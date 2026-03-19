ЗМІ: Порошенко ймовірно домовився з росіянами, здав Донбас і продовжив схему через Медведчука

Кречмаровская Наталия
Росія почала військову агресію проти України у 2014 році і за час протистояння топпосадовцями різних років було ухвалено чимало рішень, які могли підривати здатність України до оборони.
Чимало питань виникає до Петра Порошенка, який став президентом у 2014 році. Він міг домовитися з росіянами, забезпечити безперешкодний вихід колони Ігоря Гіркіна зі Слов’янська, здати Донбас та продовжити схему комунікації з Росією через Віктора Медведчука, пише видання “Уніан”.
Журналісти зазначають, що вихід неушкодженою колони Ігоря Гіркіна зі Слов’янська до Донецька став результатом політичної домовленості Петра Порошенка та так званих представників з ОРДЛО. За даними ЗМІ, могли бути домовленості.
Журналісти зауважують, що висновок про вірогідність фактичної здачі Донбасу можна було зробити ще у 2014 році, з огляду на карту бойової обстановки. Тоді, пише видання, вже можна було припустити, що Порошенко практично здав Донбас.
За даними журналістів, він себе продавав для Путіна як та людина, яка має вплив в Україні, а в Україні як та людина, яка має вплив в Росії. І цим, як пише видання, гарно користувався.
За даними ЗМІ, Порошенку інкримінують ст. 111 ККУ (державна зрада) та ст. 258-3 ККУ (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм).
