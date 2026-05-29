logo_ukra

BTC/USD

73889

ETH/USD

2037.3

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент “Єрмак знає багато, як ніхто”: нардепи про здатність Зеленського “дуже легко "зливати" людей”
commentss НОВИНИ Всі новини

“Єрмак знає багато, як ніхто”: нардепи про здатність Зеленського “дуже легко "зливати" людей”

Чому Зеленський мовчить про Єрмака: нардеп Гончаренко розповів, що відбувається насправді

29 травня 2026, 19:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак опинився під слідством через масштабний корупційний скандал. Президент Володимир Зеленський жодним словом не обмовився про колишнього соратника, про якого раніше говорив: “я з ним прийшов, з ним і піду”.

“Єрмак знає багато, як ніхто”: нардепи про здатність Зеленського “дуже легко "зливати" людей”

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що Зеленський дуже легко "зливає" людей. За його словами, колишні чиновники розповідають, що з ними президент не говорив, а про своє звільнення дізнавалися з новин. 

“Випадок з Єрмаком спеціальний, тому що він, знає як ніхто багато. І тому тут історія набагато складніша. Я не знаю, як буде далі. Зверніть увагу — на цю хвилину за ці всі два тижні нових плівок, є підозра, запобіжний захід і так далі, а від Зеленського немає нічого. Нуль коментарів, пустота”, — зазначив народний депутат. 

За словами політика, могло б бути дві реакції — або захистив Єрмака, зазначивши, що знав його, як гідну людину, як патріота, як свого товариша, або осудив, зауваживши, що людина могла обдурити — показувати інше обличчя. Однак та чи інша реакція Зеленського, із зазначенням, що головне рішення має винести суд, за словами Гончаренка, була б прийнятною. 

“А він просто намагається зробити вигляд, що все взагалі не про нього. Це такий режим сніжинка. Це хтось, десь, щось відбувається. Це бог зна хто що. Хто такий Єрмак? Невідомо… Весь розрахунок на те, що просто завтра будуть інші новини, інші події і просто все вже там через два-три місяці забудуть, хто який Єрмак. На це весь розрахунок”, — резюмував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, Зеленському не варто балотуватися на вибори президента, які відбудуться після війни. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=rngLzjWfjoc
Теги:

Новини

Всі новини