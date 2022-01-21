"Троянский конь" Офиса Зеленского: кто такой Андрей Смирнов и при чем здесь суды и дело о госизмене Порошенко

Ход дела Петра Порошенко идет сейчас не в интересах власти и Офиса Президента, а многие политологи утверждают – проигрышу Зеленский обязан своим же соратникам, в частности, замглавы ОПУ Андрею Смирнову. Мы разобрались, кто такой Смирнов, и почему его влияние может быть решающим для Зеленского в противостоянии с Порошенко.

Андрей Смирнов - фото из открытых источников

Возвращение 17 января в Киев пятого президента Петра Порошенко предоставило власти шанс показать, что перед законом все равны, и значит, даже такая влиятельная фигура, как бывший президент, может и должен отвечать по закону в случае причастности к нарушениям законодательства.

Однако уже 19 января стало ясно, что первый раунд борьбы президент Владимир Зеленский проиграл, ведь Печерский суд Киева назначил Порошенко минимальную меру пресечения – личное обязательство. Причиной такого мягкого решения судебной вертикали эксперты называют соратников Владимира Зеленского, которые являются его приближенными лицами в Офисе Президента. Ключевая фигура, по словам политолога Вадима Карасева, — заместитель руководителя ОПУ Андрей Смирнов. Карасев уверен: Андрей Смирнов не только недорабатывал в деле Порошенко, но и вообще мог играть на его стороне.

"Дело экс-президента Порошенко сейчас идет вопреки ожиданиям Зеленского и Офиса президента: Печерский суд избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям. Это, безусловно, поражение власти. То есть ареста, на который рассчитывали в ОПУ, не произошло. Что же произошло на самом деле и почему так вышло? Поговаривают, что в команде Зеленского этим вопросом занимался Андрей Смирнов, заместитель председателя Офиса Президента. Как мне рассказали источники, он не только не дорабатывал по этому делу, но мог играть как на стороне Зеленского, так и на стороне Порошенко, слуга двух господ ", — написал Вадим Карасев на своей странице в сети Facebook.

Карасев сообщил, что Смирнов начал работать в ОП еще при Андрее Богдане и в кулуарах считался его человеком:

"Как юриста, его можно было видеть в защитниках политиков из разных лагерей – от экс-регионалов Лукаш, Ефремова и до Яроша из "Правого сектора". Что теперь? Думаю, Зеленский столкнулся с той реальностью, в которой мы живем в Украине, — у него нет профессиональных кадров, а те что есть, выполняют свою работу с учётом украинской реальности. Вероятно это приведет к кадровым перестановкам в Офисе президента ", — отметил Вадим Карасев.

Чем в целом известен Андрей Смирнов, и каково его влияние на разные векторы государственной власти.

Успешный путь Андрея Смирнова

Андрей Смирнов, получив высшее юридическое образование, основал собственную юркомпанию в 2003 году – "Бизнес Юр Консалтинг". Просуществовала она всего пару лет. Однако закрытие первого начинания могло лишь придать уверенности Смирнову в том, что для успеха нужно получить максимум связей, что он и сделал, отправившись в госслужбу – сначала в управлении земельных ресурсов Запорожья, затем в юридическом департаменте Госкомрезерва, вскоре даже стал заместителем начальника хозяйственного управления СБУ.

Затем Смирнов уходит в частную юрпрактику, развивая дальнейшие варианты развития карьеры. В 2012 году стал внештатным советником главы Госагентства по инвестициям и национальным проектам (Госинвестпроект) Владислава Каськива. Известно, что Госинвестпроекту на разные инициативы было выделено из госбюджета полмиллиарда гривен. Но проекты так и остались в проекте, а деньги могли быть не направлены на государственные инициативы. Даже НАБУ интересовалось этим делом.

Надолго с Каськивом Смирнов не задержался. В 2012 году его друг адвокат Валерий Карпунцов прошел в ВРУ от партии УДАР, и Смирнов стал его помощником.

Период Евромайдана открыл для нынешнего замглавы ОПУ новые возможности. Андрей Смирнов стал часто появляться на майдане, а также выступал адвокатом-защитником активистов Евромайдана. Познакомившись с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, Смирнов стал тесно работать с "правосеками", а затем стал уполномоченным представителем ЦИК с правом совещательного голоса, когда Ярош баллотировался в президенты на выборах 2014 года. В том же году он баллотировался в парламент, но не набрал голосов.

Однако в парламент попал Андрей Денисенко, один из руководителей "Правого сектора", что пригласил Смирнова своим помощником. Вскоре и сам Смирнов стал депутатом, но не в Раде, а в Днепропетровске, куда пришел в 2015 году от партии УКРОП. К слову, политическая ступенька в виде депутата местного совета могла позволить Смирнову еще больше расширить круг связей, попав в приближенные лица к Геннадию Корбану.

В декабре 2015 года Смирнов возглавил комиссию по вопросам коммунальной собственности и жилищно-коммунального хозяйства.



"Дело Корбана", которым занималась Генпрокуратура в декабре 2015 года, когда Корбана задержали, позволило Смирнову проявить себя, как профессионального юриста. В этом же деле Смирнов якобы сблизился с Андреем Богданом, что возглавлял адвокатскую группу по защите Корбана.

В ноябре 2015 года СБУ задержала Елену Лукаш, экс-министра при Азарове и экс-адвоката Виктора Януковича. Андрей Смирнов стал адвокатом Лукаш. В кулуарах поговаривают, что получив в союзники представителей "Партии регионов", Смирнов потерял дружбу с представителями партии УКРОП, которые вообще настойчиво попросили его уехать из Днепра и в облсовете рекомендовали ему не появляться.

