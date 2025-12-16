Відома співачка, яка балотувалась до Ради, емоційно звернулась до депутатів: «Тотальний пи*дець»

Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка у 2019 році балотувалася до парламенту від партії "Батьківщина" по мажоритарному окрузі у Вінниці, відреагувала на нинішні події у Верховній Раді.

Анастасія Приходько. Фото: з відкритих джерел

Артистка зробила емоційний допис у Facebook, у якому розкритикувала усіх депутатів нинішнього скликання. Співачка наголосила, що не може "стояти осторонь і мовчати".

За словами Приходько, українська держава зараз перебуває на межі катастрофи. Артистка нагадала про Одесу, яка без світла п’яту добу, про те, що горять багатоповерхівки в Запоріжжі, зруйновані вокзали та залізничні вузли.

"Тотальний пи*дець в правлінні моєю державою, депутати, які на тлі заходу в парламент втратили здоровий глузд, зараз вкрай важко на ЛБЗ, і я як людина, яка живе тут, не можу говорити тільки про війну, в мене бачення всеохоплююче, і коли сьогодні я дивлюсь що відбувається у ВР: сутички, мат, що вони несуть на інтервʼю, колосальні бабки на застави, виїзди за кордон, як тільки-но вкрали бабки на укриттях, а потім ми спостерігаємо за вілами їх в Іспанії", — пише співачка.

Анастасія Приходько емоційно заявила, що не хоче бачити на наступних виборах нікого зі "старої плеяди депутатів, міністрів, і так далі".

"От всіх! Починаючи з 91 року! Ви все це зробили, це результат вашого правління за всі ці роки, що наша країна руйнується на очах протягом 30 років. Тобто якщо людей влаштовувало б все, вони не обирали б до парламенту Юзіка, Беленюка та Котлету! Сьогоднішній парламент — це результат вашої праці, ви не маєте бути знову у ВР!", — написала співачка.

При цьому вона нагадала, що у 2019 році також йшла на вибори.

"Але я програла, і я дякую Богу за те, що зараз не маю жодного відношення до того на що перетворюють правління моєї держави. Я заради своєї країни віддала все, а що віддали ви?", — додала Анастасія Приходько.

Як повідомляв портал "Коментарі", народна депутатка Мар’яна Безугла під час засідання Верховної Ради 16 грудня заблокувала трибуну з плакатом "Сирський на звільнення" та не пускала нікого для виступів, порушуючи регламент роботи Ради. Нардепи виступали з місця, а Безуглу намагалися прибрати з трибуни її інші колеги, навіть сталася бійка із Сергієм Тарутою, який хотів виштовхати нардепку з-за трибуни. Коли народний депутат Микола Тищенко підійшов до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, то Безугла закричала на нього: "Та пішов ти "на**й! Чого ти тут ходиш?!".