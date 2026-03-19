СМИ: Порошенко, вероятно, договорился с россиянами, сдал Донбасс и продолжил схему через Медведчука

Россия начала военную агрессию против Украины в 2014 году и за время противостояния топ-чиновниками разных лет было принято немало решений, которые могли подрывать способность Украины к обороне.

Многие вопросы возникают к Петру Порошенко, который стал президентом в 2014 году. Он мог договориться с россиянами, обеспечить беспрепятственный выход колонны Игоря Гиркина из Славянска, сдать Донбасс и продолжить схему коммуникации с Россией через Виктора Медведчука, пишет издание "Униан".

Журналисты отмечают, что выход невредимой колонны Игоря Гиркина из Славянска в Донецк стал результатом политической договоренности Петра Порошенко и так называемых представителей из ОРДЛО. По данным СМИ, могли быть договоренности.

"Муженко слушал, безусловно, только Верховного главнокомандующего, и он от него, видимо, получил такой приказ не мешать этой колонне, спокойно зашедшей в Донецк", — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что вывод о вероятности фактической сдачи Донбасса можно было сделать еще в 2014 году, учитывая карту боевой обстановки. Тогда, пишет издание, уже можно было предположить, что Порошенко практически сдал Донбасс.

"Еще одно обвинение в адрес Порошенко касалось роли Виктора Медведчука как посредника в отношениях с Россией. Петр Порошенко, вероятно, не отказался от этой модели коммуникации, а фактически продолжил ее. Такая схема была выгодна самому Медведчуку, который годами продавал себя обеим сторонам как незаменимого коммуникатора”, — пишет издание.

По данным журналистов, он себя продавал для Путина как человек, имеющий влияние в Украине, а в Украине как человек, имеющий влияние в России. И этим, как пишет издание, хорошо пользовался.

По данным СМИ, Порошенко инкриминируют ст. 111 УК (государственная измена) и ст. 258-3 УК (создание террористической группы или организации и содействие им).

"По версии следствия, во времена президентства Порошенко и Медведчук организовали покупку угля из ОРДЛО. Порошенко выполнял координационную роль, в том числе влиял на кадровые вопросы в высших эшелонах власти. Кроме этого, он создавал предпосылки, чтобы вернуться к поставкам угля из Донбасса, который уже был оккупирован вместо поставок альтернативного угля из-за границы”, — сообщает издание.