В 2017 году Смирнов открывает адвокатское объединение Smyrnov Law Office. Похоже, Смирнов часто брался защищать тех, кого обвиняли в растрате государственных средств. Кроме Лукаш, клиентами Смирнова стали экс-руководитель "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба, а также Игорь Гужва, известный своим проектом Страна.ua, а еще — Александр Ефремов — бывший глава фракции "Партии регионов", которого обвиняли в госизмене. В итоге, Ефремову в итоге назначили то самое "личное обязательство", которое теперь 19 января 2022 года получил по решению Печерского суда Петр Порошенко.

Андрей Смирнов -куратор правосудия

После назначения главой ОПУ Андрея Богдана Смирнов был приглашен его замом, и в его функции официально прописали правовую политику, правоохранительную деятельность и судебную систему. "У меня нет сомнений, например, в том, что эпоха предыдущего начальника страны закончилась в момент, когда он лично перестал ассоциироваться со справедливостью. Каждый вправе дать свою субъективную оценку, в какой именно период это происходило. У меня свое понимание, и связано оно с соблазном личного вмешательства в каждый более-менее значимый процесс в стране. Поэтому очень важно оправдать ожидания общества, доверившего власть президенту и его команде, обеспечить справедливое отношение ко всему", — отмечал Смирнов в одном из интервью в 2019 году.

Получив должность в Офисе Зеленского, Смирнов занялся вопросами правоохранительной системы. Например, работа Смирнова якобы стала помощь известному бизнесмену Сеяру Куршутову, который известен как "король контрабанды", а также участник санкционного списка СНБО. По данным СМИ, Смирнов был адвокатом Куршутова, а также адвокатом беглого судьи Николая Чауса. Упомянутого Куршутова, к слову, называли "правой рукой" экс-депутата БПП Александра Грановского по ряду бизнес- и "таможенных" вопросов. Сеяр Куршутов тогда был помощником Грановского и руководителем "Офиса контрабанды" в Южном регионе. Согласно информации Blind Trust, ущерб госбюджета от работы так называемого Офиса Грановского составляет около 28 миллиардов гривен.





Также Смирнов фигурирует в уголовном деле НАБУ по бегству Чауса из Украины. Самого Чауса, как пишут СМИ, и сейчас защищает личная юрфирма Смирнова Smyrnov Law Office.

"Оплачивает адвокатов, как и все прежние годы, со слов супруги похищенного судьи, экс-нардеп и соратник Петра Порошенко – Грановский", — говорится в статье Vesti.юа.

Судя по всему, вырисовывается цепочка связей Андрея Смирнова: Куршутов – Грановский – Порошенко.

Но самое важное, что сейчас, даже после ухода из ОПУ Богдана, у Смирнова сохраняется огромное влияние, так как ему доверяет и предоставляет все больше полномочий глава ОПУ Ермак.

Скандалы, в которых фигурировал Смирнов

Андрей Смирнов фигурирует в многих скандалах, но все же сохраняет свою должность, что может свидетельствовать о его прекрасных навыках переговорщика и умении договориться со всеми. Например, в СМИ было отмечено , что голос Смирнова якобы слышно на "пленках Трубы" — записях из кабинета бывшего главы ГБР Романа Трубы. Судя по записанному, человек с похожим на Смирнова голосом обсуждает с Трубой возможности относительно, в том числе, и преследования экс-президента Порошенко. На записи также якобы слышен разговор, как будет вытащен из СИЗО Александр Ефремов. К слову, через три дня после разговора 22 июля 2019 года Ефремов вышел. НАБУ, судя по данным СМИ , интересовалось Смирновым, но дело так никуда и не пошло. Кстати, сам Смирнов в своем интервью комментировал работу НАБУ.

"Вопросы громких посадок коррупционеров — зона ответственности НАБУ. 4 года расследуется невероятный объем материалов. Вы сможете назвать хотя бы 5 громких производств, по которым есть обвинительный приговор?", — говорит Смирнов.



Еще один скандал, фигурантом которого стал Смирнов – застройка Протасова Яра. В 2019 году он представлял интересы днепровских бизнесменов Олега Левина и уже упомянутого Геннадия Корбана, что инвестировали в строительство ЖК "Tourbillon". Тогда глава инициативной группы, выступавшей против застройки, Роман Ратушный подтвердил , что интересы застройщиков представлял Смирнов, который сперва якобы предлагал подкуп, а затем банально угрожал Ратушному.

Интересной выглядит и связь Смирнова с еще одним бизнесменом – владельцем Dnipro Agro Group Василием Астионом. В годовой декларации Андрея Смирнова сказано, что он в 2019 году получил кредит в размере 9,8 млн. гривен от Ольги Астион, матери бизнесмена Василия Астиона. Сам Астион обладает неоднозначной репутацией, ему вменяют причастность к рейдерскому захвату "Хорольского молочно-консервного комбината детского питания". А тесть Астиона – Михаил Кошляк, ранее руководитель силового блока группы "Приват". В 2015 г Кошляк был задержан правоохранителями, а его адвокатом был Андрей Смирнов.



Несмотря на столь яркую биографию, Андрей Смирнов остается уже два с половиной года одним из самых влиятельных людей в Офисе Зеленского. И хотя многие эксперты уже не раз отмечали, что Смирнов с его вероятными связями с Александром Грановским, Сеяром Куршутовым и прочими персонами из круга Петра Порошенко вряд ли играет честно, пока власть не решается на перестановки.



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