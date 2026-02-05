ЗМІ про нардепа Железняка: елітне майно, ймовірні зв'язки з РФ та схеми з партійними коштами

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Нардеп, який позиціонує себе як представник антикорупційного напряму, вірогідно володіє елітним майном, має професійні й родинні зв’язки з російським бізнес-середовищем.
Ярослав Железняк. Фото з відкритих джерел
Також, як повідомляє видання “Факти”, він може бути причетним до схем з коштами партії “Голос”, та міг підтримувати законодавчі ініціативи, які шкодять бізнесу й економіці України.
Згідно з декларацією, як повідомляє ЗМІ, депутат проживає у квартирі вартістю 12 млн грн (близько 280 тис. доларів) в елітному районі Києва. Її площа перевищує 130 кв. м, а житло оформлене на тестя Железняка — бізнесмена Володимира Коваля.
Також, за даними видання, у деклараціях родини фігурують автомобілі преміумкласу Infiniti та Lexus.
Журналісти зазначають, що вартість такого майна викликає запитання щодо співвідношення з офіційними доходами сім’ї, адже для придбання подібної квартири депутату довелося б відкладати всю заробітну плату близько 17 років.
Мати депутата Ірина Железняк (Ходаріна), за даними ЗМІ, є співвласницею ТОВ “Керуюча компанія офісного центру “Конгрес-хол” у тимчасово окупованому Донецьку.
Железняк, як пише видання, також може бути причетним до непрозорого використання бюджетних коштів, виділених на фінансування партії. “Голос”, за даними журналістів, перераховував мільйони гривень підконтрольним громадським організаціям під виглядом консультаційних послуг без деталізації їх змісту. Через недостовірні дані у звітності майже на 5 млн грн НАЗК припинило державне фінансування партії.
Железняк, як пише видання, також може бути пов'язаним із внутрішнім конфліктом у ”Голосі. Разом із Кірою Рудик він нібито витісняв із партії депутатів, які не погоджувалися з політичною лінією керівництва, унаслідок чого фракція втратила половину складу.
Багато питань у бізнес-спільноти до народного обранця через його роботу першим заступником голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, зазначає видання. Підприємці та економісти критикують законодавчі ініціативи комітету.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Железняк прокоментував ситуацію з Atlas Plaza.