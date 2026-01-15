logo

Золкин жестоко высказался о Кличко
Золкин жестоко высказался о Кличко

Владимир Золкин подверг критике Виталия Кличко за состояние энергетической и инфраструктурной безопасности Киева во время полномасштабной войны

15 января 2026, 16:44
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Владимир Золкин публично выразил резкую критику в адрес мэра Киева Виталия Кличко, заявив, что более десяти лет управления столицей и четвертый год полномасштабной войны сопровождаются системными проблемами безопасности энергетических объектов в городе.

Золкин жестоко высказался о Кличко

Золкин про Кличка

По словам Золкина, Кличко обиделся на замечания Владимира Зеленского, который заявил, что Киев подготовился к блекаутам хуже Харькова. Мэр столицы назвал такие слова обесцениванием работы специалистов.

В то же время Золкин подчеркнул, что энергетики и коммунальные работники являются героями, однако их работа в морозных условиях является не заслугой городских властей, а следствием ее бездействия. Он заявил, что нынешние проблемы заставляют специалистов ликвидировать последствия решений, которые не были приняты в срок.

Также Золкин обратил внимание на хронические инфраструктурные проблемы Киева, в частности, состояние ливневой канализации. По его словам, в течение десятилетий в городе так и не навели порядок с дренажными системами, несмотря на ежегодное освоение миллиардов гривен из бюджета.

Он отметил, что каждый год после обычных дождей столичные улицы подвергаются масштабным подтоплениям не из-за аномальных погодных условий, а из-за разрушенных и неочищенных дренажных сетей. По мнению Золкина, это ставит под сомнение заявления городских властей об эффективном управлении критической инфраструктурой.

В итоге он подверг сомнению способность городского руководства обеспечить защиту энергетической инфраструктуры после ракетных ударов, если даже элементарные инфраструктурные проблемы остаются нерешенными годами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вокруг подготовки столицы к зиме распространяется много манипуляций и откровенной лжи. По его словам, город заблаговременно информировал центральные власти обо всех рисках, связанных с возможными ударами по критической инфраструктуре.



Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/21852
