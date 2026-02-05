СМИ о нардепе Железняке: элитное имущество, вероятные связи с РФ и схемы с партийными средствами

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Нардеп, позиционирующий себя как представитель антикоррупционного направления, вероятно владеет элитным имуществом, имеет профессиональные и родственные связи с российской бизнес-средой.
Ярослав Железняк. Фото из открытых источников
Также, как сообщает издание "Факты", он может быть причастен к схемам со средствами партии "Голос" и мог поддерживать законодательные инициативы, которые вредят бизнесу и экономике Украины.
Согласно декларации, как сообщает СМИ, депутат проживает в квартире стоимостью 12 млн грн (около 280 тыс. долларов) в элитном районе Киева. Ее площадь превышает 130 кв. м, а жилье оформлено на тестя Железняка – бизнесмена Владимира Коваля.
По данным издания, в декларациях семьи фигурируют автомобили премиум-класса Infiniti и Lexus.
Журналисты отмечают, что стоимость такого имущества вызывает вопрос о соотношении с официальными доходами семьи, ведь для приобретения подобной квартиры депутату пришлось бы откладывать всю заработную плату около 17 лет.
Мать депутата Ирина Железняк (Ходарина), по данным СМИ, является совладелицей ООО "Управляющая компания офисного центра "Конгресс-холл" во временно оккупированном Донецке.
Железняк, как пишет издание, также может быть причастен к непрозрачному использованию бюджетных средств, выделенных на финансирование партии. "Голос", по данным журналистов, перечислял миллионы гривен подконтрольным общественным организациям под видом консультационных услуг без детализации их содержания. Из-за недостоверных данных в отчетности почти на 5 млн грн НАПК прекратило государственное финансирование партии.
Железняк, как пишет издание, также может быть связан с внутренним конфликтом в "Голосе". Вместе с Кирой Рудык он якобы вытеснял из партии депутатов, которые не соглашались с политической линией руководства, в результате чего фракция потеряла половину состава.
Многие вопросы у бизнес-сообщества к народному избраннику из-за его работы первым заместителем председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, отмечает издание. Предприниматели и экономисты критикуют законодательные инициативы комитета.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как Железняк прокомментировал ситуацию с Atlas Plaza.