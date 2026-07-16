Зеленський “поставив крапку” у гучному скандалі з міністром оборони: рішення здивує

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Кречмаровская Наталия
Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони спричинило гучний скандал, аж до мирних акцій протесту. Президент України Володимир Зеленський пояснив своє рішення наявним конфліктом між Федоровим та головкомом Сирським. Однак запропоновану кандидатуру на очільника міністерства нардепи не підтримали. Рада пішла на канікули, не призначивши очільника відомства, тож Зеленський зробив “власний хід”.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Президент України повідомив, що обговорив із Євгенієм Хмарою (генерал-майор, в.о. керівника СБУ) виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами.
За словами очільника країни, буде продовжена реалізація всіх активних програм для розвитку і зміцнення наших Сил оборони — від прямого фінансування бойових бригад і справедливого розподілу особового складу для бригад до максимального забезпечення НРК всіма типами дронів і оперативної реалізації домовленостей з партнерами.
Президент повідомив, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як ексміністр Кулеба оцінив рішення Зеленського щодо Федорова.