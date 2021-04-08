Союз Богдана и Ваврыша: как скандальный дуэт планирует «брать власть»

Пока все внимание органов власти, СМИ и общества отвлечено событиями на Донбассе и возникшей напряженностью на границах с Российской Федерацией, внутри страны продолжают плестись интриги. Их конечная цель – провести в Кабинет министров "своих" кандидатов и взять власть в столице. Во главе "почетного" списка кандидатур – экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его друг, столичный застройщик Андрей Ваврыш.



Союз Богдана и Ваврыша

Два Андрея – дружба ради власти и денег

Биографии тезок – бизнесмена Ваврыша и одного из самых влиятельных украинских политиков 2019 года, Богдана – в чем-то схожи. Оба были малоизвестны широким кругам, и каждый, до определенного момента, незаметно трудился на своей ниве.

Ваврыш, начав в 1999 году как бизнесмен, в 2010-м стал заместителем начальника Главного управления, а позже – начальником Службы градостроительного кадастра Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Спустя 5 лет, после обвинения в "злоупотреблении в сфере размещения наружной рекламы", он был с занимаемого поста уволен. В 2016 году руководил целым рядом девелоперских компаний, и вскоре стал достаточно заметной фигурой на рынке столичной недвижимости. Основа бизнеса Ваврыша – ООО "SAGA Development", которым, по данным YouControl, он владеет посредством фирмы, зарегистрированной в офшорной юрисдикции Панамы.

Взлет бизнесмена в 2019 году совпал со взлетом его тезки Андрея Богдана. Малозаметный в широких, но хорошо известный в узких кругах юрист, обслуживающий интересы бизнес-структур группы "Приват", Богдан в 2019 году стал руководителем Офиса президента Украины. За время своего пребывания во власти политик успел стать настолько влиятельным, что заслужил репутацию "серого кардинала" президента Владимира Зеленского.

О связи тезок широкие круги узнали благодаря расследованию передачи "Схемы" летом 2019 года. По сведениям журналистов, жилой комплекс на проспекте Победы, который строит компания SAGA Development, где Ваврыш работает исполнительным директором, размешен на арендованной земле. Ее арендатор – компания "Кармен Трейдинг", директором которой был Александр Коваленко, являющийся доверенным лицом главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Как уточняли журналисты, в том же 2019-м Богдан выписывал на Коваленко доверенность на распоряжение своими 53-мя земельными участками в селе Забуяння под Киевом. Сам застройщик не отрицал факт близкой дружбы с главой ОПУ.

Судя по документам, речь шла о жилом комплексе "SAN FRANCISCO CREATIVE HOUSE" по адресу проспект Победы, 67.

Андрей Богдан часто становился предметом расследования программы "Схемы" и, в конце концов, подал против журналистов иск о защите личной чести и гордости. Впрочем, оснований для недовольства Андреем Богданом вскоре накопилось так много, что в феврале 2020 года президентским указом он был уволен с поста главы ОПУ.

С тех пор Богдан перешел в оппозицию, и сейчас то и дело ругает как власть в целом, так и президента Владимира Зеленского лично, иной раз совершенно не стесняясь в выражениях.

Уволили одного Андрея, а страдает другой

Деятельность экс-главы Офиса президента не осталась незамеченной, правда расплачиваться за это пришлось другому Андрею. Ваврыша подозревают в том, что скандальные разоблачения одного из "Слуг народа" в Верховной Раде – Гео Лероса – проходят именно с его подачи.

Так, 11 июня Государственное Бюро расследований Украины пришло с обыском в компанию бизнесмена "SAGA Development", о чем сообщил сам предприниматель на своей странице в соцсети Facebook. Как уточнил сам Ваврыш, ГБР интересовалось застройкой его компанией участка Национальной академии внутренних дел жилого комплекса "O2 Residence" на 22-м километре Бориспольского шоссе.

До ноября вокруг компании "SAGA Development" продолжались баталии в судах – Офис Генерального прокурора то и дело пытался наложить арест на ряд земельных участков компании и аффилированных с ней фирм, также принадлежащих Ваврышу. По версии следствия, земельные участки на которых возводятся жилые комплексы, относятся к "землям общественной застройки". Поэтому строительство жилья здесь не законно, и происходит благодаря помощи злоупотребляющих своим должностным положением сотрудников Киевской государственной городской администрации.

Тем не менее, Полтавский апелляционный суд не внял доводам прокуратуры, и 23 ноября не позволил наложить арест на земельные участки, на которых проводят строительство фирмы Андрея Ваврыша.

Некий "реванш" силовики решили взять в январе, вручив подозрение в совершении преступления по делу саботажа строительства жилого комплекса "Альта-Град" в Борисполе самому Ваврышу.

Но бизнесмен пояснил в Facebook, что в 2006 году, будучи миноритарным акционером ООО "Системабуд" и владея 1/3 компании, он вместе с партнерами купил ЦМК "Бориспольская ворсовая фабрика" под будущее жилое строительство. Был разработан проект ЖК "Альта-град", получены разрешения и открыта кредитная линия в "Сведбанке", позднее ставшим "Омегабанком". Но из-за финансового кризиса 2008 года проект был заморожен, банк обанкротился, долги "Системабуд" не раз перекупались, и в 2016 году их владелец предложил Ваврышу достроить жилой комплекс. Как утверждает бизнесмен, он принялся за достройку объекта и даже взял обязательство вручить квартиры 22 инвесторам, вложившим свои средства более 15 лет назад.

