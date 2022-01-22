Демарш Рябкова-Лукашевича: чем ответит Россия на несговорчивость НАТО

На прошлой неделе американо-российские переговоры в Женеве, заседание Совета РФ-НАТО и встреча на полях ОБСЕ завершились тем, что Россия и коллективный Запад ни о чем не договорились и остались при своих интересах. США и их партнеры по НАТО отказались предоставить требуемые Россией гарантии в сфере безопасности в Европе. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос журналистов телеканала RTVi о перспективах размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле в случае неудачи на переговорах в Женеве, заявил, что не хочет подтверждать или отрицать такую возможность и все будет зависеть от действий американской стороны.



Чем ответит Россия на несговорчивость НАТО. Фото из открытых источников

Представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что если Запад не даст в разумные сроки конструктивного ответа на предложения России по гарантиям безопасности и продолжит вести себя агрессивно по отношению к ней, то тогда придется принять необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и сокращения нежелательных угроз для национальной безопасности. "Комментарии" разбирались, какие дальнейшие шаги может предпринять Россия в ответ на несговорчивость Запада, исходя из заявлений российских чиновников, и каким образом сократить риски для европейской безопасности.





Почему Россия и Запад не смогли договориться?





В Кремле явно переоценили склонность руководства США и других стран-членов НАТО пойти на серьезные уступки в пользу России и согласиться на пересмотр результатов Холодной войны. Американцы и европейцы все-таки извлекли уроки Второй мировой войны и не стали жертвовать своими интересами и принципами ради умиротворения агрессора. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман дала понять Рябкову, что для США и НАТО неприемлемо гарантировать отказ от приема новых членов в организацию и размещения своих вооружений на территории стран Центрально-Восточной Европы, которые некогда входили в Организацию Варшавского Договора.

Представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер акцентировал внимание на том, что обсуждению не подлежит пересмотр ключевых принципов Хельсинского акта 1975 года, Устава ООН, Парижской хартии 1990 года, которые исходят из права государств самостоятельно принимать решения в сфере безопасности и являются незыблемыми. Вместо этого американский дипломат предложил россиянам обсудить механизмы урегулирования конфликтов, снижения рисков и повышения доверия. Все это значит, что США и НАТО не собираются предоставлять России никаких письменных гарантий о том, что Украина не вступит в НАТО и делать они будут в пределах своей зоны ответственности то, что посчитают нужным. Максимум, на что готовы пойти американцы, так это не размещать свои войска и ракеты на территории Украины.

Россия выдвинула НАТО заведомо невыполнимые требования, не предложив ничего взамен. В Вашингтоне и Брюсселе не понимают целесообразности каких-то гарантий в сфере безопасности персонально для России, так как НАТО уже давно трансформировалась в многопрофильную организацию, которая занимается различными вопросами в сфере безопасности – от киберугроз до защиты климата. Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня и остается туманной перспективой. Однако Москва продолжает мыслить категориями Холодной войны и видеть в НАТО угрозу для своей безопасности.

Видимо, в Кремле рассчитывали нагнать мути на Запад своими провокациями. Стягивание 100 тыс. российских военных к границам Украины, рукотворный миграционный кризис на границе Беларуси, Польши, Литвы и Латвии, вмешательство ОДКБ в политический кризис в Казахстане, арест Михаила Саакашвили в Грузии и активизация центробежных тенденций в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины должны были показать НАТО границы ее влияния в Восточной Европе, на Южном Кавказе и на Балканах. Россияне полагали, что Запад пойдет на уступки в условиях негативных последствий пандемии коронавируса, разногласий среди европейцев по поводу запуска российского газопровода "Северный поток-2", в условиях конкуренции с Китаем и кризисов, раздирающих американское и европейское общество.

