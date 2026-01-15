logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Золкін жорстоко висловився про Кличка
commentss НОВИНИ Всі новини

Золкін жорстоко висловився про Кличка

Володимир Золкін розкритикував Віталія Кличка за стан енергетичної та інфраструктурної безпеки Києва під час повномасштабної війни

15 січня 2026, 16:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Володимир Золкін публічно висловив різку критику на адресу мера Києва Віталія Кличка, заявивши, що понад десять років керування столицею та четвертий рік повномасштабної війни супроводжуються системними проблемами з безпекою енергетичних об’єктів у місті.

Золкін жорстоко висловився про Кличка

Золкін про Кличка

За словами Золкіна, Кличко образився на зауваження Володимира Зеленського, який заявив, що Київ підготувався до блекаутів гірше, ніж Харків. Мер столиці назвав такі слова знеціненням роботи фахівців.

Водночас Золкін наголосив, що енергетики та комунальні працівники є героями, однак їхня робота в морозних умовах є не заслугою міської влади, а наслідком її бездіяльності. Він заявив, що нинішні проблеми змушують фахівців ліквідовувати наслідки рішень, які не були ухвалені вчасно.

Також Золкін звернув увагу на хронічні інфраструктурні проблеми Києва, зокрема стан ливневої каналізації. За його словами, протягом десятиліть у місті так і не навели лад із дренажними системами, попри щорічне освоєння мільярдів гривень з бюджету.

Він зазначив, що кожного року після звичайних дощів столичні вулиці зазнають масштабних підтоплень не через аномальні погодні умови, а через зруйновані та неочищені дренажні мережі. На думку Золкіна, це ставить під сумнів заяви міської влади про ефективне управління критичною інфраструктурою.

У підсумку він поставив під сумнів здатність міського керівництва забезпечити захист енергетичної інфраструктури після ракетних ударів, якщо навіть елементарні інфраструктурні проблеми залишаються невирішеними роками.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що навколо підготовки столиці до зими шириться багато маніпуляцій і відвертої неправди. За його словами, місто завчасно інформувало центральну владу про всі ризики, пов’язані з можливими ударами по критичній інфраструктурі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/volodymyrzolkin/21852
Теги:

Новини

Всі новини