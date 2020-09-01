Осень-2020 готовит массу вызовов для Украины: как с ними справиться

Украина входит в осень в режиме турбулентности. Практически во всех сферах в стране кризисная или предкризисная ситуация. Безусловно, свою лепту внесла пандемия коронавируса, карантин и его последствия. Но проблемы накапливались и до этого. С приближением очередных выборов и точек принятия важных решений все только усугубляется. Издание "Комментарии" с помощью экспертов определило главные вызовы осени и то, как мы должны на них отвечать.



Война на Донбассе

Российская агрессия, оккупация части Донбасса – наша постоянная болевая точка, по которой агрессор бьет постоянно, даже когда вроде бы на фронте стало тише – удары теперь наносятся на дипломатическом поле боя. А выбивает Кремль из украинской власти все то же: признание войны "гражданским конфликтом", написание законов под диктовку РФ, принятие ОРДЛО с "особым статусом" и всеми вытекающими в виде вполне вероятной федерализации Украины, а то и реальной гражданской войны.

Тем временем украинская разведка постоянно сообщает, что на временно оккупированных территориях противник роет новые траншеи и укрепляет позиции. Впрочем, в том же оккупанты обвиняют украинскую сторону. Главарь "ДНР" Денис Пушилин даже пригрозил нанести удар по этим самым позициям, которые, возможно, существуют лишь в его воображении.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин склоняется к мнению, что перемирие, которое держалось весь августа, закончится довольно скоро. И дело не только в том, что "зеленка" будет сходить, а позиции – оголяться, перемещаться и по-новому пристреливаться.

"По опыту прошлых лет – вскоре после того, как дети идут в школу, начинается активность на фронте, – поясняет эксперт. – Обе стороны за время перемирия подготовились к тому, что оно будет нарушено. И смогут дать достаточно серьезную и точную "ответку" на провокации. То, что оно будет нарушено – я даже не сомневаюсь, потому что политические процессы вокруг Донбасса, особенно Минский, заходят в тупик. Уже понятно, что Украина не будет проводить выборы в ОРДЛО одновременно со всей подконтронтрольной частью. Так что РФ застопорит переговорный процесс. И будет давить военными действиями".

Под огромным вопросом и нормандские встречи, считает Влад Волошин. Он напоминает, что встреча советников глав государств, намеченная на 28 августа, уже была сорвана. С таким же "успехом", скорее всего, "пройдут" и остальные.

Военный эксперт предупреждает: "Причин для того, чтобы придерживаться договоренностей о прекращении огня, у оккупантов вскоре не будет. Украина не хочет мира на российских условиях. И Кремль даст отмашку своим войскам в ОРДЛО усилить огневые провокации. В том числе с целью влиять на наши выборы, подыгрывая пророссийским политикам в Украине. Те будут уверять, что только они могут договориться о мире".

А когда перемирие окончательно будет прекращено, возрастет активность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника. Они, по словам Влада Волошина, будут активно лезть вперерд. А это ближние огневые контакты, боевые столкновения.

"Ситуация осенью однозначно обостриться. Особенно ближе к местным выборам, – уверен военный эксперт. – Так что у меня большие сомнения в реализации плана Зеленского закончить войну до конца года. Российская сторона не придерживается никаких договоренностей и фактически блокирует Минский и Нормандский процессы. Агрессор даже не пытается идти на уступки. Украина же в одностороннем порядке уступать все время не может. К сожалению, прогноз очень тревожный".

Ситуация в Беларуси

Последствия выборов в Беларуси (ослабленный и обозленный президент Беларуси Александр Лукашенко, готовый рухнуть в объятия президента РФ Владимира Путина, резкое охлаждение отношений между Киевом и Минском) – еще одна осенняя головная боль для нашей страны.

"Главным внешнеполитическим вызовом этой осени для Украины будет именно ситуация в Беларуси, к изменениям в которой Киев оказался явно не готовым, – говорит эксперт-международник глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос. – А ведь уже в начале лета года стало ясно, что ситуация в соседней с нами стране кардинально меняется. Новое поколение и средний класс требовали решительных изменений. Все указывало, что августовские выборы явно не пройдут по привычному для власти сценарию. Также было очевидно, что жесткая авторитарная конструкция, созданная в Беларуси за последние годы, исчерпала свой внутренний потенциал и переставала отвечать настроениям подавляющего большинства населения страны".

В тоже время, подчеркивает эксперт, было более чем понятно, что режим не намерен уступать. Скорее, наоборот – по меткому выражению Салтыкова-Щедрина, был готов доказать "этим либералам, что может сделать твердость души".

