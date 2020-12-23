Провал правок о паевых взносах: как Трофимов и Культенко подвели Кличко

Бывший первый замглавы Офиса Президента, а ныне советник Андрея Ермака Сергей Трофимов не смог выполнить обязательства, взятого перед мэром Киева Виталием Кличко (и в его лице — перед всеми руководителями других крупных городов) о возвращении в законодательство нормы о паевых взносах. На минувшей неделе поправку группы нардепов, которые могут быть связаны с Трофимовым, в Раде провалили. В связи с чем советник Ермака, по данным источников из его окружения, имел жесткий разговор с мэром-боксером.

Фото из открытых источников

Группа Трофимова-Культенко

После публикации целого ряда провальных для партии власти социологических исследований, а также ввиду растущего авторитета региональных элит, в политических кулуарах заговорили о возможных досрочных президентских выборах. В окружении же мэра Киева Виталия Кличко всячески культивируют соответствующие амбиции столичного градоначальника, засидевшегося в своем кресле. Несмотря на то, что "час Ч" еще и близко не обозначен, вокруг потенциального кандидата начинают постепенно группироваться различные "сторонники".

Одним из первых в сторону Кличко стал смотреть бывший первый замглавы Офиса Президента Сергей Трофимов. На Банковой он отвечал за региональную политику, но "определенные недоработки в региональной модерации" вынудили Офис расстаться с одним из ближайших соратников Владимира Зеленского.

На Трофимове, как известно, завязан целый пул вопросов, связанных, среди прочего, с реформированием сферы архитектурно-строительного контроля, в частности ГАСИ. Якобы Трофимов, по данным "Антикор", совместно с Владимиром Родиным причастны к "торможению" реформы, которая заключалась в расформировании ГАСИ и превращении ее минимум в четыре других контролирующих органа.





Кроме того, на Трофимова также ориентируется группа из примерно 10-15 народных депутатов как от фракции "Слуга народа", так и от других фракций. Возглавляет неформальное объединение замглавы "СН" Артем Культенко. Вместе с Трофимовым они являются рьяными прихожанами УПЦ (МП). Например, Трофимов, по данным "Суспильного", связан с митрополитом Онуфрием. А Культенко — является выпускником духовной семинарии этой церкви и регулярно поздравляет своих подписчиков в социальных сетях с православными религиозными праздниками. Кроме того, даже во время недавнего визита "слуг" на фронт он сумел засветиться в скандале — вместо окопов якобы, по данным УНН, поехал в местную Лавру, где во время оккупации боевики держали свои припасы.

В группу Трофимова-Культенко также входят мажоритарщица Анна Пуртова, у которой некогда, по

"Обозревателя,

нашли бизнес в России

, а также нардеп Андрей Холодов,

жена Виктора Медведчука Оксана Марченко. Холодова вместе с Культенко СМИ считают "кураторами" целой сети киосков в столице. По данным "Страны. Юа", оба

санкций Кремля, что может свидетельствовать о наличии протекции в государстве-агрессоре.





Культенко также связан с лидером объединения "Гражданский корпус" Романом Солодким. Пуртова, по данным портала "Киеввласть", может представлять в "СН" и группе Трофимова-Культенко интересы застройщика и миллионера Василия Хмельницкого.

Проваленные правки о паевых взносах

По данным источников, чтобы заручиться возможностью плодотворного сотрудничества с командой Кличко на будущих выборах президента, Сергей Трофимов пообещал мэру-боксеру — и в его лице — всем мэрам крупных городов, которые также ориентируются в политическом плане на главного тяжеловеса среди градоначальников — что вернет в законодательство паевой взнос. Как известно, с 1 января 2021 года застройщики не должны будут его оплачивать городам, а местные власти лишатся возможности влиять на застройщиков, устанавливая для "своих" минимальный, а для "чужаков" — максимальный уровень паевого взноса.

В Ассоциации городов Украины, которую с 2016 года возглавляет Виталий Кличко, неоднократно заявляли о необходимости вернуть паевой взнос, поскольку городам не хватает денег на развитие. Однако эксперты считают, что это блеф. По данным Офиса эффективного регулирования, 60% всех паевых взносов в стране получали бюджеты 11 крупнейших городов. Остальные 40% "размазываются" по 30 тысячам населенных пунктов, в среднем по 900 долларов в год на каждый. Что очевидно никак не влияет на экономическое развитие этих городов и сел. При этом застройщики практически никогда не оплачивают взнос деньгами — только "объектами инфраструктуры" по существенно завышенной стоимости. Однако в цену жилья или нежилой недвижимости такой взнос закладывается в полном объеме.

Очередную поправку, которая должна была вернуть паевой взнос в законодательство, через бюджетный комитет, а затем и через сессионный зал должна была провести Анна Пуртова. Однако если на бюджетном комитете соответствующие изменения в проект главного финансового документа страны на 2021 год были поддержаны, то в зале поправки 445-448 были провалены.

Публично в ВР за провал документов агитировал глава строительного комитета Андрей Клочко. Однако в окружении Трофимова считают, что ключевую роль в вопросе блокирования этой инициативы сыграла Елена Шуляк, еще одна замглавы фракции "СН" и тоже член строительного комитета Рады. По данным источников, в глобальной иерархии ее относят к людям Андрея Ермака, и чтобы "убедить" депутатов не голосовать за поправки по паевому взносу, Шуляк якобы недвузначно намекала на возможность лишения мажоритарщиков субвенции на соцэкономразвитие их регионов.

Как сообщают источники, после провального голосования начались разбирательства Кличко с Трофимовым, а также с Культенко, который якобы гарантировал, что паевые взносы в 2021 году оставят. Культенко не в первый раз попадает в такую ситуацию. Ранее СМИ писали, как он не выполнил взятых на себя обязательств перед предыдущим главой Офиса Президента Андреем Богданом.

По словам представителей окружения Трофимова, экс-замглавы ОП возложит именно на Культенко финансовую составляющую обязательств, взятых перед мэром Кличко. По данным источников, штрафные санкции за невыполнение взятых на себя обязательств могут составлять от 15 до 25% от обозначенной суммы. Однако, все это вряд ли помешает Трофимову и Культенко дальше формировать свою группу в парламенте.

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