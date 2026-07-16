Зеленський “поставив крапку” у гучному скандалі з міністром оборони: рішення здивує

Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони спричинило гучний скандал, аж до мирних акцій протесту. Президент України Володимир Зеленський пояснив своє рішення наявним конфліктом між Федоровим та головкомом Сирським. Однак запропоновану кандидатуру на очільника міністерства нардепи не підтримали. Рада пішла на канікули, не призначивши очільника відомства, тож Зеленський зробив “власний хід”.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України повідомив, що обговорив із Євгенієм Хмарою (генерал-майор, в.о. керівника СБУ) виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами.

“Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні”, — розповів Зеленський.

За словами очільника країни, буде продовжена реалізація всіх активних програм для розвитку і зміцнення наших Сил оборони — від прямого фінансування бойових бригад і справедливого розподілу особового складу для бригад до максимального забезпечення НРК всіма типами дронів і оперативної реалізації домовленостей з партнерами.

“Вважаю, що в наявних умовах реальна результативність у далекобійності, реально сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових Сил оборони, та реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України”, — заявив Зеленський.

Президент повідомив, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра.

“Після того, як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України”, — підсумував Зеленський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як ексміністр Кулеба оцінив рішення Зеленського щодо Федорова.