В Раді приголомшили правдою про “Династію”: який план готували власники

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Кречмаровская Наталия
Розслідування масштабної корупційної схеми в Україні вразило і політиків, і пересічних громадян. Уже оголошено підозри фігурантам справ та обрано запобіжні заходи, і постійно спливають нові й нові подробиці.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк розповів цікаву деталь про “Династію”.
Політик розповів про схему “очищення активу” у Козині на 4 будиночки з 5 кроків:
1. Продати землю “своїм” через позику. За словами політика, створюють нову компанію -”Інвестора”, нібито не пов’язану з Чернишовим. Вона купує землю не за свої гроші, а в борг — і одразу вішає на неї іпотеку, щоб у держави з’явився “конкурент” за цей актив.
2. Занизити вартість будинків. Реальна ціна одного будинку, зазначив народний депутат, близько 2 млн доларів, але офіційно проведено лише 10% витрат. Залишалося, як пояснив політик, знайти “правильного” оцінювача, який наблизить ціну до цього мінімуму — і питань про походження грошей не виникне.
3. Продати будинки як “купу матеріалів”. Будинки ще не зареєстровані в реєстрах, тож їх збиралися продати “Інвестору” просто як набір будматеріалів. Юридично нерухомості не існує — арештовувати нічого, пояснив політик.
4. Перереєстрація на нового власника. “Інвестор” офіційно оформлює будинки на себе як зовсім нову нерухомість. За паперами, як пояснив народний депутат, чесно купив землю й побудував дім із куплених матеріалів, без жодних зв’язків із фігурантами.
5. Перепродаж на відкритих торгах. Фінальний хід: продаж усього комплексу через електронний аукціон ще одній компанії — “Девелоперу”. Купівля на торгах, за словами нардепа, дає статус “добросовісного набувача”, до якого конфіскація за Кримінальним кодексом не застосовується взагалі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що буде зі справою Єрмака.