"То есть, надо было ожидать подтасованных результатов выборов, массовых народных протестов и жесткой реакции на них со стороны властей. Можно было и спрогнозировать непризнание подобных выборов со стороны Европейского Союза, других демократических стран и даже последующее введение санкций, – уверен Олег Белоколос. – Не находилось за гранью невозможного и прогнозирование возможности обращения Минска за поддержкой и всякой помощью к своему ближайшему военно-политического союзнику – Москве".

В итоге, подчеркивает эксперт, Украина получила поле нестабильности, теперь уже у своих северных границ.

"Самое печальное, что после резонансного "вагнеровского" скандала, Киев, кажется, утерял всяческое влияние на ход событий, – продолжает Олег Белоколос. – В отличие от Литвы и Польши, наши власти так и не смогли (по состоянию на конец августа) сформулировать собственный подход к белорусским событиям".

Эксперт прогнозирует, что именно Беларусь станет настоящим тестом на зрелость для внешней политики Украины на этом этапе.

"Хотелось бы, чтобы Киев имел соответствующую стратегию действий, выходящую за рамки анонсированной "заморозки контактов". Желательно также иметь и план на тот случай, если так называемый российский "резерв из сотрудников правоохранительных органов", оснащенный "товарами из военторга", все-таки отправится в Беларусь. О чем недавно писали практически все СМИ, – подчеркивает Олег Белоколос. – Тем более, что взаимоотношения со странами, с которыми "традиционно в силу географической близости большой объем отношений", находятся в центре постоянного внимания со стороны Кремля".

По мнению эксперта, Киеву надо отдавать себе отчет в том, что поражение белорусской оппозиции будет означать реализацию наихудшего сценария с точки зрения национальных интересов. Так, не следует забывать, что пункт 43 Военной доктрины Беларуси в частности гласит: "Вопросы организации применения военной силы Республикой Беларусь в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и его вооруженной защиты определяются международными договорами Республики Беларусь, заключенными с Российской Федерацией, и решаются в составе региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации".

Тем временем стало известно, что Лукашенко в ближайшее время посетит РФ, для очной встречи с Путиным. И их "обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям" – еще один тревожный звоночек для Украины.

"Ахиллесова пята" экономики

Экономика, подточенная корона-кризисом, тотальной коррупцией и некомпетентным руководством страны, остается "ахиллесовой пятой" Украины. Недаром глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия не исключил, что осенью возможны ротации в экономическом блоке правительства. Тут, правда, как в басне: "а вы, друзья, как ни садитесь – все в музыканты не годитесь".

Тот же Арахамия уверяет, что в случае второй волны коронавируса в Украине власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики. Но тут речь скорее не о продуманной политике, а о понимании, что предприниматели скорее устроят бунт, нежели дадут второй раз подкосить их еле живой бизнес.

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль подчеркивает, что экономика страны входит в осень в "подвешенном состоянии". То же отсутствие утвержденной программы правительства не позволяет нам говорить о конкретных действиях.

"Как мы узнали недавно со слов премьер-министра "дырки в бюджете нет, есть дефицит размером в 300 млрд грн". А вот как эту дырку-дефицит затыкать/погашать, похоже, в правительстве не особо и знают, – отмечает аналитик. – Вся надежда на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Но тут Минфин находится "в растяжке". С одной стороны, без размещения ОВГЗ дефицит бюджета не покрыть, а с другой – никто не отменял задачу снижения стоимости обслуживания госдолга. Последнее особенно актуально после политического пиара с поднятием уровня минималки с 1 сентября".

При этом с самим размещением долговых бумаг на первичке могут быть проблемы, считает Владимир Коваль.

"Например, доходность краткосрочных ОВГЗ в гривне упала до 7,82%. И, очевидно, будет иметь тренд на понижение, особенно в случае снижения НБУ уровня учетной ставки, что, кстати, планируется, – поясняет эксперт. – Правда, доходность по долларовым бумагам (3,39%) все еще делает их привлекательными для нерезидентов".

По мнению Владимира Коваля, самый серьезный риск для экономики в ближайшее время – это отсутствие системности.

"Возьмем то же повышение минималки. Вроде все красиво. За год поднять этот показатель почти на 40%, до уровня 6500 грн. Однако есть вопрос: а за счет каких ресурсов? Внятного ответа нет. Ведь, по самым скромным расчетам, даже учитывая, что часть денег вернется в бюджет в виде налогов и акцизов, до конца следующего года на эту программу потребуется от 50 до 60 млрд грн. Если бы рос ВВП, это одно дело. Но сейчас об этом и речи нет. Поэтому я и говорю об отсутствии системности", – подчеркивает аналитик.

