Ареста не произошло: суд избрал меру пресечения Порошенко

Суд избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, которому выдвинули подозрение в госизмене. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на трансляцию заседания.

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Суд решил избрать для Порошенко личное обязательство. Лидера "Европейской Солидарности" попросили сдать загранпаспорт, тем самым лишив его возможности пересекать границу и уезжать из страны.

По итогам судебного заседания Петр Порошенко в очередной раз заявил, что он считает, что дело против него – это заказ Офиса президента. При этом пятый президент отметил, что он не считает президента Владимира Зеленского своим врагом, он считает Зеленского своим политическим оппонентом. Враг, по словам Порошенко, у него только один – президент РФ Владимир Путин.

Действия власти Петр Порошенко назвал неадекватным безумием, отметив, что при пассивном отношении власти, ему пришлось самому заручаться поддержкой западных союзников на фоне российской агрессии и концентрации российских войск у украинской границы.

Также Петр Порошенко поблагодарил своих сторонников, волонтеров. Отдельно пятый президент поблагодарил своих адвокатов за профессиональную работу и уверенную позицию в Печерском районном суде.

В очередной раз Порошенко призвал проевропейские и проукраинские политические силы к единению, на фоне возможности нового витка российской агрессии.

Что касается решения об изъятии у него загранпаспортов, то он заявил, что это лишает его возможности вести полноценную политическую деятельность, чего добивалась Банковая. Поэтому Порошенко обещает это решение оспорить.

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