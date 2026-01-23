За Тимошенко внесли залог: кто заплатил более 33 миллионов гривен

За народную депутатку, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога более чем в 33 миллиона гривен.

Юлия Тимошенко. Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Transparency International Ukraine со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Средства Юлия Тимошенко должна была внести в течение пяти дней. Если бы она этого не сделала, обвинение могло бы вносить в суд ходатайство об избрании ей более строгой меры пресечения.

О том, кто именно внес залог информации пока нет. В то же время, как сообщает Украинская правда, деньги начали вносить с 20 января. Тогда перечислили 13,65 млн грн.

Из этой суммы 5 млн грн выделил Сергей Витальевич Рабчук, а 8,65 млн грн — Оксана Владимировна Фетисова. По данным СМИ, оба вклада связаны с одним из главных спонсоров партии "Батькивщина", народным депутатом Константином Бондаревым.

Внесение залога прокомментировала сама лидер "Батькивщины". В Facebook она поблагодарила за поддержку свою команду.

"Нет слов, способных выразить благодарность за то, что вы помогли мне внести этот драконовский непосильный залог. Вы не просто спасли меня от тюрьмы, куда руками марионеточных "антикоррупционеров" планировали упрятать меня политические киллеры. Вы продемонстрировали, что в Украине есть сила, способная оградить суверенитет нашего государства, наши национальные интересы от посягательств с любой стороны. И эта сила – это вы, моя родная команда", – написала Тимошенко.

Как сообщал портал "Комментарии", народная депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в прокуратуру с заявлением о действиях НАБУ и САП в рамках уголовного производства.

На официальном сайте партии она заявила, что в Украине не обеспечивается надлежащий уровень правосудия. По словам Тимошенко, сторона защиты надеялась, что суд учтет предоставленные аргументы и доказательства, которые, по ее мнению, свидетельствуют о нарушении в ходе расследования. При этом Тимошенко заявила, что не согласна с решением суда и считает дело политически мотивированным. Доказательства, использованные в производстве, сторона защиты считает ненадлежащими.