Однако российское руководство явно переоценило свои возможности воздействия на коллективный Запад, который не собирается подстраиваться под интересы РФ. Для администрации президента США Джо Байдена сдача интересов НАТО накануне промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2022 года означала бы катастрофу. Демократическая партия США предстала бы как политическая сила неспособная отстаивать правила игры, благодаря которым уже более 70 лет существует система евроатлантической безопасности. У оппонентов Байдена из Республиканской партии появился бы новый повод для критики действующей администрации. Также нужно учитывать, что в Конгрессе США как демократы, так и республиканцы выступают за ужесточение давления на Россию с помощью санкций. Уступки России стали бы ударом по глобальному влиянию США в многополярном мире, от которого они не готовы отказаться.





На какие провокации способна Россия?





Риторика Рябкова и Лукашевича стала поводом для рассуждений о возможном размещении Россией ракетных вооружений и подразделений на территории Кубы и Венесуэлы в ответ на несговорчивость США и НАТО. По крайней мере, Рябков лично проводил аналогии сложившейся ситуации в отношениях России и США с Карибским кризисом 1962 года. Тогда размещение советских ядерных ракет средней дальности и пусковых установок на территории Кубы помогло генсеку СССР Никите Хрущеву добиться от президента США Джона Кеннеди вывода американских баллистических ракет средней дальности "Юпитер" из Турции, снятия блокады с Кубы. В обмен на эти уступки Москва вывела свои ракеты. Изначально СССР планировал разместить на острове 40 ракет.

На этот раз американцы не восприняли всерьез вероятность развития подобного сценария. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал заявления Рябкова пустыми угрозами. Бывший спецпредставитель США в Венесуэле и Иране Эллиот Абрамс полагает, что размещение российских войск в Латинской Америке бессмысленно и лишь ужесточит позицию США по отношению к России и не позволит добиться каких-то результатов. По информации дипломата, в Венесуэле уже работают 150 российских военных советников, а увеличение контингента военнослужащих до 5 тыс. будет воспринято в качестве угрозы соседними странами. Увеличение их численности до 350 человек ни на что не повлияет. Аналитик Андрес Оппенгеймер полагает, что максимум, на что может пойти Кремль, – так это на символическое незначительное военное присутствие на Кубе или в Венесуэле. По мнению эксперта, будучи средней экономикой, Россия не потянет серьезную конфронтацию с США.

Однако, если посмотреть глубже, то у РФ все-таки есть подходящие средства для того, чтобы поиграть на нервах у США и потешить свое великодержавное самолюбие. Ведь разместить в Латинской Америке россияне могут не только сухопутные войска или ракеты наземного базирования. В частности, атомные подлодки проекта 885 "Ясень" способны нести новейшие крылатые гиперзвуковые ракеты "Циркон" и универсальные ракеты "Оникс", которые могут применяться против надводных кораблей и наземных целей. Их сложно обнаружить, отследить и сбить из существующих систем противоракетной обороны.

По мнению официального представителя Пентагона Джона Кирби, ракеты "Циркон" могут доставлять ядерные заряды и представляют серьезные риски. Дальность полета ракеты "Циркон", по разным источникам, может достигать от 400 до 1000 км, а "Оникс-М" – до 800 км. Штат Флорида, который расположен в 625 км от Кубы, попадает в зону поражения данных ракет. Подлодки проекта 885 "Ясень" могут находиться в автономном плавании до 100 суток. У России есть возможность держать под носом США передовые вооружения как минимум несколько месяцев в году.

География российских провокаций не ограничится Западным полушарием. Эксперт по внешней политики РФ и контролю за вооружениями австрийского Университета Иннсбрук Герхард Манготт считает, что в случае отказа НАТО принять условия России, она разместит крылатые ракеты 9M729 дальностью полета 500 км вдоль всей западной границы. При необходимости дальность полета данных ракет может быть увеличена до 2-3 тыс. км. Данными ракетами оснащены оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые Россия уже разместила в Калининградской области и в Крыму. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ракеты 9M729 представляют угрозу странам-членам организации и способны нести ядерные заряды. Россия может разместить ядерное оружие в Беларуси. Такую возможность допускает президент Александр Лукашенко в случае размещения США ядерных боеголовок в Польше.

