Це матиме непередбачувані наслідки для України: у Раді попередили Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки зазначив, що українські солдати захищають не лише свою землю, а й спокій Європи, додавши, що "Віктор (Орбан – ред.) може відрощувати живіт, а не армію". Ці слова очільника України розкритикували у Верховній Раді.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Геращенко нагадала, що в Угорщині 12 квітня відбудуться парламентські вибори, які обіцяють бути дуже драматичними.

“Дурний жарт Зеленського про пузо вже викликав обурення в Угорщині і працює не лише на критику України україноскептиків, але й допомагає Орбану, який дійсно активно використовує антиєвропейську і антиукраїнську риторику, цементує його електорат. Памʼятаєте ефект минулорічної зустрічі в Білому Домі, коли всі жаліли ображеного Зеленського. Отож…”, — зазначила вона.

Політикиня зауважила, що загалом виступ Зеленського на Мюнхенській конференції буд в цілому хорошим та і правильним. В іншій частині промови, пояснила нардепка, він, фактично, виправляв свої ж помилки Давосу, де “наїхав” на європейців за недостатню допомогу.

“Навіщо він це з листочка прочитав… Чому в кожній промові треба обовʼязково на когось наїхати і когось образити, коли в нас є очевидний один ворог і на знищенні його треба зосередитися. І при всій очевидній недружності до України Орбана, ворог Києва — це Путін, а не його проксі”, — дивується політикиня.

За її словами, людям й досі “заходить цей колективний нарваний стиль, який мавпують чимало представників власної команди”. Адже, за її словами, “за образи жінок, матюки, приниження опонентів всім цим Смілянським, Міловановим, Поворознюкам, Мотовиловцям нічого не буде”.

“Так публічно говорить сам Зеленський, тому ображати і принижувати — можна. Але ця люмпенізація населення і гра на найнижчих інстинктах матиме далекоглядні і непередбачувані наслідки. Не для спічрайтерів. А тих, хто читає ці спічі з листочка. Й для України теж”, — підсумувала народна депутатка.

