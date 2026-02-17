"У Зеленского и Ко очень начало подгорать": в Раде резко обратились к президенту и "Слугам народа"

В Раде нарастает недовольство решениями власти. Не забывают народные депутаты и о коррупционном скандале в энергетической сфере.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат София Федина отметила, что у "Зеленского и Ко что-то очень начало подгорать от того, что я отметила необходимость восстановления субъектности парламента, и призвала граждан Украины требовать от своих депутатов делать то, что НУЖНО для ГОСУДАРСТВА, а не для зеленого кодла".

Для "Слуг", по ее словам, это почти государственный переворот. Скоро такими темпами призыв к "Слугам" ходить на работу также будет считаться государственным переворотом, предположила она.

"Во-первых, напомню, что источником власти в Украине является народ. Ст. 5 Конституции Украины. Книга находится в свободном доступе в каждом государственном институте и каждой библиотеке. Неуважаемые слуги, учите основы", — посоветовала политик.

По ее словам, "Слуги" очень ошибаются, если думают, что их выбрали, чтобы они:

отправляли "двушку на Москву";

воровали сотни миллионов на энергетике, в то время как тысячи украинцев должны были выживать без отопления, света и воды;

организовывали дерибан на закупках для ВСУ;

уничтожали антикоррупционные органы, чтобы прикрыть ближайшее окружение президента;

срывали спецоперации по задержанию московских военных преступников в угоду кремлю;

способствовали московскому вторжению своей агрессивной неподготовкой к обороне;

останавливали ракетную программу, которая позволила бы нам успешно бить РФ;

издевались над ВПЛ;

давили на предпринимателей;

сливали миллиарды на марафонную пропаганду и отбеливание предателей вместо вложения этих средств в Силы Обороны;

организовывали большое хищение на дорогах;

воровали на построении фортификаций;

покрывали коррупционеров, воров и предателей, потому что они "свои, служебные".

Народная депутат убеждена, что каждый представитель власти должен быть подотчетен своим избирателям и в целом гражданам Украины. И выполнять свои обязанности по закону и воле народа.

"И вам, зеленое племя, еще придется отвечать и за государственную измену, и за Баканова, и за Ермака, и за Миндича, и за Галущенко, и за Наумова, и за разгул ОПЗЖ, и за транзит московской нефти, который вы что-то никак не можете перекрыть, и за медиакиллерство, и за отключенные каналы.... и этот список тоже можно продолжать еще долго…”, — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о каких последствиях предупредили Зеленского в Раде.



