ЗМІ: Порошенко ймовірно домовився з росіянами, здав Донбас і продовжив схему через Медведчука

Росія почала військову агресію проти України у 2014 році і за час протистояння топпосадовцями різних років було ухвалено чимало рішень, які могли підривати здатність України до оборони.

Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Чимало питань виникає до Петра Порошенка, який став президентом у 2014 році. Він міг домовитися з росіянами, забезпечити безперешкодний вихід колони Ігоря Гіркіна зі Слов’янська, здати Донбас та продовжити схему комунікації з Росією через Віктора Медведчука, пише видання “Уніан”.

Журналісти зазначають, що вихід неушкодженою колони Ігоря Гіркіна зі Слов’янська до Донецька став результатом політичної домовленості Петра Порошенка та так званих представників з ОРДЛО. За даними ЗМІ, могли бути домовленості.

"Муженко слухав, безумовно, тільки Верховного головнокомандувача, і він від нього, мабуть, отримав такий наказ не заважати цій колоні, яка спокійно зайшла в Донецьк", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зауважують, що висновок про вірогідність фактичної здачі Донбасу можна було зробити ще у 2014 році, з огляду на карту бойової обстановки. Тоді, пише видання, вже можна було припустити, що Порошенко практично здав Донбас.

“Ще одне звинувачення на адресу Порошенка стосувалося ролі Віктора Медведчука як посередника у відносинах з Росією. Петро Порошенко, ймовірно, не відмовився від цієї моделі комунікації, а фактично продовжив її. Така схема була вигідною самому Медведчуку, який роками продавав себе обом сторонам як незамінного комунікатора”, — пише видання.

За даними журналістів, він себе продавав для Путіна як та людина, яка має вплив в Україні, а в Україні як та людина, яка має вплив в Росії. І цим, як пише видання, гарно користувався.

За даними ЗМІ, Порошенку інкримінують ст. 111 ККУ (державна зрада) та ст. 258-3 ККУ (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм).

“За версією слідства, за часи президентства Порошенка та Медведчук організували купівлю вугілля з ОРДЛО. Порошенко виконував координаційну роль, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Крім цього, він створював передумови, аби повернутися до постачань вугілля з Донбасу, який вже був окупований, замість поставок альтернативного вугілля із-за кордону”, — повідомляє видання.

