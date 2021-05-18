Как Артем Культенко из кофейни на Позняках пересел на «Мерседес»

Выпускник Киевской духовной семинарии РПЦ, экс-владелец нескольких столичных кафе и защитник прав ветеранов Афганистана, член политсовета партии "Слуга народа" Артем Культенко раньше зарабатывал себе на жизнь в двух небольших кондитерских на Позняках и Осокорках. Спустя два года пребывания в парламенте у него появились все атрибуты богатой жизни: одежда известных брендов, дорогой автопарк, а помимо депутатской деятельности может быть связан с торговлей подержанными элитными машинами.

Артем Культенко. Фото из открытых источников

Культенко до депутатства: бизнес и религия

До избрания в парламент об Артеме Культенко, как и о многих других "слугах народа", мало кто что-либо знал. Это сегодня в его биографии указаны названия общественных организаций киевских владельцев МАФов и должности генерального директора нескольких ООО.

Как рассказали источники, близкие к нардепу, в начале 2000-х скромный парень, уроженец Черкасс торговал сим-картами на рынке, а максимум, чего достиг в бизнесе за 19 лет — две небольшие кофейни на Позняках и Осокорках в столице — "Ваша львівська кав’ярня" и "Львівські пироги". Тем не менее, в 2014 году предприниматель на волне Революции достоинства баллотируется в Киевсовет от "Партии ветеранов Афганистана", а также, по данным "24 канала" входит в ОО "Гражданский корпус" — объединение группы предпринимателей-"киоскеров".













Выборы в Киевсовет Культенко проиграл. И в 2016 году он поступил на обучение в Киевскую духовную семинарию Русской православной церкви в Украине (УПЦ МП). В Раде 9 созыва он стал одним из воцерковленных депутатов. По его странице в Facebook можно сверять даты церковного календаря, поскольку своим подписчикам народный депутат регулярно сообщает не только о Пасхе или Рождестве, но и о других, менее популярных среди мирян датах.

Кроме того, Культенко репостит и публикации своего духовного наставника — главы РПЦ в Украине Онуфрия. Поскольку, как и экс-замглавы Офиса Президента Сергей Трофимов, Культенко является прихожанином этого филиала российской церкви в Украине. За это политические эксперты связывали его с пророссийскими структурами.

Кроме того, в ленте народного депутата Украины можно увидеть выражение сочувствия погибшим в Казани, пост о праздновании Дня Победы и выступление против демонстрации флагов ЛГБТ-сообщества. При этом о поданных законопроектах депутат отчитывался последний раз в августе прошлого года. Но нет упоминаний об участии в незаконных вечеринках во время локдауна, о чем писала УП, или о желании скрыть свои данные о пересечении границы от Госпогранслужбы, как сообщала "Радио Свобода".

Согласно декларациям , в семье Культенко накопилось порядка 1 млн грн и 1 млн долларов наличными, а ювелирных изделий — браслетов, сережек, перстней и часов Культенко вместе с супругой носят почти на 400 тыс. грн. Через два года работы в парламенте у Артема Культенко появились все атрибуты богатой жизни: нардепа не раз замечали в одежде люксового французского бренда Zilli и на дорогих иномарках.





Как Культенко покупает и перепродает авто

Попав в парламент Культенко, как писал блогер Денис Петров, организовал после победы "Слуги народа" на выборах большую вечеринку для коллег по фракции. Сообщается, что якобы сам Культенко настаивал на участии Сереги с хитом "Черный бумер".

По словам наших источников, после избрания у Культенко проявилась страсть к дорогим автомобилям, а также другим атрибутам богатой жизни, например, костюмам марки Zilli. Кроме того, источники, близкие к нардепу, сообщили о "новом бизнесе по торговле подержанными автомобилями".

Согласно декларации Культенко за 2018 год, когда он только собирался стать представителем интересов народа Украины в парламенте в рядах партии "Слуга народа", в его автопарке были Lexus 470 2003 года и Volvo S80 2010-го. По информации самого Культенко, которую он указал в декларации, в 2016 году 13-летний "Лексус" обошелся ему в 147 тыс. грн. или порядка 6-7 тыс. долларов по тогдашнему курсу. Примечательно, что даже сегодня, по данным сайтов автоторговли, купить авто такого же возраста можно не дешевле, чем за 20 тыс. долларов. При этом 7-летний "Вольво" обошелся тогда в 15-17 тыс. долларов.

С началом парламентской деятельности в декларации нардепа произошли изменения. Согласно декларации за 2019 год, от 16-летнего "Лексуса" нардеп избавился уже за 350 тыс. грн., "заработав" минимум вдвое, хотя эта цена тоже не дотягивает до рыночной. А в 2020 году "Вольво" принесла "слуге народа" порядка 18 тыс. долларов, что выше рыночной цены минимум в 1,5 раза.

Кроме того, в автопарке Культенко появилась Toyota Sequoia 2010 года выпуска, купленная за 100 тыс. грн. или меньше 4 тыс. долларов. Тогда как ее реальная рыночная стоимость достигает порядка 27 тыс. долларов или в 6,8 раза больше.

Еще одно приобретение 2019 года — 3-летняя Volvo XC90 рыночной стоимостью не меньше 37-40 тыс. долларов, которая досталась Культенко за 350 тыс. грн. или 12,5 тыс. долларов, что втрое дешевле рынка. Более того, в следующем году Культенко продал машину жене своего однопартийца, также активного прихожанина РПЦ в Украине Павла Халимона — депутату Черниговского областного совета Оксане Халимон за 1 млн грн, то есть уже за вполне рыночные 36 тыс. долларов.

Не менее продуктивным с точки зрения перекупного промысла у нардепа выдался "пандемический" 2020 год. Судя по документу, нардеп потратил официально 2,2 млн грн на покупку сразу двух новых автомобилей. Так, Mercedes-Benz S560 2017 года рыночной стоимостью от 90-95 тыс. долларов попал в гараж замглавы комитета по депутатской этике и регламенту за 50 тыс. долларов, то есть почти вдвое дешевле. А Range Rover 2013 года, за который на сайтах автопродажи просят минимум 45 тыс. долларов, обошелся "слуге народа" в 30 тыс. долларов, что в полтора раза меньше рынка.





Как могут быть связаны Культенко и Трофимов

По словам источников, операции купли-продажи подержанных иномарок могут быть направлены на минимизацию налоговых обязательств. Добавим, что по данным источников, экс-замглавы Офиса Президента Сергей Трофимов, который ранее отвечал на Банковой за региональную политику, мог способствовать включению Культенко в команду "Слуг народа", поскольку якобы пересекался с ним по столичной активности "мафовиков". Кроме того, сообщили источники, Культенко якобы обещал Трофимову поддержку киоскеров при возможном уходе Виталия Кличко с поста главы КГГА.

Отметим, что Трофимов тоже в 2020 году совершил инвестицию, приобретя элитный Mercedes-Benz S500 L 2013 года за 42 тыс. долларов, хотя на рынке цена больше.

Ранее сообщалось, как группа Трофимов-Культенко подвела Кличко и провалила правки о паевых взносах.

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