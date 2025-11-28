Шокуюча заява Трампа: президент США влаштував новий дипломатичний скандал – обізвав одну з держав "наймерзеннішою"

Дональд Трамп знову спричинив міжнародний резонанс, зробивши вкрай різку та недипломатичну заяву під час інтерв’ю Fox News. Про це пише Prozoro. За словами американського президента, Канада є "однією з наймерзенніших країн", з якими йому доводилося мати справу.

Трамп вважає Канаду "наймерзеннішою" країною

Трамп не вперше публічно знецінює свого північного сусіда. Раніше він уже називав Канаду "51-м штатом США" та натякав, що країна мала б "відмовитися від власної державності". Цього разу він заявив, що Вашингтон роками страждає від "несправедливих тарифів", які нібито запроваджує Оттава.

Політик зазначив, що під час своїх поїздок штатами Айова та Небраска "постійно чув скарги фермерів і бізнесу на те, як Канада їх обдирає". Його висловлювання викликали нову хвилю критики у США — дипломати та журналісти нагадують, що Канада є одним із найближчих партнерів Вашингтона, а такі заяви можуть шкодити міждержавним відносинам.

Водночас аналітики відзначають: Трамп і раніше використовував подібні випади для мобілізації частини електорату, який підтримує жорсткі торговельні позиції. Та навіть для нього такі формулювання виглядають надзвичайно різкими й можуть ускладнити діалог двох країн.

До того, повідомляли "Коментарі", уряд Канади вирішив скасувати угоду щодо постачання модернізованих бронетранспортерів Україні. йшлося про 25 бронемашин, які були зняті з озброєння та передані для ремонту на підприємство Armatec Survivability у місті Дорчестер, провінція Онтаріо. Передача техніки відбулася майже два роки тому. Контракт загальною вартістю близько 250 мільйонів доларів мав бути реалізований за участю Канадської комерційної корпорації (CCC), що виступала як посередник у переговорах. Проєкт був зазначений у звітах федеральної агенції до літа цього року, однак пізніше був несподівано згорнутий без офіційного пояснення причин.