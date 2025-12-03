«Я не хочу їх у нашій країні» — Трамп публічно висловив неприязнь до сомалійців, у Міннесоті готують масштабну операцію

У вівторок, 2 грудня, під час засідання уряду президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче бачити сомалійців у США. Його слова пролунали на тлі інформації про масштабну операцію з боку імміграційної служби ICE, яка планується в штаті Міннесота, де мешкає найбільша сомалійська діаспора у США.

Трамп проти сомалійців: у США готуються до масових облав, а президент називає мігрантів "сміттям"

"Я не хочу їх у нашій країні, скажу вам чесно", — сказав Трамп.

"Якщо ми й далі будемо пускати до себе сміття — країна піде не туди".

Ці заяви, які оприлюднила ВВС, вже спричинили гнівну реакцію з боку місцевої влади Міннесоти, правозахисників та громади мігрантів.

У своєму виступі Трамп також заявив, що Сомалію важко назвати країною, мовляв, там "усі лише бігають і вбивають одне одного". Окремо він накинувся на конгресвумен Ільхан Омар, яка є першою жінкою сомалійського походження в американському парламенті.

"Вона ненавидить усіх. Я вважаю її некомпетентною", — додав президент.

У відповідь Ільхан Омар написала у соцмережах:

"Його одержимість мною — лячна. Сподіваюся, він отримає допомогу, якої так відчайдушно потребує".

Що відомо про операцію ICE

Як повідомляє ВВС із посиланням на американських посадовців, операція планується саме проти сомалійців, які мешкають у Міннеаполісі та Сент-Полі. Очікується, що сотні людей можуть бути затримані. Офіційно це подається як боротьба з нелегальною міграцією, але правозахисники попереджають: перевірки можуть торкнутися навіть громадян США сомалійського походження.

Мер Міннеаполіса Якоб Фрей заявив:

"Це порушення прав. Такі дії створюють атмосферу страху серед законослухняних громадян".

За оцінками, у штаті мешкає понад 80 тисяч сомалійців, переважна більшість з яких є громадянами США.

Реакція Сомалі

Прем’єр-міністр Сомалі Хамза Абді Барре сказав, що не збирається надавати значення словам Трампа. За його словами, Трамп подібним чином висловлювався не лише про Сомалі, а й про інші африканські країни, зокрема Нігерію та ПАР.

"На деякі речі краще відповідати з миром, ніж конфліктом", — додав він.

Що ще відомо

Минулого місяця Трамп оголосив про плани скасувати тимчасовий захист (TPS) для сомалійських біженців.

Міністерство внутрішньої безпеки США також анонсувало перевірки на шахрайство з візами та фінансування, нібито пов’язаного з терористами в Сомалі.

У відповідь губернатор Міннесоти Тім Волз заявив:

"Підтримка в розслідуванні злочинів — це одне. А от показові облави з метою політичного піару — зовсім інше".

Це не перший скандал із расистськими висловлюваннями Трампа — ще під час першого терміну він заявляв, що мігранти з Африки походять із "дірок світу". Нинішня риторика лише підтверджує, що тема міграції стане одним із головних козирів Трампа у передвиборчій кампанії.

