ЗМІ: Нардепка від Порошенка може бути причетною до привласнення донатів українців на ЗСУ

В Україні розгорається скандал навколо “Госпітальєрів”. Народна депутатка від партії Порошенка Яна Зінкевич могла бути дотичною до ймовірних мільйонних махінацій з донатами українців, які жертвували на ЗСУ.

Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Таку інформацію оприлюднили журналісти видання “Українські новини”. Зазначається, що під час зборів на потреби військових використовувалися дві окремі "банки" — фонду та особисто нардепки Зінкевич. За даними ЗМІ, кошти з рахунків, пов’язаних із нардепкою, знімалися кілька разів на день, при цьому публічної звітності щодо використання цих грошей не надавалось.

“Народна депутатка (Яна Зінкевич, – ред.) пильно моніторить весь робочий день банку, щойно набігають круглі 10-20 тис. – знімає. Шість разів за день. Просто цікаво, як це виглядатиме в декларації”, — зазначили журналісти.

У процесі аналізу зборів, як повідомляє видання, також було виявлено кілька пов’язаних юридичних структур, через які могли проходити пожертви, зокрема через організації у Великій Британії.

“Крім того, повідомлялося, що з сайту батальйону на певний час зникли адреси криптогаманців для пожертв. Користувачі, які перевіряли ці гаманці, припустили, що з них могло бути виведено близько 210 тис. дол. без оприлюднених фінансових звітів”, — пише ЗМІ.

Журналісти повідомили і про дві юридичні компанії у Великій Британії, через які було зібрано близько 1,3 млн фунтів, про використання яких також не було звіту.

Після публікації цих даних, пише видання, почали надходити погрози “отримати поламані ноги” на адресу журналістки, однак вона не планує звертатися до поліції.

В свою чергу у Порошенка заявили, що не схвалюють подібний спосіб “захисту”, пише ЗМІ.

Видання нагадало, що народного депутата Петра Порошенка було викрито на фінансових схемах із державними цінними паперами (ОВДП), які політик купував ймовірно через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку можуть бути благодійні фонди нардепа, що збирають гроші на ЗСУ але можуть спрямовувати їх на заробіток для лідера "Євросолідарності".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Порошенко вимагав за невтручання у мирні перемовини.