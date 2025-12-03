«Я не хочу их в нашей стране» — Трамп публично выразил неприязнь к сомалийцам, в Миннесоте готовят масштабную операцию

Во вторник, 2 декабря, во время заседания правительства президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет видеть сомалийцев в США . Его слова прозвучали на фоне информации о масштабной операции со стороны иммиграционной службы ICE , которая планируется в штате Миннесота, где проживает самая большая сомалийская диаспора в США.

Трамп против сомалийцев: в США готовятся к массовым облам, а президент называет мигрантов "мусором"

"Я не хочу их в нашей стране, скажу вам честно", — сказал Трамп.

"Если мы и дальше будем пускать к себе мусор — страна пойдет не туда".

Эти заявления, которые обнародовала BBC , уже вызвали гневную реакцию со стороны местных властей Миннесоты, правозащитников и общины мигрантов.

В своем выступлении Трамп также заявил, что Сомалию трудно назвать страной , мол, там "все только бегают и убивают друг друга". Отдельно он набросился на конгрессвумен Ильхан Омар , являющуюся первой женщиной сомалийского происхождения в американском парламенте.

"Она ненавидит всех. Я считаю его некомпетентной", — добавил президент.

В ответ Ильхан Омар написала в соцсетях:

"Его одержимость мною — пламенна. Надеюсь, он получит помощь, в которой так отчаянно нуждается".

Что известно об операции ICE

Как сообщает BBC со ссылкой на американских чиновников, операция планируется именно против сомалийцев , проживающих в Миннеаполисе и Сент-Поле. Ожидается, что сотни людей могут быть задержаны. Официально это преподносится как борьба с нелегальной миграцией, но правозащитники предупреждают : проверки могут затронуть даже граждан США сомалийского происхождения .

Мэр Миннеаполиса Якоб Фрей заявил:

"Это нарушение прав. Такие действия создают атмосферу страха среди законопослушных граждан".

По оценкам, в штате проживает более 80 тысяч сомалийцев, большинство из которых являются гражданами США.

Реакция Сомали

Премьер-министр Сомали Хамза Абди Барре сказал, что не собирается придавать значение словам Трампа . По его словам, Трамп подобным образом высказывался не только о Сомали, но и других африканских странах, в частности Нигерии и ЮАР .

"На некоторые вещи лучше отвечать с миром, чем конфликтом", — добавил он.

Что еще известно

В прошлом месяце Трамп объявил о планах упразднить временную защиту (TPS) для сомалийских беженцев.

Министерство внутренней безопасности США также анонсировало проверки мошенничества с визами и финансирования, якобы связанного с террористами в Сомали.

В ответ губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил:

"Поддержка в расследовании преступлений – это одно. А вот показательные облавы с целью политического пиара совсем другое".

Это не первый скандал с расистскими высказываниями Трампа — еще в первый срок он заявлял, что мигранты из Африки происходят из "дыр мира". Нынешняя риторика подтверждает, что тема миграции станет одним из главных козырей Трампа в предвыборной кампании.

А ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал Канаду "самой мерзкой страной".