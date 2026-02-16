Це матиме непередбачувані наслідки для України: у Раді попередили Зеленського

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки зазначив, що українські солдати захищають не лише свою землю, а й спокій Європи, додавши, що "Віктор (Орбан – ред.) може відрощувати живіт, а не армію". Ці слова очільника України розкритикували у Верховній Раді.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ірина Геращенко нагадала, що в Угорщині 12 квітня відбудуться парламентські вибори, які обіцяють бути дуже драматичними.
Політикиня зауважила, що загалом виступ Зеленського на Мюнхенській конференції буд в цілому хорошим та і правильним. В іншій частині промови, пояснила нардепка, він, фактично, виправляв свої ж помилки Давосу, де “наїхав” на європейців за недостатню допомогу.
За її словами, людям й досі “заходить цей колективний нарваний стиль, який мавпують чимало представників власної команди”. Адже, за її словами, “за образи жінок, матюки, приниження опонентів всім цим Смілянським, Міловановим, Поворознюкам, Мотовиловцям нічого не буде”.
