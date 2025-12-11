Народний депутат Железняк прокоментував ситуацію з Atlas Plaza

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Києві розгорівся скандал навколо Atlas Plaza. Повідомляється, що бізнесмен Максим Шульженко подав позов до Голосіївського суду щодо повернення будівлі та нібито погрожує команді нового управителя Atlas Plaza. Зазначається, Максим Шульженко може мати прямі зв’язки з РФ і нібито продовжував перераховувати кошти російським власникам будівлі навіть після 24 лютого 2022 року. Також повідомляється, що Шульженко є помічником народного депутата Ярослава Железняка.
Скандал с Atlas Plaza Фото портал "Комментарии"
Нардеп Ярослав Железняк у коментарі порталу “Коментарі” розповів, чому його можуть згадувати у контексті цього скандалу. Політик підтвердив, що Максим Шульженко дійсно є його помічником, та наголосив, що він помічник на “громадських засадах”.
Зазначимо, що за таку допомогу матеріальна виплата чи винагорода не передбачені. За словами народного депутата — юридично це неможливо.
Щодо згадки його прізвища у ситуації з Шульженком, то нардеп припустив декілька варіантів.
Також він припустив, що його прізвище могли згадувати, щоб привернути увагу до інформації.
Щодо самого скандалу з Atlas Plaza народний депутат вказав декілька моментів.
