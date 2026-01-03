logo_ukra

BTC/USD

90187

ETH/USD

3134.84

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Золкін потужно розкритикував пост Залужного
commentss НОВИНИ Всі новини

Золкін потужно розкритикував пост Залужного

Залужний підсумував рік війни: слова про втому, надію і боротьбу

3 січня 2026, 00:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував новорічне звернення, у якому підбив підсумки минулого року та поділився власними відчуттями.

Золкін потужно розкритикував пост Залужного

Золкін відреагував на пост Залужного

У дописі він зазначив, що рік був надзвичайно важким і, попри величезні зусилля та жертви, не виправдав очікувань. Водночас Залужний наголосив, що попри біль, втрати й розчарування, українці зберігають надію, що наступний рік принесе справжній шанс на Перемогу.

Окремо він підкреслив роль Збройних сил України та всіх Сил оборони, назвавши їх єдиними справжніми захисниками держави. За його словами, сила українського суспільства — у здатності боротися далі та підтримувати військових, навіть у найскладніші моменти.

Завершуючи звернення, Залужний висловив сподівання, що новий рік буде легшим, а в серцях українців з’явиться більше віри в краще майбутнє — для країни та наступних поколінь.

Реакція

На цей допис відреагував журналіст і громадський діяч Володимир Золкін. Він іронічно зауважив, що рік був важким для Залужного, зокрема згадавши його відпочинок у Домінікані, і припустив, що сподівання на полегшення в наступному році можуть мати особистий підтекст.

Також Золкін звернув увагу на те, що тема цієї поїздки так і не була публічно прокоментована командою ексголовнокомандувача.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України протягом приблизно місяця вів переговори з Кирилом Будановим, намагаючись переконати його погодитися на посаду керівника Офісу президента. За наявною інформацією, Буданов вагався через небажання залишати роботу, пов’язану з безпосереднім оперативним і "польовим" напрямком, на користь кабінетної діяльності.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/volodymyrzolkin/21526
Теги:

Новини

Всі новини