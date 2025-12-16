Народна депутатка Мар’яна Безугла під час засідання Верховної Ради сьогодні заблокувала трибуну з плакатом "Сирський на звільнення" та не пускала нікого для виступів, порушуючи регламент роботи Ради. Нардепи виступали з місця, а Безуглу намагалися прибрати з трибуни її інші колеги, навіть сталася бійка із Сергієм Тарутою, який хотів виштовхати нардепку з-за трибуни.

Мар’яна Безугла послала «на х*й» свого одіозного колегу

Коли народний депутат Микола Тищенко підійшов до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, то Безугла закричала на нього: "Та пішов ти "на**й! Чого ти тут ходиш?!".

Тим часом голова ВР Стефанчук оголосив перерву.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Верховній Раді України стався інцидент за участі народної депутатки Мар’яни Безуглої та депутата від фракції "Батьківщина" Сергія Тарути. Про це сама Безугла повідомила 16 грудня, опублікувавши відео та фото з сесійної зали парламенту.

За словами депутатки, сутичка сталася під час її чергового блокування трибуни Верховної Ради. На оприлюднених фотографіях видно трибуну з плакатами з вимогами депутатки, серед яких "Сирський на звільнення", "Брехня на фронті вбиває!!!" та "Військова реформа".

"Доброго ранку. Трибуна заблокована. Проривалась через кордон УДО (держохорони). Хто дав команду?", — написала Безугла у своєму Telegram.

Згодом Безугла опублікувала відео, в якому повідомила, що між нею та Сергієм Тарутою відбулася бійка.

"Моя бійка з нардепом Тарутою, другом Сирського, який зірвав разом з нардепами від Батьківщини плакати щодо військової реформи і термінів служби", — пише Безугла.