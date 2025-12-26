logo_ukra

Золкін шокує викриттями: адвокат Порошенка — громадянин РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Золкін шокує викриттями: адвокат Порошенка — громадянин РФ

Громадський діяч Володимир Золкін різко розкритикував публічні заяви адвоката Петра Порошенка Іллі Новікова, звинувативши його в маніпуляціях навколо кримінальних проваджень ДБР та спробах представити екс-президента жертвою «політичного переслідування»

26 грудня 2025, 16:23
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Володимир Золкін заявив, що адвокат п’ятого президента України Петра Порошенко — Ілля Новіков — свідомо маніпулює темою кримінальних справ, відкритих Державним бюро розслідувань за підозрою у державній зраді.

Золкін шокує викриттями: адвокат Порошенка — громадянин РФ

Володимир Золкін про Іллю Новікова

За словами Золкіна, Новіков намагається звести різні провадження — зокрема ті, які нібито відкривалися в Росії — в один інформаційний пакет, подаючи їх як доказ "політичного переслідування" Порошенка в Україні. Така логіка, наголошує він, є абсурдною і розрахованою виключно на емоційний ефект.

Окрему критику викликали твердження адвоката про те, що Порошенко "стояв на обороні України з 2014 року". Золкін поставив під сумнів цю тезу, нагадавши про енергетичні та економічні рішення того періоду, зокрема торгівлю з окупованими територіями та схеми закупівлі вугілля, які, за оцінками критиків, завдали шкоди державним інтересам.

У цьому контексті Золкін згадав і роль Віктор Медведчук, пов’язуючи частину рішень того часу з економічними домовленостями, які пізніше стали предметом розслідувань та суспільної критики.

На думку Золкіна, ключовим елементом маніпуляції є спроба представити відкриття будь-яких справ у Росії як автоматичний доказ "політичної змови" в Україні. Він наголосив, що Порошенко не є жертвою переслідувань, а фігурантом справ, які стосуються конкретних управлінських рішень і схем у період його президентства з 2014 по 2019 роки.

Окрему увагу Золкін звернув на те, що сам Новіков публічно визнав наявність російського громадянства. За його словами, активна медійна кампанія адвоката з риторикою про "патріотизм" клієнта лише посилює сумніви щодо щирості та змістовності такої лінії захисту.

Джерело: https://t.me/volodymyrzolkin/21365