Издание "Страна.юа" со ссылкой на свои источники раскрыло версию следствия. Согласно ей группа компаний и физических лиц взяли кредиты в "Сведбанке" (в последующем – "Омегабанк"), которые должны были пойти на строительство жилого комплекса в Борисполе. Это компании ООО "Монолитжилбуд" и ООО "Системабуд", а физлица – Татьяна Ваврыш (жена Андрея Ваврыша), Людмила Ивасюк и Ольга Клецко (бизнес-партнеры Ваврыша) и Александр Калиновский (бывший бизнес-партнер Ваврыша).

Как пишет издание, в 2006-2008 годах были взяты кредиты на общую сумму 395 миллионов гривен. Но деньги возвращены не были, и общая задолженность с учетом процентов превышает 900 миллионов гривен. Причем по части из этих долгов поручителем был сам Ваврыш.

Но главное – переданные в залог банку земельные участки стоили в десятки раз меньше, чем по документам. Но и они были позднее выведены из залога и перерегистрированы на других лиц. Затем в процессе банкротства банка долг был выкуплен подконтрольной Ваврышу финансовой компанией "Локо", формально выступившей заказчиком достройки жилого комплекса "Home & Park Comfort House". На сайте фирмы "SAGA Development" указано, что это ее проект.

Согласно открытым данным, ООО "Системабуд" фигурирует в расследовании уголовного производства от 25 июля 2019 года, где должностные лица КГГ и других городов Киевской области подозреваются в незаконной выдаче разрешений на строительстве в столице и области.

В феврале имя Андрея Ваврыша всплыло в связи с планами демонтировать памятник на улице Гончара из-за его большой изношенности и строительством на этом месте жилого дома ЖК "Franklin Concept House" все той же "SAGA Development". Разрешение на демонтаж выдал скандально известный Окружной административный суд Киева.

Также в феврале политолог Карина Хантер в блоге на "Цензор.Нет" обвинила Ваврыша в застройке промзоны между Подолом и Петровкой.

"Ваврыш выкупил часть промзоны между Подолом и Петровкой, после чего начал кампанию по выдавливанию оттуда работающих предприятий. Схема классическая: статьи анонимных авторов на не самых известных сайтах, выступления нескольких близких к застройщику политиков. И все бы ничего, но есть пикантный нюанс – позицию Ваврыша в Киевсовете отстаивает фракция "Слуга народа". И это на фоне давнего конфликта Ваврыша с нынешним главой ОП Ермаком. По моим данным таким сотрудничеством уже заинтересовались в ОП, что может привести к оргвыводам", – утверждает политолог.

Ваврыш-Богдан: взять столицу, а может и страну

Однако не бизнесом единым сильны два Андрея. Политолог Карина Хантер акцентировала внимание своих читателей на то, что позицию Ваврыша-Богдана в Киевсовете отстаивает фракция "Слуга народа".

Надо сказать, что сам Андрей Ваврыш, еще будучи госчиновником – заместителем начальника Департамента градостроительства и архитектуры КГГА – начальником Службы градостроительного кадастра, пытался баллотироваться в Киевгорсовет по мажоритарному округу №58. Еще кандидатом он засветился в ряде скандалов: подкупе избирателей (по мнению "Батькивщины"), и создании опасности для детей.

Хотя с тех пор столичные застройщики активно освоили практику выдвижения своих людей в Киевгорсовет и часто умудряются делать это от различных партий, иногда явных противников. Особенно в этом преуспел нардеп от ОПЗЖ, экс-смотрящий Киева Вадим Столар.

Но, как утверждает Центр медиарасследований "Булава", Ваврыш-Богдан замахнулись на получение контроля над целой фракцией в Киевгорсовете – "Слуга народа". Правда, это лишь 12 депутатов, или 10% от состава законодательного органа столицы, но для отстаивания интересов дуэта их вполне хватит.

24 марта Киевская городская организация партии "Слуга народа" получила нового руководителя – вместо нардепа Николая Тищенко, им стала народный депутат Леся Забуранна. Как тогда утверждал сайт, это назначение временное, до окончания локдауна в столице, который изначально должен был продлиться до 10 апреля. Однако заявленный срок явно будет превышен, ведь локдаун в Киеве продлили до 16 апреля, а в КГГА не исключают того, что и его могут продолжить.

По данным "Булавы", о существовании подобного союза свидетельствует много фактов. Тут и частые появления куратора столичных "слуг народа" на каналах Вадима Столара, и критика столичной власти, и, наконец, голосование земельной комиссией Киевсовета 17 марта за проект решения по утверждению детального плана территорий (ДПТ), в котором запланировано строительство на Минском массиве нового многоэтажного микрорайона (им занимаются фирмы Столара и Влады Молчановой по согласованию с Ваврышем еще в бытность его работы в КГГА).

Еще в феврале, на фоне слухов о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля активизировались разговоры о возможных преемниках. В числе наиболее вероятных кандидатов называли министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева. Ранее он был главой Киевской ОГА и по данным СМИ активно контактировал с Андреем Ваврышем. Встречаются и утверждения о приближенности бизнесмена к олигарху Игорю Коломойскому, что снижало его шансы на назначение. Хотя слухи об отставке Кабмина Шмыгаля и поутихли, по мнению "Вести.юа", Алексей Чернышев имеет наилучшие шансы на назначение благодаря близким отношениям с президентом, так как стал единственным из министров, приглашенным на день рождения Владимира Зеленского. Интересно, что сам Денис Шмыгаль был назначен премьер-министром именно с поста министра развития общин и территорий, который ныне занимает Чернышев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!