Бывший спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин и редактор UkraineAlert Петер Дикинсон не исключают вероятности вооруженного вторжения России в Украину. Дикенсон склоняется к тому, что Россия может ограничиться кибератаками и локальными наступлениями на востоке и юге нашей страны. По его мнению, России будет сложно координировать полномасштабное вторжение в Украину. Ведь это может привести к серьезным потерям для Кремля. Вряд ли американцы и европейцы подстроятся под Россию и изменят архитектуру безопасности в Европе ради спасения Украины, которая даже не участвует в НАТО, но они могут ввести жесткие экономические санкции в ответ на вторжение.

В этом случае Россия понесет материальные и человеческие потери, но ничего не добьется. РФ уже не удалось добиться от НАТО уступок, играя мускулами у границ Украины, и дальнейшие телодвижения у наших границ бесполезны. Политолог Юрий Романенко полагает, что разговоры о ракетных ударах, полномасштабном вторжении России являются фикцией и рассчитаны на запугивание украинского общества и действующей власти, чтобы настоять на выполнении Украиной Минских соглашений в выгодной для себя последовательности.

В арсенале России есть энергетический рычаг давления на европейских членов НАТО. По мнению председателя компании "Нафтогаз" Юрия Витренко, Кремль шантажирует Европу, намеренно углубляя дефицит газа, чтобы поскорее добиться запуска газопровода "Северный поток-2". В частности, Россия в 1,5 раза сократила транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в прошлом году. Также "Газпром" отказывался бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа", который используется для доставки природного газа в Западную Европу.





Как справиться с российской угрозой?





Нет единого "рецепта", как сократить угрозу со стороны России для Украины и НАТО. Старший сотрудник Инициативы трансатлантической безопасности Центра стратегии и безопасности Скроуфорта Джон Дени считает, что Россия и НАТО могут о чем-либо договориться лишь путем взаимных уступок. Допустим, если Россия заинтересована добиться каких-то гарантий о неразмещении НАТО ракет, то в свою очередь она должна допустить инспекторов на объекты в Калининградской области, где размещены крылатые ракеты. В обмен на сокращение военных учений НАТО в Европе России стоит вернуться к выполнению Венского документа по укреплению доверия и безопасности, Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Другого мнения придерживается старший сотрудник Центра Европы Дамир Марусич, учитывая то, что в НАТО уже давно должны были понять, что о чем-либо договориться с действующим российским руководством проблематично. Эксперт предлагает, что если Владимир Путин намерен создать железный занавес вдоль периферии, то НАТО нужно готовиться к защите границ стран-членов. Марусич предлагает укреплять военное присутствие на восточном фланге от Польши и стран Балтии до Румынии несмотря на то, что РФ стягивает войска к границам Украины.

Сотрудник Центра Европы Мари Жардин считает, что ЕС нужно выработать общую позицию по отношению к России в свете продолжающегося кризиса. По ее мнению, Брюсселю необходимо принимать более активное участие в укреплении вооруженных сил Украины в части противодействия киберугрозам и в области медицины, углубить сотрудничество с НАТО в сфере обмена информацией о гибридных угрозах.

В любом случае, добиться успеха в сфере противодействия экспансии России можно лишь тогда, когда вооруженные силы, институты власти и экономическая мощь Украины будут находиться на таком уровне, который заставит любого потенциального противника десять раз подумать, прежде чем диктовать нам свои условия или принуждать с помощью военной силы. США и НАТО нужно принять тот факт, что правящий режим в России уважает язык силы. Всякие инициативы на пути к "перезагрузке", разрядке или нормализации отношений в Кремле воспринимаются как проявление слабости и повод для того, чтобы требовать необоснованных уступок под дулом автомата.

Ранее интернет-портал "Комментарии" сообщал об атлантическом кризисе: чего ждать Украине от переговоров России и НАТО.

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