Известная певица, баллотировавшаяся в Раду, эмоционально обратилась к депутатам: «Тотальный пидец»

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2019 году баллотировалась в парламент от партии "Батькивщина" по мажоритарному округу в Виннице, отреагировала на события в Верховной Раде.

Анастасия Приходько. Фото: из открытых источников

Артистка сделала эмоциональное сообщение в Facebook, в котором раскритиковала всех депутатов нынешнего созыва. Певица подчеркнула, что не может "стоять в стороне и молчать".

По словам Приходько, украинское государство сейчас находится на грани катастрофы. Артистка напомнила об Одессе, которая без света пятые сутки, о том, что горят многоэтажки в Запорожье, разрушены вокзалы и железнодорожные узлы.

"Тотальный пи*дец в правлении моим государством, депутаты, которые на фоне захода в парламент потеряли здравый смысл, сейчас крайне тяжело на ЛБЗ, и я как человек, живущий здесь, не могу говорить только о войне, у меня видение всеобъемлющее, и когда сегодня я смотрю что происходит в ВР: схватки, стычки, колосальные бабки на заставы, выезды за границу, как только украли бабки на укрытиях, а потом мы наблюдаем за вилами их в Испании", — пишет певица.

Анастасия Приходько эмоционально заявила, что не хочет видеть на следующих выборах никого из "старой плеяды депутатов, министров и так далее".

"Вот всех! Начиная с 91 года! Вы все это сделали, это результат вашего правления за все эти годы, что наша страна рушится на виду в течение 30 лет. То есть если бы людей устраивало все, они не выбирали бы в парламент Юзика, Беленюка и Котлету! Сегодняшний парламент – это результат вашего труда, вы не должны быть снова в ВР!", — написала певица.

При этом она напомнила, что в 2019 году тоже шла на выборы.

"Но я проиграла, и я благодарю Бога за то, что сейчас не имею никакого отношения к тому, во что превращают правление моего государства. Я ради своей страны отдала все, а что вы отдали?", — добавила Анастасия Приходько.

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат Марьяна Безуглая во время заседания Верховной Рады 16 декабря заблокировала трибуну с плакатом "Сырский на увольнение" и не пускала никого для выступлений, нарушая регламент работы Рады. Нардепы выступали с места, а Безуглую пытались убрать с трибуны ее другие коллеги, даже произошла потасовка с Сергеем Тарутой, который хотел вытолкать нардепку из-за трибуны. Когда народный депутат Николай Тищенко подошел к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, то Безуглая закричала на него: "Да пошел ты "на**й! Чего ты здесь ходишь?!