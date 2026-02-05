СМИ о нардепе Железняке: элитное имущество, вероятные связи с РФ и схемы с партийными средствами

Нардеп, позиционирующий себя как представитель антикоррупционного направления, вероятно владеет элитным имуществом, имеет профессиональные и родственные связи с российской бизнес-средой.

Ярослав Железняк. Фото из открытых источников

Также, как сообщает издание "Факты", он может быть причастен к схемам со средствами партии "Голос" и мог поддерживать законодательные инициативы, которые вредят бизнесу и экономике Украины.

Согласно декларации, как сообщает СМИ, депутат проживает в квартире стоимостью 12 млн грн (около 280 тыс. долларов) в элитном районе Киева. Ее площадь превышает 130 кв. м, а жилье оформлено на тестя Железняка – бизнесмена Владимира Коваля.

По данным издания, в декларациях семьи фигурируют автомобили премиум-класса Infiniti и Lexus.

Журналисты отмечают, что стоимость такого имущества вызывает вопрос о соотношении с официальными доходами семьи, ведь для приобретения подобной квартиры депутату пришлось бы откладывать всю заработную плату около 17 лет.

"Отдельный пункт — бизнес и профессиональные связи Железняка с РФ. По данным СМИ, он работал в российской консалтинговой компании Kesarev Consulting и помощником пророссийского нардепа от Партии регионов Алексея Плотникова. Кроме того, тесть Железняка Владимир Коваль возглавляет компанию " Руси”, принадлежащей бизнесмену из РФ Сергею Кислову”, — сообщают журналисты издания.

Мать депутата Ирина Железняк (Ходарина), по данным СМИ, является совладелицей ООО "Управляющая компания офисного центра "Конгресс-холл" во временно оккупированном Донецке.

"Там сейчас размещаются администрация так называемой "ДНР" и подразделения ФСБ РФ. В запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" она указывает местом жительства Москву", — говорится в материале.

Железняк, как пишет издание, также может быть причастен к непрозрачному использованию бюджетных средств, выделенных на финансирование партии. "Голос", по данным журналистов, перечислял миллионы гривен подконтрольным общественным организациям под видом консультационных услуг без детализации их содержания. Из-за недостоверных данных в отчетности почти на 5 млн грн НАПК прекратило государственное финансирование партии.

Железняк, как пишет издание, также может быть связан с внутренним конфликтом в "Голосе". Вместе с Кирой Рудык он якобы вытеснял из партии депутатов, которые не соглашались с политической линией руководства, в результате чего фракция потеряла половину состава.

Многие вопросы у бизнес-сообщества к народному избраннику из-за его работы первым заместителем председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, отмечает издание. Предприниматели и экономисты критикуют законодательные инициативы комитета.

"Анализ доходов и расходов депутата и другая информация, обнародованная в СМИ, должна заинтересовать НАБУ. По крайней мере, могла бы стать предметом детального внимания в контексте нескольких статей Уголовного кодекса — 368-5 (незаконное обогащение), 191 (злоупотребление служебным положением) и 364 (получение неправомерной выгоды должностными лицами)”, — говорится в материале.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Железняк прокомментировал ситуацию с Atlas Plaza.