ЗМІ: Директор НАБУ Кривонос має піти, а силовики - розслідувати його ймовірно фіктивне батьківство

Кречмаровская Наталия
Скандал навколо директора НАБУ Семена Кривоноса розгорається — у центрі уваги ймовірні злочини, які міг приховати посадовець.
Семен Кривонос. Фото з відкритих джерел
Саме через це, як пише видання “Уніан” Кривонос повинен терміново піти у відставку. Як зазначає ЗМІ, ймовірний хабар за виділення землі та скандал з можливо фіктивним батьківством дозволяють тримати його "на гачку", що загрожує національній безпеці України.
Журналісти зазначають, що Кривонос міг свідомо приховати власне кримінальне минуле перед призначенням на посаду, ввівши в оману Уряд. В анкеті кандидата на посаду керівника НАБУ Кривонос, за даними ЗМІ, на запитання про ситуації, що можуть викликати занепокоєння щодо його доброчесності, зазначив: "відповідних ситуацій немає".
НАБУ та Кривонос, як пише видання, через вірогідний компромат на нього, може створювати загрозу національній безпеці України.
Ще однією метою контролю над Кривоносом, за інформацією журналістів є спроба паралізувати виробництво української зброї.
Журналісти нагадали справи, які роблять Кривоноса вразливим та залежним від компромату.
Інша кримінальна справа Кривоноса, про яку повідомили журналісти, — задокументоване вимагання хабаря у 120 тис. доларів за землю в Обухівському районі.
Раніше видання повідомляло, що на конкурсі на посаду директора НАБУ Семен Кривонос нібито двічі не пройшов поліграф, ймовірно щоб приховати власне кримінальне минуле. Перший раз він наніс невідому речовину на пальці і його не допустили до проходження процедури, а другий — вжив збільшену дозу седативних препаратів.