ЗМІ: Директор НАБУ Кривонос міг уникати поліграфа та не розкрити ймовірно фейкове усиновлення

Скандал навколо директора НАБУ Семена Кривоноса продовжується. ЗМІ повідомляють про нові подробиці ймовірних порушень, які Кривонос міг вчинити під час конкурсу на керівника теруправління Бюро у 2016 році

Видання “Уніан” повідомляє, що він двічі ймовірно намагався обдурити поліграф, однак був недопущений до тестування, а згодом ввів в оману конкурсну комісію, приховавши інформацію про ймовірно фіктивне усиновлення дитини можливо заради уникнення тюрми.

Перша спроба проходження поліграфа, як пише видання, завершилась ще до початку тестування.

“Причина — спроба "оптимізувати" результати поліграфа шляхом нанесення на пальці сторонньої речовини. Це було одразу виявлено поліграфологами, після чого кандидата відправили додому", — пише видання.

Під час другої спроби, за даними журналістів, Кривонос повідомив про прийом заспокійливих препаратів.

"Він пояснив це тим, що дорогою до Києва потрапив у ДТП і вирішив заспокоїтися. У результаті його знову не допустили до тестування", — повідомляє ЗМІ.

Під час конкурсу на директора НАБУ вже у 2023 році, зазначають журналісти, ці обставини не були озвучені або враховані конкурсною комісією.

Окремо видання звертає увагу на обставини кримінального провадження щодо ймовірного підкупу виборців Кривоноса. Зазначається, що під час співбесіди кандидата на очільника НАБУ, пану Семену питання про підкуп ним виборців нібито було подано таким чином, щоб "дозволити Кривоносу максимально дистанціюватися від суті обставин і позиціонувати себе не як фігуранта, а як "жертву"".

"Член комісії одразу зазначив, що провадження нібито "закрите", хоча фактично йдеться про звільнення від кримінальної відповідальності за рішенням суду", — зауважили журналісти.

Видання повідомляє, що сам Кривонос під час співбесіди заявив, що підкуп виборців є "маячнею". Однак це, за даними ЗМІ, суперечить судовому рішенню.

"Якщо це "маячня", то чому він погодився на амністію, а не наполягав на виправдувальному вироку?" — йдеться у повідомленні.

Журналісти вказують, що під час співбесіди не аналізували судове рішення, в якому згадується дитина, що стало підставою для застосування амністії. Водночас, за даними ЗМІ, у деклараціях Кривоноса за 2015-2018 роки ця дитина не була відображена, що могло б стати предметом окремих запитань під час конкурсу.

Також журналісти вказують на ознаки узгодженості дій членів конкурсної комісії.

"Наявні всі ознаки узгодженості позицій та імітаційності відповідного етапу співбесіди", — йдеться у повідомленні.

У цьому контексті, як пише видання, виникають питання професійної придатності та доброчесності до членів конкурсної комісії, які брали участь у відборі директора НАБУ у 2023 році, а саме: Карен Грінавей, Драго Коса, Повілас Малакаускас, Олексій Грищук, Микола Кучерявенко та Кирило Легких.

“Станом на момент публікації Кривонос та члени конкурсної комісії публічно не відреагували на ці заяви”, — підсумували журналісти.

