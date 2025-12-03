«Я не хочу их в нашей стране» — Трамп публично выразил неприязнь к сомалийцам, в Миннесоте готовят масштабную операцию

Рубрики
Проніна Анна
Во вторник, 2 декабря, во время заседания правительства президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет видеть сомалийцев в США . Его слова прозвучали на фоне информации о масштабной операции со стороны иммиграционной службы ICE , которая планируется в штате Миннесота, где проживает самая большая сомалийская диаспора в США.
Трамп против сомалийцев: в США готовятся к массовым облам, а президент называет мигрантов "мусором"
"Я не хочу их в нашей стране, скажу вам честно", — сказал Трамп.
"Если мы и дальше будем пускать к себе мусор — страна пойдет не туда".
Эти заявления, которые обнародовала BBC , уже вызвали гневную реакцию со стороны местных властей Миннесоты, правозащитников и общины мигрантов.
В своем выступлении Трамп также заявил, что Сомалию трудно назвать страной , мол, там "все только бегают и убивают друг друга". Отдельно он набросился на конгрессвумен Ильхан Омар , являющуюся первой женщиной сомалийского происхождения в американском парламенте.
"Она ненавидит всех. Я считаю его некомпетентной", — добавил президент.
В ответ Ильхан Омар написала в соцсетях:
"Его одержимость мною — пламенна. Надеюсь, он получит помощь, в которой так отчаянно нуждается".
Как сообщает BBC со ссылкой на американских чиновников, операция планируется именно против сомалийцев , проживающих в Миннеаполисе и Сент-Поле. Ожидается, что сотни людей могут быть задержаны. Официально это преподносится как борьба с нелегальной миграцией, но правозащитники предупреждают : проверки могут затронуть даже граждан США сомалийского происхождения .
Мэр Миннеаполиса Якоб Фрей заявил:
"Это нарушение прав. Такие действия создают атмосферу страха среди законопослушных граждан".
По оценкам, в штате проживает более 80 тысяч сомалийцев, большинство из которых являются гражданами США.
Премьер-министр Сомали Хамза Абди Барре сказал, что не собирается придавать значение словам Трампа . По его словам, Трамп подобным образом высказывался не только о Сомали, но и других африканских странах, в частности Нигерии и ЮАР .
"На некоторые вещи лучше отвечать с миром, чем конфликтом", — добавил он.
В прошлом месяце Трамп объявил о планах упразднить временную защиту (TPS) для сомалийских беженцев.
Министерство внутренней безопасности США также анонсировало проверки мошенничества с визами и финансирования, якобы связанного с террористами в Сомали.
В ответ губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил:
"Поддержка в расследовании преступлений – это одно. А вот показательные облавы с целью политического пиара совсем другое".
Это не первый скандал с расистскими высказываниями Трампа — еще в первый срок он заявлял, что мигранты из Африки происходят из "дыр мира". Нынешняя риторика подтверждает, что тема миграции станет одним из главных козырей Трампа в предвыборной кампании.
