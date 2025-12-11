Народний депутат Железняк прокоментував ситуацію з Atlas Plaza

У Києві розгорівся скандал навколо Atlas Plaza. Повідомляється, що бізнесмен Максим Шульженко подав позов до Голосіївського суду щодо повернення будівлі та нібито погрожує команді нового управителя Atlas Plaza. Зазначається, Максим Шульженко може мати прямі зв’язки з РФ і нібито продовжував перераховувати кошти російським власникам будівлі навіть після 24 лютого 2022 року. Також повідомляється, що Шульженко є помічником народного депутата Ярослава Железняка.

Скандал с Atlas Plaza Фото портал "Комментарии"

Нардеп Ярослав Железняк у коментарі порталу “Коментарі” розповів, чому його можуть згадувати у контексті цього скандалу. Політик підтвердив, що Максим Шульженко дійсно є його помічником, та наголосив, що він помічник на “громадських засадах”.

“На громадських засадах — це означає, що людина працює на якійсь іншій роботі і допомагає депутатській діяльності. На сайті Верховної Ради зазначено, що він мій помічник, і дійсно — він помічник на громадських засадах”, — уточнив політик.

Зазначимо, що за таку допомогу матеріальна виплата чи винагорода не передбачені. За словами народного депутата — юридично це неможливо.

Щодо згадки його прізвища у ситуації з Шульженком, то нардеп припустив декілька варіантів.

“Можливо через те, що я нещодавно поширював інформацію про Тимура Міндіча, Андрія Єрмака, можливо через чорні політтехнології, які ми викриваємо. І вони, напевно, хотіли би якось в їх уявному світі дискредитувати”, — зауважив народний депутат.

Також він припустив, що його прізвище могли згадувати, щоб привернути увагу до інформації.

Щодо самого скандалу з Atlas Plaza народний депутат вказав декілька моментів.

“Те що я побачив по тендеру, не хочу нав’язувати свою думку, але дуже дивною є історія з відсутністю оцінки. Я не розумію, як вони могли би теоретично здати таке приміщення. Це має бути в АРМА — 100-відсотково. Вони будуть з'ясовувати свої відносини в суді. Нехай з'ясовують”, — підсумував політик.

