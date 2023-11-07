Telegram все. Власти заговорили о блокировании мессенджера в Украине

Мессенджер Telegram за время полномасштабной войны с Россией превратился для украинцев в основной канал получения информации не только о собственно войне, но и о жизни в стране. По данным последних опросов 72% украинцев используют мессенджер как источник новостей, хотя всего 2 года назад этот показатель был равен 20%. При этом показатели классического телевидения упали почти втрое – с 85% в 2015-м году до 30% в 2023-м, а новостные сайты, как и TV, имеющие свои Telegram-каналы, обладают аудиторией в 40%.



Заблокируют ли Telegram в Украине. Фото из открытых источников

Все это говорит о структурной перестройке информационного рынка, который помимо популярности у украинцев обладает еще одним важным преимуществом – анонимностью. Впрочем, это имеет и свои минусы, которые официально, сильно взволновали украинскую власть в лице секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Что сказал Алексей Данилов и говорили до него

В большом интервью изданию "Лига" секретарь СНБОУ Алексей Данилов подверг резкой критике Telegram, основное внимание обратив на его анонимность и уязвимость, якобы при необходимости в 99% через него можно войти в телефон.

На прямой вопрос о том, могут ли в Украине запретить Telegram, Алексей Данилов пояснил, что если соответствующие службы пришлют документы, рекомендующие закрыть мессенджер в Украине, СНБО быстро примет соответствующее решение.

Также он подверг критике идею с присутствием одного из Telegram-каналов, "Труха", на встрече главы государства с представителями СМИ, предположив, что организатор встречи "подставил президента".

Хотя фамилий не было названо, речь могла идти о советнике главы Офиса президента Украины и кураторе информационной политики ОП Михаиле Подоляке. Как бы то ни было, факт присутствия "Трухи" на встрече наравне с классическими СМИ говорит о том, что во власти нет единой позиции о роли Telegram в сегодняшней информационной сфере страны – больше в ней негативного или позитивного.

Действительно, слова Алексея Данилова являются лишь одним из заявлений о Telegram звучавших из уст различных представителей власти Украины, из которых секретарь СНБО обладает самым высоким статусом. Но единства в этих выражениях также не было.

Еще в июле спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, критикуя Telegram-каналы, сообщающие о движении ракет в воздушном пространстве Украины заявил, что "есть механизмы, способные заблокировать подобные каналы". Причем сделал он это, давая интервью Telegram-каналу.

В том же месяце глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия поспешил заявить, что планов по блокировке Telegram в Украине у власти нет. И снова этот месседж был распространен через Telegram-канал нардепа.

В сентябре глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк отметила, что многие антиукраинские силы активно и успешно используют платформу Telegram для продвижения своих нарративов. И чтобы противостоять им, Нацсовет и другие ведомства активно пытаются работать, правда не раскрывая деталей этой работы.

Совпадение или причина

Совпадение или нет, но кроме опроса, показавшего рост доверия украинцев к Telegram, вышедшего уже после резонансного заявления Алексея Данилова, за два дня до него, 31 октября, появились данные опроса общественно-политических симпатий украинцев.

Как утверждал в своем опросе Киевский международный институт социологии, с мая 2022 по октябрь 2023 года серьезно упал уровень доверия ко всем властным институтам. Так, доверие к президенту снизилось с 91% до 76%, Кабмину с 74% до 39%, ВР с 58% до 21%.

При этом количество украинцев, которые считают, что Украина движется в неправильном направлении выросло с 16% до 29%, а что в правильном – упало с 32% до 17%.

Другим симптоматичным моментом опроса стал баланс доверия к Телемарафону "Единые новости", за тот же период с мая 2022 года снизившийся с 69% абсолютного доверия до 48%. Впрочем, не доверяют телемарафону все же меньшинство украинцев – 39%, но раньше таковых было всего 12%.

Иными словами, налицо проявился коммуникационный кризис власти, которая, сделав ставку на телевидение, спустя год, обнаружила, что данный ТВ явно проигрывает Telegram.

Ко всему этому можно еще прибавить активизировавшиеся разговоры о возможности новых президентских выборов в Украине уже весной 2024 года. Во всяком случае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такой вариант президент "обдумывает". В такой ситуации беспокойство Алексея Данилова о бесконтрольности власти наиболее популярного у украинцев инструмента получения информации может иметь вполне конкретную цель – завладеть эффективным сегментом информационного сектора страны.

Впрочем, как показывает другой опрос, сами украинцы пока неготовы выбирать другого президента, 81% опрошенных заявили, что лучше проводить выборы после победы.

