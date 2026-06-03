В Раді приголомшили правдою про “Династію”: який план готували власники

Розслідування масштабної корупційної схеми в Україні вразило і політиків, і пересічних громадян. Уже оголошено підозри фігурантам справ та обрано запобіжні заходи, і постійно спливають нові й нові подробиці.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк розповів цікаву деталь про “Династію”.

“Поки слідчі готували підозри Мінідічу, Єрмаку та Чернишову… власники кооперативу готували план як зробити так, щоб конфісковувати було просто нічого”, — зазначив народний депутат.

Політик розповів про схему “очищення активу” у Козині на 4 будиночки з 5 кроків:

1. Продати землю “своїм” через позику. За словами політика, створюють нову компанію -”Інвестора”, нібито не пов’язану з Чернишовим. Вона купує землю не за свої гроші, а в борг — і одразу вішає на неї іпотеку, щоб у держави з’явився “конкурент” за цей актив.

2. Занизити вартість будинків. Реальна ціна одного будинку, зазначив народний депутат, близько 2 млн доларів, але офіційно проведено лише 10% витрат. Залишалося, як пояснив політик, знайти “правильного” оцінювача, який наблизить ціну до цього мінімуму — і питань про походження грошей не виникне.

3. Продати будинки як “купу матеріалів”. Будинки ще не зареєстровані в реєстрах, тож їх збиралися продати “Інвестору” просто як набір будматеріалів. Юридично нерухомості не існує — арештовувати нічого, пояснив політик.

4. Перереєстрація на нового власника. “Інвестор” офіційно оформлює будинки на себе як зовсім нову нерухомість. За паперами, як пояснив народний депутат, чесно купив землю й побудував дім із куплених матеріалів, без жодних зв’язків із фігурантами.

5. Перепродаж на відкритих торгах. Фінальний хід: продаж усього комплексу через електронний аукціон ще одній компанії — “Девелоперу”. Купівля на торгах, за словами нардепа, дає статус “добросовісного набувача”, до якого конфіскація за Кримінальним кодексом не застосовується взагалі.

“Якби схему довели до кінця — навіть вирок суду нічого б не дав. Але….не встигли. Врятувало те, що арешт встигли накласти раніше”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що буде зі справою Єрмака.