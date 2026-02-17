"У Зеленского и Ко очень начало подгорать": в Раде резко обратились к президенту и "Слугам народа"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Раде нарастает недовольство решениями власти. Не забывают народные депутаты и о коррупционном скандале в энергетической сфере.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат София Федина отметила, что у "Зеленского и Ко что-то очень начало подгорать от того, что я отметила необходимость восстановления субъектности парламента, и призвала граждан Украины требовать от своих депутатов делать то, что НУЖНО для ГОСУДАРСТВА, а не для зеленого кодла".
Для "Слуг", по ее словам, это почти государственный переворот. Скоро такими темпами призыв к "Слугам" ходить на работу также будет считаться государственным переворотом, предположила она.
По ее словам, "Слуги" очень ошибаются, если думают, что их выбрали, чтобы они:
отправляли "двушку на Москву";
воровали сотни миллионов на энергетике, в то время как тысячи украинцев должны были выживать без отопления, света и воды;
организовывали дерибан на закупках для ВСУ;
уничтожали антикоррупционные органы, чтобы прикрыть ближайшее окружение президента;
срывали спецоперации по задержанию московских военных преступников в угоду кремлю;
способствовали московскому вторжению своей агрессивной неподготовкой к обороне;
останавливали ракетную программу, которая позволила бы нам успешно бить РФ;
издевались над ВПЛ;
давили на предпринимателей;
сливали миллиарды на марафонную пропаганду и отбеливание предателей вместо вложения этих средств в Силы Обороны;
организовывали большое хищение на дорогах;
воровали на построении фортификаций;
покрывали коррупционеров, воров и предателей, потому что они "свои, служебные".
Народная депутат убеждена, что каждый представитель власти должен быть подотчетен своим избирателям и в целом гражданам Украины. И выполнять свои обязанности по закону и воле народа.
