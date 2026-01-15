Золкін жорстоко висловився про Кличка

Володимир Золкін публічно висловив різку критику на адресу мера Києва Віталія Кличка, заявивши, що понад десять років керування столицею та четвертий рік повномасштабної війни супроводжуються системними проблемами з безпекою енергетичних об’єктів у місті.

Золкін про Кличка

За словами Золкіна, Кличко образився на зауваження Володимира Зеленського, який заявив, що Київ підготувався до блекаутів гірше, ніж Харків. Мер столиці назвав такі слова знеціненням роботи фахівців.

Водночас Золкін наголосив, що енергетики та комунальні працівники є героями, однак їхня робота в морозних умовах є не заслугою міської влади, а наслідком її бездіяльності. Він заявив, що нинішні проблеми змушують фахівців ліквідовувати наслідки рішень, які не були ухвалені вчасно.

Також Золкін звернув увагу на хронічні інфраструктурні проблеми Києва, зокрема стан ливневої каналізації. За його словами, протягом десятиліть у місті так і не навели лад із дренажними системами, попри щорічне освоєння мільярдів гривень з бюджету.

Він зазначив, що кожного року після звичайних дощів столичні вулиці зазнають масштабних підтоплень не через аномальні погодні умови, а через зруйновані та неочищені дренажні мережі. На думку Золкіна, це ставить під сумнів заяви міської влади про ефективне управління критичною інфраструктурою.

У підсумку він поставив під сумнів здатність міського керівництва забезпечити захист енергетичної інфраструктури після ракетних ударів, якщо навіть елементарні інфраструктурні проблеми залишаються невирішеними роками.

