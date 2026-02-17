“У Зеленського і Ко дуже почало підгорати”: у Раді різко звернулися до президента та “Слуг народу”

У Раді наростає невдоволення рішеннями влади. Не забувають народні депутати і про корупційний скандал в енергетичній сфері.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Софія Федина зазначила, що у “Зеленського і Ко щось дуже почало підгорати від того, що я наголосила на потребі відновлення суб'єктності парламенту, і закликала громадян України вимагати від своїх депутатів робити те, що ПОТРІБНО для ДЕРЖАВИ, а не для зеленого кодла”.

Для “Слуг”, за її словами, це майже державний переворот. Скоро такими темпами заклик до “Слуг” ходити на роботу також буде вважатися державним переворотом, припустила вона.

“По-перше, нагадаю, що джерелом влади в Україні є народ. Ст. 5 Конституції України. Книга є у вільному доступі в кожній державній інституції та кожній бібліотеці. Нешановні слуги, вчіть основи”, — порадила політик.

За її словами, “Слуги” дуже помиляються, якщо думають, що їх обрали, щоб вони:

відправляли "двушку на Москву";

крали сотні мільйонів на енергетиці, в той час, як тисячі українців мусили виживати без опалення, світла і води;

організовували дерибан на закупівлях для ЗСУ;

знищували антикорупційні органи, щоб прикрити найближче оточення президента;

зривали спецоперації із затримання московських військових злочинців на догоду кремлю;

сприяли московському вторгненню своєю агресивною НЕПІДГОТОВКОЮ до оборони;

зупиняли ракетну програму, яка дозволила б нам успішно бити РФ;

знущалися з ВПО;

тиснули на підприємців;

зливали мільярди на марафонну пропаганду і відбілювання зрадників, замість вкладення цих коштів у Сили Оборони;

організовували велике крадівництво на дорогах;

крали на побудові фортифікацій;

покривали корупціонерів, злодіїв і зрадників, бо вони "свої, служебні".

Народна депутатка переконана, що кожен представник влади має бути ПІДЗВІТНИЙ своїм виборцям і загалом громадянам України. І виконувати свої обов'язки згідно з законом і волею народу.

“І вам, зелене плем"я, ще доведеться відповідати і за державну зраду, і за Баканова, і за Єрмака, і за Міндіча, і за Галущенка, і за Наумова, і за розгул ОПЗЖ, і за транзит московської нафти, який ви щось ніяк не можете перекрити, і за медіакілерство, і за відключені канали.... і цей список теж можна продовжувати ще довго…”, — підсумувала народна депутатка.

