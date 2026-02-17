“У Зеленського і Ко дуже почало підгорати”: у Раді різко звернулися до президента та “Слуг народу”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Раді наростає невдоволення рішеннями влади. Не забувають народні депутати і про корупційний скандал в енергетичній сфері.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Софія Федина зазначила, що у “Зеленського і Ко щось дуже почало підгорати від того, що я наголосила на потребі відновлення суб'єктності парламенту, і закликала громадян України вимагати від своїх депутатів робити те, що ПОТРІБНО для ДЕРЖАВИ, а не для зеленого кодла”.
Для “Слуг”, за її словами, це майже державний переворот. Скоро такими темпами заклик до “Слуг” ходити на роботу також буде вважатися державним переворотом, припустила вона.
За її словами, “Слуги” дуже помиляються, якщо думають, що їх обрали, щоб вони:
відправляли "двушку на Москву";
крали сотні мільйонів на енергетиці, в той час, як тисячі українців мусили виживати без опалення, світла і води;
організовували дерибан на закупівлях для ЗСУ;
знищували антикорупційні органи, щоб прикрити найближче оточення президента;
зривали спецоперації із затримання московських військових злочинців на догоду кремлю;
сприяли московському вторгненню своєю агресивною НЕПІДГОТОВКОЮ до оборони;
зупиняли ракетну програму, яка дозволила б нам успішно бити РФ;
знущалися з ВПО;
тиснули на підприємців;
зливали мільярди на марафонну пропаганду і відбілювання зрадників, замість вкладення цих коштів у Сили Оборони;
організовували велике крадівництво на дорогах;
крали на побудові фортифікацій;
покривали корупціонерів, злодіїв і зрадників, бо вони "свої, служебні".
Народна депутатка переконана, що кожен представник влади має бути ПІДЗВІТНИЙ своїм виборцям і загалом громадянам України. І виконувати свої обов'язки згідно з законом і волею народу.