Фактически, эта программа – чистой воды популизм, уверен Владимир Коваль. При этом "крепкие хозяйственники" из правительства банально надеются на "авось". А по сути дела – увеличивают инфляционные риски.

"Сбалансированная экономика растет за счет капитальных затрат, а не за счет поднятия уровня зарплат. А рост капитальных затрат и инвестиций не возможен без проведения реформ. А у нас что? Правительства приходят и уходят, а "воз и ныне там". И это только верхушка айсберга, – отмечает эксперт. – Добавьте к этому колебания на валютном рынке, абсолютно не понятную ситуацию с COVID-19, выборы в США, скорое начало отопительного сезона и т.д.".

Виталий Коваль признался, что не завидует правительству Шмыгаля. Но, с другой стороны, – "взялся за гуж, не говори, что не дюж".

Кандидат экономических наук Александр Вовченко напоминает, что на сегодня у нас невероятный дефицит госбюджета, падение экономики по всем секторам. При этом, корона-кризис в мире и в Украине нарастает.

"Уже сейчас эпидемиологические показатели в Украине бьют новый антирекорд, а у нас до сих пор не выработано правильных и эффективных механизмов борьбы с COVID-19 и преодоления корона-кризиса. Дошло до того, что борьба с распространением вируса у нас перешла в плоскость сбора сухой статистики. Сколько это будет стоить для украинской экономики? Очень дорого, – уверен Александр Вовченко. – Между тем, Украина находится в огромной долговой яме, внешние заимствования растут так же стремительно, как и стоимость обслуживания этих кредитов. При этом мы не видим ни одного конкретного плана действий по уменьшению экономической зависимости от иностранных доноров".

По словам эксперта, отрицательным моментом является то, чтобы как-то выжить будут браться новые и новые дорогостоящие кредиты, а это ярмо на шее не одного поколения.

"Вместе с последствиями корона-кризиса нашу экономику осенью ждет еще одно испытание – местные выборы. Очень серьезный ресурс будет использован в борьбе за власть. Средства, которые пойдут на выборы, вытянут как из бюджета, так и реальных секторов экономики. Это еще больше ослабит ее, ведь средства будут "закопаны" в округа, а не направлены на развитие экономики", – поясняет Александр Вовченко.

Он также прогнозирует осенью рост безработицы. И связывает это как с корона-кризисом, так и увеличением фискального бремени на бизнес в связи с запланированным повышением минимальной зарплаты.

"И уже традиционно для нас ждать роста инфляции и курсовые колебания, недоверие населения к деятельности банков", – предупреждает эксперт.

Александр Вовченко считает крайне важным удержать всех иностранных инвесторов, которые сегодня работают в Украине. Создать для них комфортные условия, встречаться-общаться, быть открытыми и реагировать на все их обращения.

"Правильная коммуникация с иностранными инвесторами позволит не только удержать их, но и привлечь в это непростое время новых, готовых вкладывать ресурсы в Украину, – поясняет эксперт. – Параллельно следует проводить политику по упрощению ведения бизнеса в Украине, внедрение прозрачных и понятных правил игры, а также решить основную проблему – искоренение коррупции".

Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) быть ключевым направлением деятельности власти, уверен Александр Вовченко. Он считает необходимым бросить все возможные силы для развития МСБ: максимальное снижение налогов, дешевые кредиты, государственные льготы.

"Очевидно, что власти сейчас нужно искать новые подходы для решения многих проблем. Для этого в каждой сфере должны работать лучшие специалисты, – говорит эксперт. – Вместе с этим, должен заработать мощный антикризисный штаб, в состав которого должны войти также ученые, представители бизнеса и общественности".

Фактор местных выборов

Каждые выборы в Украине – это вызов. В то же время, если бы местные выборы не были запланированы на осень-2020, политический кризис в стране становится все более явным и требует решения ситуации.

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний отмечает, что для "зеленой власти" эти выборы будут первыми, которые она (как власть) будет проводить на всеукраинском уровне. Но это, по словам эксперта, не является ключевым вызовом.

"Эти выборы будут сложнейшими, учитывая, что они будут проводиться по новому избирательному кодексу, а также доведенной до логического завершения административно-территориальной реформе, – подчеркивает эксперт. – Поэтому перед властью стоять задача "расшитую" страну перекроить и сшить таким образом, чтобы новый территориальный крой держал вместе страну – и еще и был бы более эффективным, чем старая советская система".

В кодексе, напоминает Юрий Подорожний, определена новая система голосования, которая является запутанной и малопонятной – как для кандидатов, так и для избирателей.

