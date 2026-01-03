Золкин мощно раскритиковал пост Залужного

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал новогоднее обращение, в котором подвел итоги прошлого года и поделился собственными ощущениями.

Золкин отреагировал на пост Залужного

В сообщении он отметил, что год был очень тяжелым и, несмотря на огромные усилия и жертвы, не оправдал ожиданий. В то же время Залужный подчеркнул, что, несмотря на боль, потери и разочарование, украинцы сохраняют надежду, что следующий год принесет настоящий шанс на Победу.

Отдельно он подчеркнул роль Вооруженных сил Украины и всех сил обороны, назвав их единственными настоящими защитниками государства. По его словам, сила украинского общества — способность бороться дальше и поддерживать военных, даже в самые сложные моменты.

Завершая обращение, Залужный выразил надежду, что новый год будет легче, а в сердцах украинцев появится больше веры в лучшее будущее для страны и последующих поколений.

Реакция

На это сообщение отреагировал журналист и общественный деятель Владимир Золкин. Он иронически заметил, что год был трудным для Залужного, в частности, вспомнив его отдых в Доминикане, и предположил, что надежды на облегчение в следующем году могут иметь личный подтекст.

Также Золкин обратил внимание, что тема этой поездки так и не была публично прокомментирована командой эксголовнокомандующего.

