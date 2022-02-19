Мюнхенский беспредел: о смысле новых провокаций России

Несмотря на отсутствие представителей России на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, своими действиями на востоке Украины Москва сделала все, чтобы оказаться в центре внимания в первый день дискуссии. За день до мероприятия спонсируемые Кремлем вооруженные формирования обстреляли населенные пункты на подконтрольной Украине территории, в том числе Станицу Луганскую, где снаряд пробил стену детского сада, а 18 февраля – контрольно-пропускной пункт "Счастье" в Луганской области. Сепаратисты обстреляли гуманитарный конвой Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.



Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: hromadske.ua

Лидеры "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник распространяют дезинформацию о якобы готовящемся наступлении украинской армии и призывают население эвакуироваться в Россию. Российская сторона не подтвердила запрос президента Владимира Зеленского на телефонный разговор, а сепаратисты отказались участвовать в экстренном заседании Трехсторонней контактной группы. "Комментарии" разбирались, как следует воспринимать недавние провокации России и с чем связано ее дипломатическое молчание.





Чего хочет Россия от Запада?





Несмотря на то, что обстрелы населенных пунктов Украины повторяются систематически с начала агрессии России в 2014 году, на этот раз стоит обратить внимание на контекст. Обстрел детского сада, отсутствие президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова на Мюнхенской конференции, игнорирование диалога с Зеленским, а также истерия, которую развели лидеры донбасских сепаратистов, – это своеобразный протест российского руководства в ответ на нежелание Украины и коллективного Запада сделать то, что оно хочет.

Путин повышает ставки в надежде добиться от США и НАТО выполнения его требований по гарантиям безопасности. На днях РФ передала послу США Джону Салливану письмо, в котором выразила недовольство нежеланием американцев гарантировать невступление Украины и Грузии в НАТО, пообещать не размещать военные базы в постсоветских странах, вывести свои войска и вооружения из стран, вступивших в НАТО после 1997 года.

Кроме того, россияне выдвинули НАТО новые требования: прекратить поставки оружия в Украину, отозвать оттуда военных инструкторов, прекратить проводить совместные военные учения, вывезти из нашей страны ранее предоставленные вооружения. Не забыли в Кремле напомнить, что не собираются возвращать Крым, считают смену власти в Украине в 2014 году госпереворотом, а российских войск якобы нет на Донбассе. В документе также упоминается, что вступление Украины в НАТО приведет к попытке вернуть оккупированные территории военным путем. РФ пригрозила мерами военно-технического характера в случае отсутствия гарантий со стороны США.

Отсутствие российских дипломатов в Мюнхене символично. В феврале 2007 года, выступая на Мюнхенской конференции, Путин критиковал расширение НАТО на восток и размещение передовых сил Альянса у границ РФ. В этом году россияне дают понять Штатам, что время для разговоров подошло к концу и они ждут от них конкретики. Мерами военно-технического характера необязательно могут быть военные действия в Украине. Россия может отреагировать размещением ракетных вооружений, нацеленных на страны-члены НАТО, на своих западных рубежах или в Беларуси.

Украинские населенные пункты прифронтовой зоны оказались в роли заложника, которому похититель наносит увечья в надежде поскорее добиться выкупа. Такой же точно модели поведения придерживается Россия, которая руками сепаратистов устраивает мелкие провокации, повышая градус напряженности и рассчитывая заставить Запад поскорее выполнить ее требования.





Чего добивается Россия от Украины?





От Украины в Кремле хотят добиться выполнения Минских соглашений. Эскалация как раз и рассчитана на то, чтобы ускорить процесс. Москва сознательно нагнетает атмосферу большой войны в Европе и все еще рассчитывает на то, что Запад приложит усилия, чтобы заставить Украину занять более уступчивую позицию. В частности, в Министерстве обороны Великобритании допускают удары российской армии по Киеву и Днепру. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что Россия может применять ракетные удары и танки в случае эскалации.

Политолог Юрий Романенко не исключает, что нагнетание угрозы большой войны является совместной постановкой России и Запада, чтобы побудить Украину к выполнению политических условий "Минска-2". Сам эксперт негативно относиться к идее выполнения Минских соглашений, так как в противном случае мы получим пятую колонну России в виде Донбасса с особым статусом. Политолог уверен, что Россия собственноручно нарушила Минские соглашения, раздавая свои паспорта жителям ОРДЛО. В качестве выхода из тупика Романенко предлагает провести всеукраинский референдум по поводу выполнения Минских соглашений.

Политолог и автор Телеграм-канала "Черный лебедь" Евгений Рябинин считает, что США извлекают достаточно плюсов от истерии, которая разворачивается вокруг Украины. По мнению эксперта, в условиях кризиса Америка нарастила объемы экспорта природного газа на европейский рынок, снова объединила Европу на фоне угрозы войны с Россией, чего она долгое время добивалась, поскольку в последнее время европейцы начали играть не по правилам. Рябинин считает, что кризис вокруг Украины играет на руку военно-промышленному комплексу США, который увеличивает объемы поставок оружия своим партнерам.

В течение последних 8 лет Россия не решалась на проведение масштабных наступательных операций в Украине, поскольку никаких экономических и политических дивидендов ей это не принесет. Кроме новых санкций Запада, больше ничего не будет. Политический эксперт Илия Куса скептически относится к сценарию большой войны в Украине, полагая, что для захвата обширных территорий нужно гораздо больше войск, чем та группировка, которая находится возле украинских границ.





Какой была реакция Запада?





Вопрос российских провокаций на востоке Украины был в центре внимания на Мюнхенской конференции в этом году. Положительным моментом является то, что западные партнеры не восприняли всерьез дезинформацию о готовящемся наступлении Украины на Донбассе, исходя из риторики председателя Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера. Участники конференции даже сошлись во мнении, что украинский кризис корректнее называть российским кризисом. Потому Россия уже проиграла в информационной войне Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что действия России являются вызовом не только для Украины, но и для всего мира, так как нарушают ценности, на которых зиждется существующий миропорядок. По его мнению, целью провокации РФ является желание заставить Украину ответить военным путем, чтобы затем осуществить вторжение.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украине важна не только помощь в сфере безопасности, но и экономическая помощь, так как в сложившейся ситуации инвесторы к нам не идут. Она допускает, что в случае наступления России на Украину под санкциями окажется "Северный поток-2". Запад по-прежнему не готов гарантировать России отказ от политики "открытых дверей" НАТО. По мнению Бербок, интеграция в НАТО – право выбора и воля отдельных стран и никто не может решать это за них.

В остальном западные дипломаты остались на прежних позициях. Бербок акцентировала внимание на важности выполнения Минских соглашений несмотря на то, что это невозможно в нынешних условиях, выразила скепсис насчет поставок вооружений в Украину, поскольку это может создать препятствия переговорному процессу в "нормандском формате".

Вряд ли ситуация изменится в обозримом будущем. Россия продолжит играть мускулами возле границ Украины в надежде склонить нас и Запад к выполнению своих пожеланий и будет устраивать провокации локального масштаба, но вряд ли чего-то добьется.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о плане Лаврова-Зюганова: нужен ли россиянам раскол Украины, а также рассказывало о демарше Рябкова-Лукашевича: чем ответит Россия на несговорчивость НАТО.

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