В Раде ошеломили правдой о "Династии": какой план готовили владельцы

Расследование масштабной коррупционной схемы в Украине поразило и политиков, и рядовых граждан. Уже объявлены подозрения фигурантам дел и избраны меры пресечения, и постоянно всплывают новые и новые подробности.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал интересную деталь о "Династии".

"Пока следователи готовили подозрения Минидичу, Ермаку и Чернышеву… владельцы кооператива готовили план, как сделать так, чтобы конфисковывать было просто нечего", — отметил народный депутат.

Политик рассказал о схеме "очистки актива" в Козине на 4 домика из 5 шагов:

1. Продать землю "своим" через ссуду. По словам политика, создают новую компанию — Инвестора, якобы не связанную с Чернышевым. Она покупает землю не за свои деньги, а взаймы — и сразу вешает на нее ипотеку, чтобы у государства появился "конкурент" за этот актив.

2. Занизить стоимость домов. Реальная цена одного дома, отметил народный депутат, около 2 млн. долларов, но официально проведено лишь 10% расходов. Оставалось, как объяснил политик, найти "правильного" оценщика, который приблизит цену к этому минимуму – и вопросов о происхождении денег не возникнет.

3. Продать дома как "кучу материалов". Дома еще не зарегистрированы в реестрах, поэтому их собирались продать Инвестору просто как набор стройматериалов. Юридически недвижимости не существует – арестовывать нечего, объяснил политик.

4. Перерегистрация на нового владельца. Инвестор официально оформляет дома на себя как совершенно новую недвижимость. По бумагам, как объяснил народный депутат, честно купил землю и построил дом из купленных материалов, без связей с фигурантами.

5. Перепродажа на открытых торгах. Финальный ход: продажа всего комплекса через электронный аукцион еще одной компании – "Девелоперу". Покупка на торгах, по словам нардепа, дает статус "добросовестного приобретателя", к которому конфискация по Уголовному кодексу не применяется вообще.

"Если бы схему довели до конца — даже приговор суда ничего бы не дал. Но... не успели. Спасло то, что арест успели наложить раньше", — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с делом Ермака.