"Кроме того, власть начала игру "в выборы на Донбассе вместе с остальной Украиной". Конечно, эта игра является утопической и больше носит агитационный характер", – поясняет эксперт.

По его словам, не способность власти воспользоваться административным ресурсом компенсируется ситуацией с коронавирусом.

"Власти надеются, что с помощью усиления или ослабления карантина ей удастся ломать ход избирательных компаний оппозиционных партий – вплоть до отмены голосования в отдельных регионах, – отмечает Юрий Подорожний. – Насколько серьезные надежды на картинные меры – станет ясно уже после начала избирательного процесса, который наступит после 5 сентября. Хотелось бы, чтобы и власть и оппозиция отвергли распри и сделали все возможное, чтобы пройти эти выборы не подвергая опасности ни государство, ни граждан".

Один из ключевых вызовов для Украины – возможное усиление политического противостояния на фоне нерешенности ситуации на Донбассе, уверен эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко.

"В условиях, когда президент, а также ключевые государственные институты (парламент и правительство) – не лояльны к Российской Федерации, ее руководство будет заинтересовано в нарастании политического конфликта в Украине, – поясняет эксперт. – Чтобы в результате ухудшилась управляемость страной, возникли новые очаги сепаратизма… И как следствие – произошло дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации в стране".

По словам эксперта, перед Кремлем стоит проблема водоснабжения Крыма, которую можно решить либо с помощью подачи воды с Украины, либо вливанием огромных финансовых ресурсов, которые РФ сегодня не может себе позволить.

"Поэтому, вопрос будет стоять ребром: либо смена руководства Украины на лояльное, либо усиление политического противостояния в Украине, которое переросло бы в гражданский конфликт с большими жертвами, – прогнозирует Михаил Дяденко. – Это дало бы возможность РФ оккупировать еще часть территории Украины для организации поставок воды на временно оккупированную территорию АР Крым".

Главным методом противодействия этому сценарию эксперт называет поиск тем, которые объединят нацию, а также – "вынесение за рамки" всего, что провоцирует общественный конфликт (язык, религия и т.п.).

Михаил Дяденко напоминает, что в своей речи, посвященной торжествам по случаю Дня Независимости, президент Украины Владимир Зеленский как раз и акцентировал на этом внимание. Он заявил тогда: "Каждый регион – важен и незаменим, и без него невозможно построить страну мечты… Наша страна богата и разнообразна как природой, так и культурным наследием".

По мнению эксперта, Зеленский сказал абсолютно правильные вещи, которые необходимо усилить конкретными действиями. В частности, президенту стоило бы инициировать национальный диалог – с участием общественных авторитетов, которые могли бы предложить конкретные шаги по снижению уровня политической агрессии в обществе.

Михаил Дяденко отмечает, что конфликт подогревается отдельными политическими силами с якобы патриотическим мировоззрением.

"Не обходится и без внешнего вмешательства, с помощью которого нагнетается истерия по поводу нападения на активистов различных политических сил (а возможно, именно извне находятся и заказчики этих нападений). Власти нужно очень жестко реагировать на подобные ситуации и привлекать виновных к ответственности", – говорит эксперт.

И здесь, подчеркивает он, имеем второй ключевой вызов – провальную работу правоохранительной системы.

"В частности, отсутствуют малейшие положительные результаты в сфере борьбы с коррупцией. Равно, как слабо видны результаты прокуратуры в целом. Несмотря на то, что вся эта конструкция правоохранительных и особенно антикоррупционных органов навязана Украине извне и является результатом деятельности предыдущей власти, команде Зеленского нельзя больше медлить в этом вопросе, – уверен Михаил Дяденко. – Необходимы коренные изменения, удаление из правоохранительной системы "реформаторов-экспериментаторов". А возможно и замена генпрокуратура. Ведь запрос общества на справедливость, который был ключевой претензией к прошлой власти, так и не удовлетворен".

Третьим серьезным вызовом для власти может стать ухудшение ситуации с распространением коронавируса.

Михаил Дяденко отмечает: "Несмотря на то, что вначале пандемии и президент, и Кабмин среагировали достаточно оперативно, на фоне усталости общества от карантинных мер необходимы неординарные меры и действия, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан Украины. В частности, власти необходимо более открыто коммуницировать с обществом и подробно объяснять те или иные свои действия".

Ранее "Комментарии" писали, в первый день осени стартует очередная сессия Верховной Рады девятого созыва. Наши журналисты разбирались, какие основные законы может принять парламент этой осенью, а также какие проблемы могут возникнуть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!