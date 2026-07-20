Зеленский собственноручно перекроил политическое поле: в чем жестко просчитался

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Кречмаровская Наталия
Увольнение Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны Украины может иметь неожиданные последствия для высшего руководства государства. Кадровая ротация в условиях полномасштабной войны, которую ведет страна-агрессорка россия, фактически выводит экс-чиновника в самостоятельное политическое плавание. Это прямо угрожает действующей власти потерей монополии на влияние.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Об этом в эфире "24 Канала" рассказал специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов.
Эксперт отметил, что поворот на должность руководителя оборонного ведомства практически исключен. Действующий Президент принципиально не уступает чьему-либо давлению и редко меняет подобные решения. В то же время Федоров объединяет преимущества гражданского менеджера и опытного управленца военного времени. Дальнейшая его карьера будет разворачиваться вокруг оборонного сектора, где он будет быстро наращивать свой вес.
Внешние партнеры Украины в это предназначение вмешиваться не будут. Кадровые решения остаются чисто внутренним делом нашего государства.
Напомним, как ранее сообщали "Комментарии", правительство Украины испытало масштабную перезагрузку. Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, а исполнять обязанности главы Министерства обороны после отставки Михаила Федорова было поручено Евгению Хмаре.