Зеленський власноруч перекроїв політичне поле: в чому жорстко прорахувався

Звільнення Михайла Федорова з посади очільника Міністерства оборони України може мати несподівані наслідки для найвищого керівництва держави. Кадрова ротація в умовах повномасштабної війни, яку веде країна-агресорка росія, фактично виводить ексурядовця у самостійне політичне плавання. Це прямо загрожує чинній владі втратою монополії на вплив.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Про це в етері "24 Каналу" розповів фахівець зі стратегічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов.

Експерт зауважив, що поворот на посаду керівника оборонного відомства практично виключений. Чинний Президент принципово не поступається під чиїмсь тиском і рідко змінює подібні рішення. Водночас Федоров поєднує в собі переваги цивільного менеджера та досвідченого управлінця воєнного часу. Подальша його кар'єра розгортатиметься навколо оборонного сектору, де він швидко нарощуватиме власну вагу.

"Я думаю, що зараз Федорова відпустили в прекрасну політичну кар'єру. Гадаю, він знайде собі місце навколо сектору оборони, бо це для нього важливо. Там він набуватиме свого капіталу. Мені видається, що Володимир Олександрович створив собі ще одного конкурента на виборах", — зазначив Юрій Богданов.

Зовнішні партнери України у це призначення втручатися не будуть. Кадрові рішення залишаються суто внутрішньою справою нашої держави.

Нагадаємо, як раніше повідомляли "Коментарі", уряд України зазнав масштабного перезавантаження. Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, а виконувати обов'язки очільника Міністерства оборони після відставки Михайла Федорова доручили Євгену Хмарі.