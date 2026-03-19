Кречмаровская Наталия
Россия начала военную агрессию против Украины в 2014 году и за время противостояния топ-чиновниками разных лет было принято немало решений, которые могли подрывать способность Украины к обороне.
Петр Порошенко.
Многие вопросы возникают к Петру Порошенко, который стал президентом в 2014 году. Он мог договориться с россиянами, обеспечить беспрепятственный выход колонны Игоря Гиркина из Славянска, сдать Донбасс и продолжить схему коммуникации с Россией через Виктора Медведчука, пишет издание "Униан".
Журналисты отмечают, что выход невредимой колонны Игоря Гиркина из Славянска в Донецк стал результатом политической договоренности Петра Порошенко и так называемых представителей из ОРДЛО. По данным СМИ, могли быть договоренности.
Журналисты отмечают, что вывод о вероятности фактической сдачи Донбасса можно было сделать еще в 2014 году, учитывая карту боевой обстановки. Тогда, пишет издание, уже можно было предположить, что Порошенко практически сдал Донбасс.
По данным журналистов, он себя продавал для Путина как человек, имеющий влияние в Украине, а в Украине как человек, имеющий влияние в России. И этим, как пишет издание, хорошо пользовался.
По данным СМИ, Порошенко инкриминируют ст. 111 УК (государственная измена) и ст. 258-3 УК (создание террористической группы или организации и содействие им).
