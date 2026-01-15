logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Кличко почав виправдовуватися: чи готувався Київ до зими насправді
commentss НОВИНИ Всі новини

Кличко почав виправдовуватися: чи готувався Київ до зими насправді

Віталій Кличко заявив, що Київ готувався до зими, а звинувачення у бездіяльності назвав маніпуляціями і політизацією ситуації

15 січня 2026, 14:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що навколо підготовки столиці до зими шириться багато маніпуляцій і відвертої неправди. За його словами, місто завчасно інформувало центральну владу про всі ризики, пов’язані з можливими ударами по критичній інфраструктурі.

Кличко почав виправдовуватися: чи готувався Київ до зими насправді

Кличко про підготовку Києва до зими

Кличко повідомив, що за день до масованої атаки по столиці мав робочу зустріч із премʼєр-міністром України. Він наголосив, що це була перша особиста робоча зустріч премʼєра з мером Києва за роки повномасштабної війни. Під час цієї розмови мер детально окреслив загрози для міста у разі серйозних пошкоджень інфраструктури, доповів про стан підготовки Києва та запропонував створити спільний штаб для реагування на можливу надзвичайну ситуацію.

За словами Кличка, пропозиції були озвучені, і міську сторону вислухали. На зустрічі він був разом із Петром Пантелеєвим. Уже наступного дня, 9 січня, по Києву було завдано масштабного удару.

Мер столиці зазначив, що після атаки спільної координації дій із урядом не відбулося. Створення штабу на рівні країни оголосили лише згодом. При цьому, за його словами, замість конструктивної співпраці з’явилися безпідставні звинувачення на адресу Києва.

Кличко підкреслив, що вважає таку політизацію неприпустимою, особливо в умовах, коли йдеться про безпеку, здоровʼя та життя людей. Він наголосив, що міська влада продовжує працювати і робити все можливе в межах своїх повноважень.

Також мер заявив, що інформацію про підготовку Києва до зими неодноразово публічно озвучували та демонстрували влітку, восени та вже взимку. За його словами, всі ці дані є у відкритому доступі, однак ті, хто поширює маніпуляції, свідомо їх ігнорують.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці України різко загострилася ситуація з електропостачанням. У компанії YASNO повідомили, що стан енергосистеми на правому березі Києва суттєво погіршився і нині фактично відповідає рівню лівого берега міста.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6017
Теги:

Новини

Всі новини