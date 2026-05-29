“Єрмак знає багато, як ніхто”: нардепи про здатність Зеленського “дуже легко "зливати" людей”

Кречмаровская Наталия
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак опинився під слідством через масштабний корупційний скандал. Президент Володимир Зеленський жодним словом не обмовився про колишнього соратника, про якого раніше говорив: “я з ним прийшов, з ним і піду”.
Володимир Зеленський.
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що Зеленський дуже легко "зливає" людей. За його словами, колишні чиновники розповідають, що з ними президент не говорив, а про своє звільнення дізнавалися з новин.
За словами політика, могло б бути дві реакції — або захистив Єрмака, зазначивши, що знав його, як гідну людину, як патріота, як свого товариша, або осудив, зауваживши, що людина могла обдурити — показувати інше обличчя. Однак та чи інша реакція Зеленського, із зазначенням, що головне рішення має винести суд, за словами Гончаренка, була б прийнятною.
