначили заместителем главы ОП. За время каденции Соколовская прославилась упреком украинцев в том, что они не накапливают себе средства на старость хотя "ничего не мешает это делать". При этом предновогодняя зарплата самой главы Минсоцполитики с премиальными за три месяца в 2019 году составила 217 тыс. грн.

Андрей Загороднюк

Бурной общественной жизнью занялись после своих отставок министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда и глава Министерства обороны Андрей Загороднюк. 12 мая Коляда возглавила благотворительный фонд "Повернись живим", "бразды правления" от которого ей любезно передал его основатель Виталий Дейнега. Что касается Загороднюка, то с момента отставки он активно наращивает свое присутствие в медиа, участвуя в различных теле- и радиоэфирах, а в конце июля экс-министр стал основателем общественной организации "Центр оборонных стратегий". Ее целью должен стать поиск путей реформирования отечественного ВПК. Полностью из политики семейство Загороднюков не ушло. После сложения депутатских полномочий лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука на вакантное место в Верховную Раду зашла Алина Свидерская – супруга экс-главы Минобороны.

Оксана Маркарова

Не отстала от своих коллег экс-министр финансов Оксана Маркарова, ставшая соучредителем стартапа по защите данных "Архидата" и Фонда развития капитала. Бывшая глава Минфина ведет личную колонку на "Украинской правде", не забывает свою "альма матер" – Киево-Могилянскую академию и, как это и положено всем подопечным соросовских фондов, поддерживает на своей странице в Facebook американскую партию демократов.

Почти сразу же после отставки Маркаровой неутомимый ведущий "Грошей" Александр Дубинский подал в Окружной админсуд Киева заявление с требованием обязать СБУ и Госпогранслужбу не допустить выезда из страны главы НБУ Якова Смолия, его зама Екатерины Рожковой и экс-главы Минфина Оксаны Макаровой, обвинив их в создании долговой пирамиды из ОВГЗ и создании условий для вывода денег из бюджета. Впрочем, все обошлось без каких-либо последствий для этой троицы. Маркарова всегда пользовалась особым вниманием Дубинского. Еще накануне президентских выборов он пророчил ее эмиграцию в США после смены власти.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в откровенном интервью изданию "Комментарии" рассказал о карантине и коронавирусе, войне и мире, переписи населения и госслужбе, местных выборах и элите нации.

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