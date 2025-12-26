logo

Золкин шокирует разоблачениями: адвокат Порошенко – гражданин РФ
НОВОСТИ

Золкин шокирует разоблачениями: адвокат Порошенко – гражданин РФ

Общественный деятель Владимир Золкин подверг резкой критике публичные заявления адвоката Петра Порошенко Ильи Новикова, обвинив его в манипуляциях вокруг уголовных производств ГБР и попытках представить экс-президента жертвой «политического преследования»

26 декабря 2025, 16:23
Автор:
Ткачова Марія

Владимир Золкин заявил, что адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко – Илья Новиков – сознательно манипулирует темой уголовных дел, открытых Государственным бюро расследований по подозрению в государственной измене.

Золкин шокирует разоблачениями: адвокат Порошенко – гражданин РФ

Владимир Золкин про Илью Новикова

По словам Золкина, Новиков пытается возвести разные производства — в частности, якобы открывавшиеся в России — в один информационный пакет, подавая их как доказательство "политического преследования" Порошенко в Украине. Такая логика, отмечает он, абсурдна и рассчитана исключительно на эмоциональный эффект.

Отдельную критику вызвали утверждение адвоката о том, что Порошенко стоял на обороне Украины с 2014 года. Золкин подверг сомнению этот тезис, напомнив об энергетических и экономических решениях того периода, в частности торговлю с оккупированными территориями и схемы закупки угля, которые, по оценкам критиков, нанесли ущерб государственным интересам.

В этом контексте Золкин упомянул и роль Виктора Медведчука , связывая часть решений того времени с экономическими договоренностями, которые позже стали предметом расследований и общественной критики.

По мнению Золкина, ключевым элементом манипуляции есть попытка представить открытие любых дел в России как автоматическое доказательство "политического сговора" в Украине. Он подчеркнул, что Порошенко не является жертвой преследований, а фигурантом дел, касающихся конкретных управленческих решений и схем в период его президентства с 2014 по 2019 годы.

Отдельное внимание Золкин обратил на то, что сам Новиков публично признал наличие русского гражданства. По его словам, активная медийная кампания адвоката с риторикой о "патриотизме" клиента лишь усугубляет сомнения в искренности и содержательности такой линии защиты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в Украине должна быть создана система, при которой хищение государственных средств становится не только невыгодным, но и по-настоящему опасным для должностных лиц. Об этом он сообщил в комментарии журналистам Новости N.



Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/21365
