Золкін потужно розкритикував пост Залужного

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував новорічне звернення, у якому підбив підсумки минулого року та поділився власними відчуттями.

Золкін відреагував на пост Залужного

У дописі він зазначив, що рік був надзвичайно важким і, попри величезні зусилля та жертви, не виправдав очікувань. Водночас Залужний наголосив, що попри біль, втрати й розчарування, українці зберігають надію, що наступний рік принесе справжній шанс на Перемогу.

Окремо він підкреслив роль Збройних сил України та всіх Сил оборони, назвавши їх єдиними справжніми захисниками держави. За його словами, сила українського суспільства — у здатності боротися далі та підтримувати військових, навіть у найскладніші моменти.

Завершуючи звернення, Залужний висловив сподівання, що новий рік буде легшим, а в серцях українців з’явиться більше віри в краще майбутнє — для країни та наступних поколінь.

Реакція

На цей допис відреагував журналіст і громадський діяч Володимир Золкін. Він іронічно зауважив, що рік був важким для Залужного, зокрема згадавши його відпочинок у Домінікані, і припустив, що сподівання на полегшення в наступному році можуть мати особистий підтекст.

Також Золкін звернув увагу на те, що тема цієї поїздки так і не була публічно прокоментована командою ексголовнокомандувача.

