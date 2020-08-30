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Пока еще не в Ростов: Лукашенко едет в Москву на встречу с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашеко позвонил Владимиру Путину и на фоне массовых протестов попросил об аудиенции в Кремле

сегодня, 13:57
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня глава Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил российскому президенту Владимиру Путину и главы государств договорились встретиться в ближайшие дни в Москве. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на российский ТАСС.

В пресс-службе  Кремля, в свою очередь, проинформировали, что во время разговора президентов был "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям".

Пока еще не в Ростов: Лукашенко едет в Москву на встречу с Путиным

"Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - отмечено в сообщении.

Стоит добавить, что сегодня, 30 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает свой 66-й день рождения и Владимир Путин поздравил его с этим событием. Белорусы также поздравили своего правителя, продолжив массово собираться на акции протеста по всем крупным городам страны и прекратив все работы на ключевых для экономики страны заводах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко регулярно обращается за советами к Владимиру Путину в связи с кризисом в Беларуси.



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