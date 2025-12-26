logo_ukra

Різка заява Кіма про корупцію в Україні: на чий бік встав
НОВИНИ

Різка заява Кіма про корупцію в Україні: на чий бік встав

«Красти має бути страшно й невигідно»: Віталій Кім підтримав жорстку антикорупційну політику

26 грудня 2025, 16:12
Автор:
Ткачова Марія

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що в Україні має бути створена система, за якої розкрадання державних коштів стає не лише невигідним, а й по-справжньому небезпечним для посадовців. Про це він повідомив у коментарі журналістам Новини N.

Різка заява Кіма про корупцію в Україні: на чий бік встав

Віталій Кім про корупцію в Україні

Підтримка НАБУ і САП

Віталій Кім наголосив, що ключову роль у стримуванні корупції відіграє жорстка й послідовна робота антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.

За його словами, саме невідворотність покарання має змусити чиновників відмовлятися від спокуси зловживати бюджетними ресурсами.

"Потенційний чиновник отримує зменшення прибутковості та збільшення відповідальності. Скажімо так, наскільки невигідно — настільки ж страшно", — пояснив очільник Миколаївської ОВА.

Приклад із Миколаївщини: 700 мільйонів повернули державі

Кім також навів конкретний приклад з власного регіону, який, за його словами, демонструє можливість ефективного та чесного управління державними коштами навіть в умовах війни.

Йдеться про фінансування заходів із захисту критичної інфраструктури та зведення фортифікаційних споруд. Частину коштів, які не були використані, область повернула до державного бюджету.

"Це були заощаджені гроші, передбачені на захист критичної інфраструктури та фортифікаційних споруд. Понад 700 мільйонів гривень ми повернули державі", — зазначив Кім.

"Страх відповідальності" як елемент системи

Очільник ОВА підкреслив, що боротьба з корупцією не має бути вибірковою або показовою. На його переконання, лише системний тиск і реальні вироки можуть змінити поведінку чиновників і зменшити втрати бюджету.

За його словами, у воєнний час кожна гривня має працювати на оборону, безпеку та відновлення країни, а не зникати в корупційних схемах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що включення голови воєнної розвідки України Кирило Буданов до складу переговорної групи з мирного врегулювання суттєво змінило динаміку процесу. Про це пише Forbes, зазначаючи, що перемовини поступово переходять від гуманітарних тем до обговорення стратегічних і безпекових питань.



Джерело: https://novosti-n.org/ua/analitic/Pidsumky-2025go-roku-u-velykomu-interv-yu-Vitaliya-Kima-5997
