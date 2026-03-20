ЗМІ: Директор НАБУ Кривонос має піти, а силовики - розслідувати його ймовірно фіктивне батьківство

Скандал навколо директора НАБУ Семена Кривоноса розгорається — у центрі уваги ймовірні злочини, які міг приховати посадовець.

Семен Кривонос. Фото з відкритих джерел

Саме через це, як пише видання “Уніан” Кривонос повинен терміново піти у відставку. Як зазначає ЗМІ, ймовірний хабар за виділення землі та скандал з можливо фіктивним батьківством дозволяють тримати його "на гачку", що загрожує національній безпеці України.

Журналісти зазначають, що Кривонос міг свідомо приховати власне кримінальне минуле перед призначенням на посаду, ввівши в оману Уряд. В анкеті кандидата на посаду керівника НАБУ Кривонос, за даними ЗМІ, на запитання про ситуації, що можуть викликати занепокоєння щодо його доброчесності, зазначив: "відповідних ситуацій немає".

"Конкурсна комісія (Грінавей, Кос, Малакаускас, Кучерявенко, Легких та Савчук) не могла не знати про його минуле, як і про те, що кандидат ніколи не очолював слідство", — повідомляють журналісти.

НАБУ та Кривонос, як пише видання, через вірогідний компромат на нього, може створювати загрозу національній безпеці України.

"Наші партнери через конкурсні комісії просувають сумнівних персонажів лише для того, щоб за допомогою підконтрольних антикорупційних структур безперервно тиснути на державні інституції. Це робиться для того, щоб не дати сформуватися дієздатному державному апарату, тримаючи його в постійному страху та хаосі. І це вже загроза національній безпеці. Семен Кривонос має піти, а правоохоронці повинні нарешті провести розслідування його "фіктивного батьківства" та повернутися до справи про підкуп виборців", — пише ЗМІ.

Ще однією метою контролю над Кривоносом, за інформацією журналістів є спроба паралізувати виробництво української зброї.

"НАБУ перетворилося на інструмент вибіркового пресингу та методично "кошмарить" стратегічну оборонку. Мета очевидна — паралізувати виробництво власної зброї. Керівництво Бюро навіть розсилало листи в іноземні посольства про нібито "корупцію" в оборонних розробках, щоб зірвати допомогу Україні. Вірогідно куратори поставили Кривоносу, якого легко шантажувати кримінальними справами у минулому, завдання знищити наш ВПК, заблокувати виготовлення ракет", — інформує видання.

Журналісти нагадали справи, які роблять Кривоноса вразливим та залежним від компромату.

"У 2009 році, намагаючись уникнути реального терміну за підкуп виборців (ст. 157 КК України), Кривонос визнав батьківство дитини, до якої не мав жодного стосунку, аби розжалобити суд і отримати помʼякшення вироку. Він так само холоднокровно через десять років викреслив дитину зі свого життя через суд", — пише ЗМІ.

Інша кримінальна справа Кривоноса, про яку повідомили журналісти, — задокументоване вимагання хабаря у 120 тис. доларів за землю в Обухівському районі.

Раніше видання повідомляло, що на конкурсі на посаду директора НАБУ Семен Кривонос нібито двічі не пройшов поліграф, ймовірно щоб приховати власне кримінальне минуле. Перший раз він наніс невідому речовину на пальці і його не допустили до проходження процедури, а другий — вжив збільшену дозу седативних препаратів.