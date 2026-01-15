Кличко почав виправдовуватися: чи готувався Київ до зими насправді

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що навколо підготовки столиці до зими шириться багато маніпуляцій і відвертої неправди. За його словами, місто завчасно інформувало центральну владу про всі ризики, пов’язані з можливими ударами по критичній інфраструктурі.

Кличко про підготовку Києва до зими

Кличко повідомив, що за день до масованої атаки по столиці мав робочу зустріч із премʼєр-міністром України. Він наголосив, що це була перша особиста робоча зустріч премʼєра з мером Києва за роки повномасштабної війни. Під час цієї розмови мер детально окреслив загрози для міста у разі серйозних пошкоджень інфраструктури, доповів про стан підготовки Києва та запропонував створити спільний штаб для реагування на можливу надзвичайну ситуацію.

За словами Кличка, пропозиції були озвучені, і міську сторону вислухали. На зустрічі він був разом із Петром Пантелеєвим. Уже наступного дня, 9 січня, по Києву було завдано масштабного удару.

Мер столиці зазначив, що після атаки спільної координації дій із урядом не відбулося. Створення штабу на рівні країни оголосили лише згодом. При цьому, за його словами, замість конструктивної співпраці з’явилися безпідставні звинувачення на адресу Києва.

Кличко підкреслив, що вважає таку політизацію неприпустимою, особливо в умовах, коли йдеться про безпеку, здоровʼя та життя людей. Він наголосив, що міська влада продовжує працювати і робити все можливе в межах своїх повноважень.

Також мер заявив, що інформацію про підготовку Києва до зими неодноразово публічно озвучували та демонстрували влітку, восени та вже взимку. За його словами, всі ці дані є у відкритому доступі, однак ті, хто поширює маніпуляції, свідомо їх ігнорують.

