Золкин мощно раскритиковал пост Залужного

Ткачова Марія
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал новогоднее обращение, в котором подвел итоги прошлого года и поделился собственными ощущениями.
Золкин отреагировал на пост Залужного
В сообщении он отметил, что год был очень тяжелым и, несмотря на огромные усилия и жертвы, не оправдал ожиданий. В то же время Залужный подчеркнул, что, несмотря на боль, потери и разочарование, украинцы сохраняют надежду, что следующий год принесет настоящий шанс на Победу.
Отдельно он подчеркнул роль Вооруженных сил Украины и всех сил обороны, назвав их единственными настоящими защитниками государства. По его словам, сила украинского общества — способность бороться дальше и поддерживать военных, даже в самые сложные моменты.
Завершая обращение, Залужный выразил надежду, что новый год будет легче, а в сердцах украинцев появится больше веры в лучшее будущее для страны и последующих поколений.
Реакция
На это сообщение отреагировал журналист и общественный деятель Владимир Золкин. Он иронически заметил, что год был трудным для Залужного, в частности, вспомнив его отдых в Доминикане, и предположил, что надежды на облегчение в следующем году могут иметь личный подтекст.
Также Золкин обратил внимание, что тема этой поездки так и не была публично прокомментирована командой эксголовнокомандующего.