Слова, имитация работы или приглашение к торгам – как расценивать слова Алексея Данилова о Telegram

Эксперты, опрошенные "Комментарии", разошлись во мнении насчет того, возможна ли блокировка мессенджера в Украине и зачем это может быть сделано.

Так, политический эксперт Владимир Фесенко отметил, что это частное мнение Алексея Данилова, поэтому его высказывание не будет иметь практических политических последствий.

"Один человек в стране может принимать такое решение. Это президент Украины. Но и он перед этим будет советоваться со специалистами", — подчеркнул эксперт.

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, заявление Алексея Данилова было вызвано утратой властью контроля над информационным пространством, что иллюстрируется цифрами исследования КМИС. Так, за последнюю неделю опроса телемарафон смотрели 28% опрошенных, а Telegram – свыше 60%. Причем речь идет не только о последствиях такого проигрыша в информационной сфере России, но и оппозиции.

"Большинство людей ищут альтернативу, правду, баланс мнений и находят его в Telegram, социальных сетях и не находят его в телемарафоне. Вероятно, данные слова (Данилова — "Комментарии") и были вызваны постепенной утратой контроля над информационным пространством. Также добавляется фактор возможных выборов, но не они одни – здесь и война, и борьба за ключевые объекты собственности в Украине", — объясняет возможную причину заявления Алексея Данилова эксперт.

Также по мнению Руслана Бортника, из-за современного состояния развития Telegram заблокировать его полностью практически невозможно, и во всяком случае потребует помощи "со стороны", например, международных корпораций или других стран. Другое дело – затруднить доступ к нему и уменьшить аудиторию мессенджера, такое вполне осуществимо.

Касательно последствий возможного запрета, по мнению Руслана Бортника оппозиционно настроенные украинцы перейдут в новый мессенджер, который Украина заблокировать не сможет. Как результат, глобальных изменений в информационном секторе ждать не стоит.

"Думаю более правильным было бы изменение формата работы действующих инструментов, например, возвращение в телемарафон элементов дискуссии, альтернативного видения ситуации. Это позволит избежать запретов целых платформ. Скорее сама власть выхолащиванием телемарафона убила к нему интерес общества и потеряла инструмент влияния", — говорит об альтернативных путях управления информационной повесткой дня Руслан Бортник.

Наконец, это может быть просто имитацией государственной реакции на вызов в виде падения популярности телемарафона или "сигнал" владельцам оппозиционных Telegram-каналов прислушиваться к мнению власти.

"Недавний пример с закрытием оппозиционных Telegram-каналов в Дагестане, спровоцировавших антисемитские погромы (канал "Утро Дагестана", провоцировавший захват аэропорта Махачкалы 29 октября — "Комментарии") говорит, что это вполне возможно", — констатирует собеседник "Комментарии".

Политический эксперт Олег Постернак считает, что в условиях военного положения, когда часть телеграмм-каналов косвенно работает в интересах РФ, способствуя ее операциям влияния и информационным провокациям, очень разумным и объективным явлением должно стать ограничение информационного пространства в интересах государства и ВСУ. Но делать это нужно было быстро и на системном уровне в начале полномасштабной агрессии России.

Сейчас же по данным последнего исследования КМИС, проведенного в сентябре по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине, 44% украинцев получают информацию из телеграмм-каналов, потому любые призывы к ограничениям телеграмму будут восприняты как нарушение свободы слова.

"Украинская оппозиция, международные организации и администраторы ТГ-каналов поднимут кампанию недовольства и критики власти, обвиняя ее в том, что в преддверии вероятных выборов происходит монополизация информационного пространства под предлогом борьбы с российской дезинформацией и ИПСО. И многие граждане, привыкшие к оперативному информированию и удобному потреблению новостей и интерпретаций через телеграмм, в это поверят, расценив как покушение на его персональную информационную свободу", — отмечает собеседник "Комментарии".

По словам эксперта, соответствующие департаменты СБУ, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, и аппарат СНБО имеют соответствующие механизмы.

"Думаю, они рассматривают возможность блокирования части ТГ-каналов, в которых, например, был заметен пророссийский шлейф. Соответствующие органы власти на основании судебных решений могут сделать предписание интернет-провайдерам закрыть к таким каналам доступ. Однако технически это сделать будет тяжело, ведь в настройках телеграмм есть возможность обойти блокировку. Хотя какая-то часть подписчиков в таком случае может отпасть", — прогнозирует Олег Постернак.

Пока рано говорить о том, насколько возможен запрет Telegram, но частота, с которой подобные мысли звучат из уст чиновников, является вполне достоверным сигналом о намерении властей.



