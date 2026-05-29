“Єрмак знає багато, як ніхто”: нардепи про здатність Зеленського “дуже легко "зливати" людей”

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак опинився під слідством через масштабний корупційний скандал. Президент Володимир Зеленський жодним словом не обмовився про колишнього соратника, про якого раніше говорив: “я з ним прийшов, з ним і піду”.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що Зеленський дуже легко "зливає" людей. За його словами, колишні чиновники розповідають, що з ними президент не говорив, а про своє звільнення дізнавалися з новин.

“Випадок з Єрмаком спеціальний, тому що він, знає як ніхто багато. І тому тут історія набагато складніша. Я не знаю, як буде далі. Зверніть увагу — на цю хвилину за ці всі два тижні нових плівок, є підозра, запобіжний захід і так далі, а від Зеленського немає нічого. Нуль коментарів, пустота”, — зазначив народний депутат.

За словами політика, могло б бути дві реакції — або захистив Єрмака, зазначивши, що знав його, як гідну людину, як патріота, як свого товариша, або осудив, зауваживши, що людина могла обдурити — показувати інше обличчя. Однак та чи інша реакція Зеленського, із зазначенням, що головне рішення має винести суд, за словами Гончаренка, була б прийнятною.

“А він просто намагається зробити вигляд, що все взагалі не про нього. Це такий режим сніжинка. Це хтось, десь, щось відбувається. Це бог зна хто що. Хто такий Єрмак? Невідомо… Весь розрахунок на те, що просто завтра будуть інші новини, інші події і просто все вже там через два-три місяці забудуть, хто який Єрмак. На це весь розрахунок”, — резюмував народний депутат.

