ЗМІ про нардепа Железняка: елітне майно, ймовірні зв'язки з РФ та схеми з партійними коштами

Нардеп, який позиціонує себе як представник антикорупційного напряму, вірогідно володіє елітним майном, має професійні й родинні зв’язки з російським бізнес-середовищем.

Ярослав Железняк. Фото з відкритих джерел

Також, як повідомляє видання “Факти”, він може бути причетним до схем з коштами партії “Голос”, та міг підтримувати законодавчі ініціативи, які шкодять бізнесу й економіці України.

Згідно з декларацією, як повідомляє ЗМІ, депутат проживає у квартирі вартістю 12 млн грн (близько 280 тис. доларів) в елітному районі Києва. Її площа перевищує 130 кв. м, а житло оформлене на тестя Железняка — бізнесмена Володимира Коваля.

Також, за даними видання, у деклараціях родини фігурують автомобілі преміумкласу Infiniti та Lexus.

Журналісти зазначають, що вартість такого майна викликає запитання щодо співвідношення з офіційними доходами сім’ї, адже для придбання подібної квартири депутату довелося б відкладати всю заробітну плату близько 17 років.

“Окремий пункт — бізнесові та професійні зв’язки Железняка з РФ. За даними ЗМІ, він працював у російській консалтинговій компанії Kesarev Consulting та помічником проросійського нардепа від Партії регіонів Олексія Плотнікова. Крім того, тесть Железняка Володимир Коваль очолює компанію “Трейдфілд Україна”, яка входить до російської аграрної групи “Юг Руси”, що належить бізнесмену з РФ Сергію Кислову”, — повідомляють журналісти видання.

Мати депутата Ірина Железняк (Ходаріна), за даними ЗМІ, є співвласницею ТОВ “Керуюча компанія офісного центру “Конгрес-хол” у тимчасово окупованому Донецьку.

“Там нині розміщуються адміністрація так званої “ДНР” та підрозділи ФСБ РФ. У забороненій в Україні соцмережі “ВКонтакте” вона вказує місцем проживання Москву”, — йдеться у матеріалі.

Железняк, як пише видання, також може бути причетним до непрозорого використання бюджетних коштів, виділених на фінансування партії. “Голос”, за даними журналістів, перераховував мільйони гривень підконтрольним громадським організаціям під виглядом консультаційних послуг без деталізації їх змісту. Через недостовірні дані у звітності майже на 5 млн грн НАЗК припинило державне фінансування партії.

Железняк, як пише видання, також може бути пов'язаним із внутрішнім конфліктом у ”Голосі. Разом із Кірою Рудик він нібито витісняв із партії депутатів, які не погоджувалися з політичною лінією керівництва, унаслідок чого фракція втратила половину складу.

Багато питань у бізнес-спільноти до народного обранця через його роботу першим заступником голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, зазначає видання. Підприємці та економісти критикують законодавчі ініціативи комітету.

“Аналіз доходів і витрат депутата та інша інформація, оприлюднена у ЗМІ, мала б зацікавити НАБУ. Принаймні, могла б стати предметом детальної уваги в контексті кількох статей Кримінального кодексу — 368-5 (незаконне збагачення), 191 (зловживання службовим становищем) та 364 (одержання неправомірної вигоди службовими особами)”, — йдеться у матеріалі.

