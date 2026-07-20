Зеленский собственноручно перекроил политическое поле: в чем жестко просчитался

Увольнение Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны Украины может иметь неожиданные последствия для высшего руководства государства. Кадровая ротация в условиях полномасштабной войны, которую ведет страна-агрессорка россия, фактически выводит экс-чиновника в самостоятельное политическое плавание. Это прямо угрожает действующей власти потерей монополии на влияние.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов.

Эксперт отметил, что поворот на должность руководителя оборонного ведомства практически исключен. Действующий Президент принципиально не уступает чьему-либо давлению и редко меняет подобные решения. В то же время Федоров объединяет преимущества гражданского менеджера и опытного управленца военного времени. Дальнейшая его карьера будет разворачиваться вокруг оборонного сектора, где он будет быстро наращивать свой вес.

"Я думаю, что сейчас Федорова отпустили в прекрасную политическую карьеру. Думаю, он найдет себе место вокруг сектора обороны, потому что это для него важно. Там он будет приобретать свой капитал. Мне кажется, что Владимир Александрович создал себе еще одного конкурента на выборах", — отметил Юрий Богданов.

Внешние партнеры Украины в это предназначение вмешиваться не будут. Кадровые решения остаются чисто внутренним делом нашего государства.

Напомним, как ранее сообщали "Комментарии", правительство Украины испытало масштабную перезагрузку. Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, а исполнять обязанности главы Министерства обороны после отставки Михаила Федорова было поручено Евгению Хмаре.