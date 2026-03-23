СМИ: Директор НАБУ Кривонос мог избегать полиграфа и не раскрыть вероятно фейковое усыновление

Скандал вокруг директора НАБУ Семена Кривоноса продолжается. СМИ сообщают о новых подробностях возможных нарушений, которые Кривонос мог совершить во время конкурса на руководителя теруправления Бюро в 2016 году.

Издание "Уніан" сообщает, что он дважды вероятно пытался обмануть полиграф, однако был недопущен к тестированию, а впоследствии ввел в заблуждение конкурсную комиссию, скрывая информацию о вероятно фиктивном усыновлении ребенка возможно во избежание тюрьмы.

Первая попытка прохождения полиграфа завершилась еще до начала тестирования.

"Причина – попытка "оптимизировать" результаты полиграфа путем нанесения на пальцы постороннего вещества. Это было сразу обнаружено полиграфологами, после чего кандидата отправили домой", — пишет издание.

В ходе второй попытки, по данным журналистов, Кривонос сообщил о приеме успокаивающих препаратов.

"Он объяснил это тем, что по дороге в Киев попал в ДТП и решил успокоиться. В результате его снова не допустили к тестированию", — сообщает СМИ.

Во время конкурса на директора НАБУ уже в 2023 году, отмечают журналисты, эти обстоятельства не были озвучены или учтены конкурсной комиссией.

Отдельно издание обращает внимание на обстоятельства уголовного производства по вероятному подкупу избирателей Кривоноса. Отмечается, что во время собеседования кандидата в главу НАБУ, господина Семена вопрос о подкупе им избирателей якобы был подан таким образом, чтобы "разрешить Кривоносу максимально дистанцироваться от сути обстоятельств и позиционировать себя не как фигуранта, а как "жертву"".

"Член комиссии сразу отметил, что производство якобы "закрыто", хотя фактически речь идет об освобождении от уголовной ответственности по решению суда", — отметили журналисты.

Издание сообщает, что сам Кривонос во время собеседования заявил, что подкуп избирателей является "бредом". Однако это, по данным СМИ, противоречит судебному решению.

"Если это "бред", то почему он согласился на амнистию, а не настаивал на оправдательном приговоре?" – говорится в сообщении.

Журналисты указывают, что во время собеседования не анализировали судебное решение, в котором упоминается ребенок, что явилось основанием для применения амнистии. В то же время, по данным СМИ, в декларациях Кривоноса за 2015-2018 годы этот ребенок не был отражен, что могло бы стать предметом отдельных вопросов во время конкурса.

Также журналисты указывают на признаки согласованности действий членов конкурсной комиссии.

"Имеются все признаки согласованности позиций и имитационности соответствующего этапа собеседования", — говорится в сообщении.

В этом контексте, как пишет издание, возникают вопросы профессиональной пригодности и добропорядочности к членам конкурсной комиссии, участвовавшим в отборе директора НАБУ в 2023 году, а именно: Карен Гринавей, Драго Коса, Повилас Малакаускас, Алексей Грищук, Николай Кучерявенко и Кирилл Легких.

"По состоянию на момент публикации Кривонос и члены конкурсной комиссии публично не отреагировали на эти заявления", — подытожили журналисты.

